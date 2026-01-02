Danko sa v novoročnom prejave obul do Pellegriniho. Pripomenul, že politika sa má robiť skutkami, nie rečami – VIDEO

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)Andrej Danko apeluje na spájanie síl v tohtoročných komunálnych voľbách. Smer-SD, Hlas-SD, SNS, hnutie Republika aj ďalšie politické subjekty musia podľa neho vytvoriť kandidátky, ktoré budú „vzdorovať liberálnemu šialenstvu“.
Predseda SNS Danko to uviedol vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa občanom prihovoril pri príležitosti vzniku SR. Podľa jeho slov treba urobiť všetko pre to, aby kresťanské, sociálne a národné sily uspeli v komunálnych voľbách. V tejto súvislosti víta aj iniciatívu predsedu strany Smer-SD Roberta Fica viac navštevovať regióny.
Úloha politikov a konkrétne opatrenia
SNS bude podľa Danka vždy pri tom. Šéf národniarov ale poznamenal, že viaceré veci mala ich vláda urobiť ráznejšie, apeloval na preverenie udalostí v rokoch 2020 až 2023. „Smer sa nemôže tváriť, že nemá moc. Má predsedu vlády, viceprezidenta polície, ministra spravodlivosti a mnohé iné nástroje, vrátane SIS,“ uviedol. Prízvukoval, že vždy stoja po boku premiéra. Poznamenal, že mnohí kritizujú SNS za snahy odlíšiť sa, no ak by sa neodlíšili, zanikli by.
„Úlohou nás politikov je bojovať a zlepšovať veci pre bežných ľudí, ktorí nemajú možnosť meniť zákony. Tí politici, ktorí mame to šťastie a dotkneme sa verejných funkcií, musíme dennodenne premýšľať nad tým, ako zlepšiť ľuďom život,“ uviedol. Zdôraznil, že od svojho vstupu do politiky sa vždy snažil ľudí počúvať, v tomto smere spomenul napríklad opatrenia pre živnostníkov či Fond na podporu športu aj rekreačné poukazy.
Strata dôvery voči prezidentovi
„Prečo to hovorím? Pretože som si opäť vypočul opäť prázdny prejav prezidenta SR, že si treba vyhrnúť rukávy. Človek, ktorý zutekal do prezidentského paláca a potichu ťahá nitky v zdravotníctve, je zodpovedný za záchrankový tender, za nominácie strany Hlas, človek, ktorý povie, že vráti zákon deň pred sviatkami a nechá NR SR a poslancov sa skoro pobiť do krvi. Tento človek má opäť tú drzosť sa prihovárať z pozície božstva a rozprávať, že si máme vyhrnúť rukávy,“ povedal Danko na adresu Petra Pellegriniho.
Poznamenal, že niektorým sa zrejme nepáči, že na začiatku roka opäť kritizuje prezidenta, no podľa svojich slov stratil dôveru voči Petrovi Pellegrinimu ako politikovi, aj ako človeku. Občanov poprosil, aby politikov začali posudzovať podľa skutkov, nie podľa prázdnych rečí.
Vládu nerozbijú
Ďalšia konsolidácia podľa Danka už nesmie zasiahnuť občanov. Podľa jeho slov musia hľadať nástroje na to, aby mali občania vyššie čisté mzdy, aby sa dôchodcovia mali dobre a mali dôstojné dožitie.
„Ak hovoríme svoj názor na riešenie 13. dôchodku, neznamená to, že sme proti vláde, proti Robertovi Ficovi, neznamená to však, že so všetkým, čo Robert Fico alebo naši kolegovia z Hlasu robia, súhlasíme,“ poukázal Danko. Zdôraznil ale, že vládu nerozbijú a nikomu z opozície tak neurobia radosť.