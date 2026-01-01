Nedovoľme politike prerastať do našich životov v takom rozmere, ako sa to v súčasnosti deje, vyzval Pellegrini – VIDEO

Nedovoľme politike prerastať do našich životov v takom rozmere, ako sa to deje v súčasnosti. V novoročnom príhovore takto vyzval prezident Peter Pellegrini. Pripomenul pritom, že politika sa na Slovensku stala takým rozdeľujúcim prvkom, že už priamo zasiahla do rodín, priateľských vzťahov či atmosféry na pracovisku.
Burcovanie ľudí
„Politici z oboch táborov dobre cítia tento rastúci tlak a namiesto toho, aby sa snažili spoločnosť spájať a upokojovať, burcujú ľudí k ešte vypätejším a negatívnejším emóciám. Neváhajú urážať nielen svojich politických rivalov, ale dokonca aj ich voličov – a to už je v demokracii absolútne neprípustné,“ skonštatoval prezident. Politika si podľa neho pritom nezaslúži, aby bola dominantnou kategóriou nášho života.
„Nezaslúži si, aby nám ničila vzťahy v rodinách, priateľstvách či na pracovisku. A politici si nezaslúžia ani to, aby sme ich milovali, ani to, aby sme ich nenávideli. Majú si robiť svoju prácu, ktorej náplňou musí byť v prvom rade zlepšovanie života ľudí, a nie politické cirkusy či bitky v parlamente,“ vyhlásila hlava štátu.
Hlavný sľub
Voliči vládnej koalície podľa prezidenta stále čakajú na splnenie hlavného sľubu vlády – že budú lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. „A voliči opozície sa zas pýtajú, či na zlepšenie situácie na Slovensku bude stačiť iba kritika všetkých a všetkého, a či sa opozičné strany opäť nestanú obeťou ťažkých vzájomných sporov, ktoré medzi nimi vidieť už dnes,“ uviedol Pellegrini s tým, že vyústením tejto situácie je prehlbujúce sa napätie v našej spoločnosti a čoraz väčšia nenávisť, ktorá akoby nemala brehov.
„Zoči voči nenávisti, valiacej sa predovšetkým zo sociálnych sietí, ale aj z televíznych obrazoviek či internetových stránok, je potom nejeden človek frustrovaný. Vo svojej vlastnej ťažkej životnej situácii ľahko podľahne dojmu, že za všetko môžu ľudia s iným názorom – a kotol plný nenávisti sa varí čoraz intenzívnejšie,“ skonštatoval prezident.
Konsolidácia verejných financií
Pellegrini zároveň vyzval na odmietanie politiky, ktorá vedie k povýšenosti a pohŕdaniu inými. „Odmietnime sociálne siete všade tam, kde šíria nenávisť. Pevne verím, že vláda v budúcom roku spraví konkrétne kroky pri realizácii môjho návrhu, aby sme pred zlom zo sociálnych sietí oveľa výraznejšie chránili naše deti a mladistvých, aj za cenu obmedzenia prístupu k týmto sieťam do určitého veku ich života,“ vyhlásil prezident.
V ekonomickej oblasti sa podľa prezidenta v nastávajúcom roku 2026 nevyhneme pokračujúcej konsolidácii verejných financií. „Toto ozdravenie verejných financií si pýta svoju ekonomickú daň a nebude ľahké udržať sociálny a politický zmier v spoločnosti. Nezaobíde sa to bez zodpovedného správania sa politikov, médií a odbornej verejnosti. Preto veľmi prosím, aby v diskusii o tejto vážnej téme prevládol zdravý rozum a nie negatívne emócie. Konsolidácia je doslova rajom pre tých najväčších populistov, aby prichádzali s dobre znejúcimi, ale ekonomicky nezmyselnými riešeniami, ktoré by Slovensko za pár rokov zruinovali,“ upozornil Pellegrini.
Doplnil, že je samozrejme potrebné upozorniť na to, ak niekde napriek konsolidácii štát mrhá prostriedkami svojich občanov alebo brzdí rast ekonomiky.
„Nechoďme však do extrému, kedy budeme každý jeden výdavok štátu na štandardnú prevádzku alebo investície označovať za škandál. Preto prosím o zodpovedný prístup nielen politikov, ale aj médiá, aby sa táto téma nestala ďalším motorom nenávisti a zbytočne emotívnej konfrontácie,“ apeloval prezident.
Vojna na Ukrajine
Hlava štátu takisto pripomenula, že už takmer štyri roky na susednej Ukrajine každý deň zomierajú ľudia, a to nielen vojaci v stovkách či tisíckach na bojisku, ale aj nevinné ženy, deti a starci v ruinách ukrajinských dedín a miest.
„Medzinárodné spoločenstvo doposiaľ nenašlo nie že dohodu, ale ani základný smer, ktorým sa pri skončení tohto konfliktu chce uberať,“ povedal prezident s tým, že v zahraničnej politike je Slovensko príliš malým hráčom na to, aby dokázalo výrazne ovplyvniť tie najzásadnejšie rozhodnutia svetových veľmocí.
„Slovensko však vždy môže stáť na strane mieru, spolupráce a konsenzu. Vždy môže byť spoľahlivým členom najvýznamnejších medzinárodných spoločenstiev ako Európskej únie či Severoatlantickej aliancie, no zároveň môže vždy hrdo a dôsledne obhajovať svoje národnoštátne záujmy. Nepodliehajme dojmu, že toto za nás urobí niekto iný – ak nebudeme v rámci spoločnej zodpovednosti hovoriť o potrebách a záujmoch Slovenskej republiky, nebudú tieto potreby a záujmy rešpektované,“ dodal Pellegrini.