Ďalšia nehoda v okrese Dunajská Streda, 68-ročný vodič zomrel pri zrážke s nákladným autom

Vodič osobného auta Peugeot neprežil v utorok dopoludnia čelnú zrážku s nákladným autom v katastri obce Lehnice v okrese Dunajská Streda. Zranenia, ktoré 68 ročný vodič utrpel, boli podľa polície nezlučiteľné so životom. Polícia z dôvodu dokumentovania tragickej dopravnej nehody cestu II/572 uzavrela.
„Alkohol u vodiča nákladného auta vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. To či mohol byť vodič Peugeotu pod vplyvom alkoholu bude zisťované odobratím biologického materiálu. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov budú predmetom vyšetrovania,“ informovala o udalosti trnavská krajská polícia.
Vodič v okrese Dunajská Streda zišiel na rovnom úseku z cesty, čelný náraz do stromu neprežil – FOTO
V okrese Dunajská Streda je to v priebehu dvoch dní už druhá dopravná nehoda s tragickými následkami. V pondelok na následky zranení pri dopravnej nehode zomrel 29 ročný vodič Škody Fabia, ktorý medzi obcami Dolný Štál a Padáň zišiel z cesty a čelne narazil do stromu.