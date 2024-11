Curry prekazil Thompsonovi víťazný návrat na miesto činu

Súboj NBA Golden State Warriors – Dallas Mavericks mal oveľa širší ako len športový rozmer. Bol prvý po letnom odchode Klaya Thompsona do Dallasu a zároveň prvý po jeho návrate do dlhoročného pôsobiska už v drese súpera. Privítanie Thompsona ako hráča Dallasu stálo za to a ukázalo, ako si kluby a ich fanúšikovia v zámorí vedia uctiť svojich bývalých členov.

Privítanie od zamestnancov klubu

Už po vystúpení z tímového autobusu Thompsona privítalo približne 400 zamestnancov klubu, ktorí utvorili hustý špalier na ceste hráčov do šatne. Na hlavách mali biele kapitánske čiapky na spôsob „Captain Klay“, darček pre všetkých fanúšikov, ktorí sa prišli pozrieť na svojho niekdajšieho velikána. Pripomenuli mu 13 rokov, ktoré strávil v klube zo San Francisca a pomohol mu získať štyri majstrovské tituly.

„Bolo to skvelé. Som veľmi vďačný zamestnancom klubu, že mi prejavili takúto náklonnosť. Totálne ma to prekvapilo a vyčarilo úsmev na tvári. Bolo to niečo, na čo nikdy nezabudnem,“ povedal Klay Thompson v prvej reakcii pre AP.

Mobily v rukách fanúšikov

Nasledovali uvítacie videá a obrovský fanúšikovský aplauz s pripomenutím, že sa ocitol na mieste, kde zostane navždy milovaný. Nechýbalo ani objatie od niekdajšieho „parťáka“ Stephena Curryho. Dlhé roky spolu tvorili obávanú dvojicu „Splash Brothers“, ktorá ničila obranné systémy súperov. Pri príchode Thompsona na palubovku na úvodnú rozcvičku diváci povstali s mobilmi v rukách, aby zachytili úvodné minúty návratu 34-ročného hráča do Chase Areny.

„Predstavujem si, že to bude ten istý chlap, ktorého som sledoval desať rokov. Bude nabudený a v hre agresívny, ale naši hráči na tom budú rovnako,“ povedal ešte pred zápasom tréner Warriors Steve Kerr o Thompsonovi

Dvadsaťdva bodov nestačilo

Curry fauloval svojho bývalého spoluhráča už 15 sekúnd po začiatku zápasu a Thompson zaznamenal úvodné dva body z trestných hodov. Potom dvakrát minul za dva body, ale 1:26 min pred koncom prvej štvrtiny premenil trojbodový pokus. Napokon v zápase zaznamenal 22 bodov, 4 doskoky a 3 asistencie. Na víťazstvo to však nestačilo, lebo Stephen Curry strelecky explodoval v závere duelu a od stavu 108:114 v prospech Dallasu prakticky sám otočil na konečných 120:117 pre Golden State. Nastrieľal 37 bodov, z toho 14 v posledných troch minútach.

Thompson sa pripojil k Dallasu v júli na základe trojročného kontraktu na 50 miliónov dolárov. V nedávnej minulosti vynechal viac ako dva a pol roka (2019 – 2021), keď sa zotavoval z náročných operácií ľavého kolena a pravej Achillovej šľachy. V Golden State už nenašiel niekdajšiu formu, preto sa rozhodol pre zmenu prostredia.

Uznanie od bývalého trénera

„To, čo prekonal so zranením, je takmer bezprecedentné. Po svojom návrate sa snažil zosúladiť všetko tak, aby to fungovalo. Pomohol nám vyhrať majstrovský titul a urobil veľa úžasných vecí. Priali sme si, aby to bolo navždy, aby Klay ukončil svoju kariéru u nás, ale okolnosti to chceli inak. Nakoniec si myslím, že sa rozhodol správne. Potreboval nový začiatok, nové prostredie, pretože si zaslúži byť šťastný,“ uviedol Kerr.

Thompson sa snažil bagatelizovať veľkosť chvíle, že bol nakrátko späť v dlhoročnom domácom prostredí, aj keď to bolo určite emotívne pre všetkých zúčastnených.

„Som dojatý, ale robím to už dlho a basketbal je stále basketbal,“ povedal navrátilec v drese Dallasu.