V Miami začne ďalšie kolo rokovaní o miery pre Ukrajinu. Kyjevskí vyjednávači už dorazili

Ukrajinská veľvyslankyňa v USA v piatok uviedla, že rokovania sa zamerajú na bezpečnostné záruky aj povojnovú obnovu, prezident Zelenskyj sa vyjadril, že dúfa v podpísanie dohôd so Spojenými štátmi už budúci týždeň.
Zelenského poradca Kyrylo Budanov. Foto: Archívne, SITA/AP
Ukrajinskí vyjednávači dorazili do Spojených štátov na ďalšie kolo rokovaní rokovania s administratívou prezidenta Donalda Trumpa o ukončení vojny s Ruskom, oznámil v sobotu člen delegácie.

„Dorazili sme do Spojených štátov. Spolu s (šéfom bezpečnosti) Rustemom Umerovom a (vyjednávačom) Davydom Arachamijom nás čaká dôležitý rozhovor s našimi americkými partnermi o detailoch mierovej dohody,“ informoval na sociálnych sieťach hlavný poradcaukrajinského prezidentaVolodymyra ZelenskéhoKyrylo Budanov.

Delegácia sa má stretnúť s prezidentovým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom aj ministrom armády Danielom Driscolom. Rokovania, na ktorých chce Kyjev od spojencov získať jasnejšie bezpečnostné záruky, sa uskutočnia v Miami len niekoľko dní pred štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu.

Ukrajinská veľvyslankyňa v USA v piatok uviedla, že rokovania sa zamerajú na bezpečnostné záruky aj povojnovú obnovu, prezident Zelenskyj sa vyjadril, že dúfa v podpísanie dohôd so Spojenými štátmi už budúci týždeň.

