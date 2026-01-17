Ukrajinskí vyjednávači dorazili do Spojených štátov na ďalšie kolo rokovaní rokovania s administratívou prezidenta Donalda Trumpa o ukončení vojny s Ruskom, oznámil v sobotu člen delegácie.
„Dorazili sme do Spojených štátov. Spolu s (šéfom bezpečnosti) Rustemom Umerovom a (vyjednávačom) Davydom Arachamijom nás čaká dôležitý rozhovor s našimi americkými partnermi o detailoch mierovej dohody,“ informoval na sociálnych sieťach hlavný poradcaukrajinského prezidentaVolodymyra ZelenskéhoKyrylo Budanov.
Kyjevu sa kráti čas na uzavretie dohody o ukončení vojny. Peskov nalieha na Zelenského, aby „prevzal zodpovednosť“
Delegácia sa má stretnúť s prezidentovým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom aj ministrom armády Danielom Driscolom. Rokovania, na ktorých chce Kyjev od spojencov získať jasnejšie bezpečnostné záruky, sa uskutočnia v Miami len niekoľko dní pred štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu.
Ukrajinská veľvyslankyňa v USA v piatok uviedla, že rokovania sa zamerajú na bezpečnostné záruky aj povojnovú obnovu, prezident Zelenskyj sa vyjadril, že dúfa v podpísanie dohôd so Spojenými štátmi už budúci týždeň.