Naď: Neexistuje nič také ako rusofóbia. Sú len ľudia, ktorí si naivne myslia, že Rusi nezaútočia a potom sú realisti, ktorí vedia, že útočiť budú - ROZHOVOR

Predseda DemokratovJaroslav Naď v rozhovore pre SITA bol mimoriadne kritický k zahraničnej politike vlády Roberta Fica (Smer-SD). Bývalý minister obrany hovorí, že mu príde veľmi smiešne, ak práve Fico kritizuje vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci Kaju Kallas.
Naď verí, že rok 2026 bude úspešný pre Demokratov. Čakajú ich prvé komunálne voľby, v ktorých plánujú postaviť silných kandidátov. Politik predpokladá, že bude aj referendum, ku ktorému potrebné podpisy predložia prezidentovi už vo veľmi krátkej dobe.
„Bude to referendum, kde sa bude hovoriť nielen o ukončení vlády Roberta Fica, ale aj o zrušení jeho doživotnej renty a tiež o znovuobnovení Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), čiže dôležité otázky aj pre ľudí,“ vysvetľoval v úvode Naď.
Kríza v Európskej únii
Na Slovensku je časť obyvateľstva, ktorá dlhodobo kritizuje vedenie Európskej únie (EÚ) na čele s Ursulou von der Leyenovou. Hovoria, že by sa vedenie malo vymeniť, lebo EÚ sa ocitá kvôli ich politike v kríze, či už je to migrácia, Green Deal, alebo téma narastajúcich ekonomických problémov a hospodárskeho zaostávania.
Spraví väzba z Bombica martýra? Naď otvorene, ako chcú pritvrdiť, keby stíhaný extrémista zvažoval vstup do politiky! - VIDEO
„Vždy môžu byť niektoré veci realizované lepšie ako sú. To je fajn, že jednoducho táto možnosť na zlepšenie tam je, ale viete, pýtam sa, že kto to hovorí tú kritiku? Ak Robert Fico, ktorý dnes podľa posledných prieskumov, jeho vláda má popularitu niekde okolo 20 percent. Ak on hovorí, že väčšina ľudí nechce Ursulu von der Leyen ako šéfku eurokomisie, tak ja hovorím, že drvivá väčšina Slovákov nechce Fica ako premiéra, ale musíme ho trpieť, lebo jednoducho prešiel voľbami a pokiaľ nebude odvolaný, alebo nepadne jeho vláda, tak dovtedy ho budeme trpieť,“ reagoval na otázku Naď.
„Všetko, čo chce EÚ presadiť, tak presadí. A naopak to, čo hovorí Robert Fico, že chce presadiť, tak to nepresadí. A prečo? No lebo nemá spojencov. Prečo nemá spojencov? Lebo každý vie, že jeho politika je chorá,“ pokračoval v kritike. Poznamenal, že EÚ bude mať vždy priestor na zlepšenie, ale to neznamená, že máme vytĺkať politický kapitál z toho, že budeme kritizovať Úniu len kvôli tomu, že „Robert Fico je neschopný vládnuť na Slovensku a potrebuje sa na niekoho vyhovoriť.“
Kallasová má za sebou výborné výsledky
Premiér Robert Fico vyhlásil, že Brusel by mal vymeniť vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaju Kallas. Exministra obrany sme sa pýtali, či naozaj nie je veľmi slabá na takúto dôležitú pozíciu.
„Ja si Kaju Kallas vážim. Je to bývalá estónska premiérka, úspešná politička, ktorá má za sebou výborné výsledky. Áno, sú momenty, ktoré nie sú jednoduché. Byť eurokomisárkou znamená, že musíte reflektovať názory jednotlivých členských krajín a to nie je jednoduché, keď tam máte názory, ktoré sú na jednej strane typu Nemecko alebo Francúzsko, a na druhej strane typu Slovensko a Maďarsko. Musíte hľadať nejaký kompromis, musíte sa niekde dostať a nie je to jednoduché, ale podľa môjho názoru je to osoba, ktorá je veľmi kompetentná na túto pozíciu,“ zhodnotil líder Demokratov.
Američania porušujú medzinárodné právo a namiesto toho, aby ich Fico za to skritizoval, tak on miesto toho bude kritizovať Európsku úniu, ktorá dnes má jediná rozumné názory z hľadiska bezpečnosti a zahraničnej politiky.
Kallasovej vyčítajú aj to, že je príliš rusofóbna. „Viete čo, neexistuje podľa mňa nič také ako rusofóbia. Skôr sú ľudia, ktorí sú naivní v tom, že si myslia, že Rusi útočiť nebudú a potom sú realisti, ktorí vedia, že útočiť budú,“ prekvapil reakciou Naď. „Pamätám si Fica, ako stál pred Národnou radou a kričal, že Rus by nikdy v živote nezaútočil na Ukrajinu, a že čo títo vojnoví štváči Naď a Korčok tu klamú Slovensko, že Rusi to nikdy nespravia a na druhý deň bola vojna,“ pripomenul ďalej.
Najväčším americkým agentom je Fico
Naď kritizoval aj špeciálnu operáciu Spojených štátov vo Venezuele, počas ktorej bol zajatý venezuelský prezident Nicolás Maduro. Podľa exministra obrany USA sú síce našim spojencom, ale to neznamená, že ich nemôžeme kritizovať, keď porušujú medzinárodné právo.
„Maduro nie je legitímny prezident Venezuely. To treba povedať. To je čistý fakt. Na druhej strane si dovolím bez problémov povedať, že ísť vojenskou jednotkou, výraznou veľkou skupinou do Venezuely, do nezávislej krajiny, zobrať tam osobu…zobrať a uniesť prezidenta, pričom prišlo k prestrelke a k vojenskej operácii. Je to porušenie medzinárodného práva? Je. Bodka,“ skonštatoval Naď.
Vyčítal tiež, prečo Fico kvôli udalostiam vo Venezuele nezrušil svoju návštevu USA. „Fico nielenže do toho Bieleho domu pôjde, pokloní sa, podpíše tam dohodu za 40 miliárd za jadrovú elektráreň bez akýkoľvek súťaže, čím okradne Slovensko o veľké miliardy, ktorá cena by bola nižšia, keby to bolo súťažené,“ hovorí exminister obrany.
V tomto smere podotkol, že premiér bude mať zároveň fantastickú príležitosť, aby splnil svoj sľub, ktorý dal celému Slovensku, že roztrhá dohodu o obrannej spolupráci z USA na franforce. „Priamo v Oválnej pracovni by sa mohol postaviť pred Trumpa a povedať, že viete čo, takto trhám našu dohodu o obrannej spolupráci. Lenže Robert Fico, to čo vám dneska povie, to zajtra neplatí. Klasický komunista,“ skonštatoval Naď.
Jednému sa ide pravidelne klaňať do Moskvy, druhému sa ide klaňať do Washingtonu a ide mu odovzdať jadrovú elektráreň za 15 miliárd, za ktorú nakoniec splatíme 40 miliárd kvôli úrokom. Priamym zadaním to dá Američanom do rúk bez akejkoľvek súťaže. Tak to im to priamo odovzdal, aby mal fotku s Trumpom.
Exminister obrany pokračoval v kritike ďalej. „Ukazuje sa, že nie Naď je americký agent, že nie Heger je americký agent, ale najväčším americkým agentom na Slovensku je Robert Fico. Lebo za jeho vlády v roku 2016-2020 podpísali bez súťaže stíhačky za takmer 2 miliardy eur s Američanmi. A teraz idú podpísať jadrovú elektráreň za 40 miliárd,“ vyhlásil Naď.
Ukrajina zatiaľ nesmeruje k víťazstvu
Naď zhodnotil aj vývoj rusko-ukrajinskej vojny a zároveň reagoval na výčitku, že Ukrajina ešte stále nesmeruje k víťazstvu. „Viac ako štyri roky sa snažia Rusi dobiť Ukrajinu. Za menšie časové obdobie už boli v Berlíne a porazili nacistické Nemecko. A tu nedokážu ani jeden z cieľov, ktoré si Putin dal, splniť,“ hovorí.
Ukrajina nevyhráva z hľadiska toho, že by získala naspäť svoje územie, ale vyhrala už len tým, že ešte po štyroch rokoch tejto vojny plnospektrálnej vojny Ruska voči Ukrajine, prežila. A vyhrali sme my všetci, lebo vďaka tomu nevidíme rozšírenie konfliktu ešte na ďalšie krajiny, ako je po Pobaltie, a nedajbože Slovenská republika, a už ani nehovorím o Moldavsku, lebo by už dávno neexistovalo, keby boli Rusi uspeli rýchlo Ukrajine. To všetko je víťazstvo pre nás
EÚ nedávno odklepla 90 miliárd eur pre Ukrajinu na nasledujúce dva roky. V kontexte masívnych korupčných škandálov, ktoré prepukli na Ukrajine, kde máme tú istotu, že peniaze nebudú opäť zneužité? „To sú naše peniaze, tak sa postarajme o to, aby boli jasne kontrolované, ako sú používané. Však to je naša úloha, preto existujú aj rôzne úrady ako OLAF a podobne. Nech to funguje všade. Ja som za to. Ja som veľký bojovník proti korupcii,“ reagoval na otázku líder Demokratov.
„Čo sa týka budúcnosti, ja verím, že ten mier tam príde čím skôr. A že ten mier umožní to, aby tam boli slobodné voľby, aby si ľudia vybrali niekoho, koho budú považovať za dobrého ďalšieho prezidenta, aby tam mali dobrú vládu. No ale na to, aby to mohlo prebehnúť, tak tam musí byť mier. No zatiaľ pri akýkoľvek debate, ktorá sa blíži k nejakému zdarnému koncu, vždy prídu Rusi s nejakým krokom, ktorý tie rokovania zničí,“ prízvukoval politik.
„Rusi nechcú mier. Oni chcú len jednoducho to, aby tú Ukrajinu, tak ako povedal Putin už dávno, že najhoršia tragédia Ruska je to, že sa rozpadol Sovietsky zväz, že on to chce naspäť. No tak teraz sa snaží, Bielorusko už prisunul k sebe, teraz chce dať Ukrajinu k sebe a potom ďalší v poradí bol Kazachstan…Čiže jednoducho, toto je presne tá vec, o ktorej jemu ide a on nechce nejaký mier z Ukrajinou. On tam nechce mať krajinu, ktorá bude slobodná už vôbec nie že v Európskej únii,“ uzavrel Naď.
V rozhovore s Jaroslavom Naďom sa ďalej dozviete:
- Aká je atmosféra v opozícii a či si vyjasnili spory s Igorom Matovičom
- Ako hodnotí Roberta Kaliňáka na ministerstve obrany
- Čo hovorí na nové obvinenia Zoroslava Kollára, že Demokratov majú platiť z Ukrajiny
- Či je v poriadku to, že Daniel Bombic sedí už 7 mesiacov vo väzbe pre názor
- Čo si myslí o úprave trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch z dielne SNS
- Ako vnímal správu o útoku na novinára Petra Schutza
- Či si vie predstaviť spoluprácu s Maďarskou alianciou a ako vníma maďarského opozičného lídra Pétera Magyara (TISZA)
- Či sa chystá jeho syn do politiky, keďže sa objavuje na opozičných protestoch
- Kto stojí za jeho úspešným videom s papagájom Dorym
- Aký je zdravotný stav Doroty Nvotovej po náročnej onkologickej operácii