V Moskve začalo súdne konanie o žalobe proti Euroclearu pre zmrazené ruské aktíva

Na moskovskom súde sa v piatok uskutočnilo predbežné pojednávanie v prípade žaloby ruskej centrálnej banke proti belgickému clearingovému centruEuroclear, ktoré spravuje väčšinu zmrazených ruských aktív v Európe.
Európska únia (EÚ) po ruskej invázii na Ukrajinu pred takmer štyrmi rokmi zmrazila desiatky miliárd eur z ruských devízových rezerv v rámci sankcií zameraných na oslabenie ruskej vojenskej mašinérie.
Ruská centrálna banka žaluje Euroclear pre zmrazené ruské aktíva. Moskva považuje ich použitie za krádež
Sudkyňa Anna Petruchinová v piatok rozhodla, že hlavné pojednávanie bude neverejné, keďže banka požiadala ochranu bankového tajomstva.
Centrálna banka podala žalobu minulý december, keď Únia diskutovala o využití zmrazených ruských prostriedkov na podporu Ukrajiny, no napokon schválila úver krytý spoločným rozpočtom, nie priamy zásah do aktív. Žaloba tvrdí, že Euroclear zablokoval ruské aktíva protiprávne, a žiada približne 232 miliárd dolárov ako náhradu za majetkové straty a ušlé výnosy.
Európska únia schválila pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu, na Slovensko sa vzťahuje výnimka
Ruský prezidentVladimir Putin minulý mesiac označil plán EÚ na použitie ruských aktív za „lúpež“ a varoval pred „vážnymi dôsledkami“.
Belgická spoločnosť sa k začatému súdnemu konaniu zatiaľ oficiálne nevyjadrila a nie je ani jasné, aký dopad môže mať rozhodnutie ruského súdu na aktíva, ktoré sa nachádzajú v európskej jurisdikcii. Hovorca clearingového centra v decembri uviedol, že Euroclear v Rusku „čelí viac ako 100 právnym nárokom“.