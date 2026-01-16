V Moskve začalo súdne konanie o žalobe proti Euroclearu pre zmrazené ruské aktíva

Ruská centrálna banka v žalobe tvrdí, že Euroclear zablokoval ruské aktíva protiprávne, a žiada približne 232 miliárd dolárov ako náhradu za majetkové straty a ušlé výnosy.
Na moskovskom súde sa v piatok uskutočnilo predbežné pojednávanie v prípade žaloby ruskej centrálnej banke proti belgickému clearingovému centruEuroclear, ktoré spravuje väčšinu zmrazených ruských aktív v Európe.

Európska únia (EÚ) po ruskej invázii na Ukrajinu pred takmer štyrmi rokmi zmrazila desiatky miliárd eur z ruských devízových rezerv v rámci sankcií zameraných na oslabenie ruskej vojenskej mašinérie.

Sudkyňa Anna Petruchinová v piatok rozhodla, že hlavné pojednávanie bude neverejné, keďže banka požiadala ochranu bankového tajomstva.

Centrálna banka podala žalobu minulý december, keď Únia diskutovala o využití zmrazených ruských prostriedkov na podporu Ukrajiny, no napokon schválila úver krytý spoločným rozpočtom, nie priamy zásah do aktív. Žaloba tvrdí, že Euroclear zablokoval ruské aktíva protiprávne, a žiada približne 232 miliárd dolárov ako náhradu za majetkové straty a ušlé výnosy.

Ruský prezidentVladimir Putin minulý mesiac označil plán EÚ na použitie ruských aktív za „lúpež“ a varoval pred „vážnymi dôsledkami“.

Belgická spoločnosť sa k začatému súdnemu konaniu zatiaľ oficiálne nevyjadrila a nie je ani jasné, aký dopad môže mať rozhodnutie ruského súdu na aktíva, ktoré sa nachádzajú v európskej jurisdikcii. Hovorca clearingového centra v decembri uviedol, že Euroclear v Rusku „čelí viac ako 100 právnym nárokom“.

