Litva obvinila šesticu cudzincov z terorizmu. Vyšetrovanie smeruje aj do Česka

Členovia skupiny sú spájaní aj s útokmi v Česku vrátane pokusov o podpálenie autobusov, pošty, nákupných centier a kina v Prahe.
Litovské úrady v piatok obvinili šesť cudzincov z „terorizmu“ v súvislosti s pokusom podpáliť vojenskú pomoc smerujúcu na Ukrajinu v roku 2024. Podľa prokuratúry sú medzi obvinenými Španiel, Španiel s kolumbijským občianstvom a občania Kolumbie, Kuby, Ruska a Bieloruska.

Podozrenie smeruje k ruskej rozviedke GRU

Na základe doterajších výsledkov vyšetrovania existuje „opodstatnené podozrenie“, že konali „na pokyn a v prospech ruskej vojenskej rozviedky GRU,“ povedal novinárom predstaviteľ litovskej prokuratúry.

Cieľom útoku mala byť litovská spoločnosť TVC Solutions a jej výrobky vrátane mobilných rádiových staníc určených pre ukrajinské ozbrojené sily. Podpaľačský pokus zlyhal, pretože si podozrivých všimli okoloidúci.

Šestica je obvinená z financovania teroristických aktivít, pokusov o teroristický čin a účasti v teroristickej skupine, za čo im hrozí až 15 rokov väzenia.

Skúšali to aj v Česku

Úrady zároveň vyšetrujú ďalšie štyri podozrivé osoby vrátane Kolumbijčana čakajúceho na vydanie do Litvy. Na zvyšných troch podozrivých, všetko cudzích štátnych príslušníkov, boli vydané medzinárodné zatykače.

Členovia skupiny sú spájaní aj s útokmi v Česku vrátane pokusov o podpálenie autobusov, pošty, nákupných centier a kina v Prahe a s pokusom o podpálenie skladu papiera a poškodenie ropnej a plynárenskej infraštruktúry na území Rumunska. Rovnaká skupina sa údajne pokúšala o útoky aj na sklady v Poľsku.

