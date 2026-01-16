Litva obvinila šesticu cudzincov z terorizmu. Vyšetrovanie smeruje aj do Česka

Litovské úrady v piatok obvinili šesť cudzincov z „terorizmu“ v súvislosti s pokusom podpáliť vojenskú pomoc smerujúcu na Ukrajinu v roku 2024. Podľa prokuratúry sú medzi obvinenými Španiel, Španiel s kolumbijským občianstvom a občania Kolumbie, Kuby, Ruska a Bieloruska.
Podozrenie smeruje k ruskej rozviedke GRU
Na základe doterajších výsledkov vyšetrovania existuje „opodstatnené podozrenie“, že konali „na pokyn a v prospech ruskej vojenskej rozviedky GRU,“ povedal novinárom predstaviteľ litovskej prokuratúry.
V Kosove obvinili troch ľudí z terorizmu v súvislosti s výbuchom z roku 2024
Cieľom útoku mala byť litovská spoločnosť TVC Solutions a jej výrobky vrátane mobilných rádiových staníc určených pre ukrajinské ozbrojené sily. Podpaľačský pokus zlyhal, pretože si podozrivých všimli okoloidúci.
Šestica je obvinená z financovania teroristických aktivít, pokusov o teroristický čin a účasti v teroristickej skupine, za čo im hrozí až 15 rokov väzenia.
Skúšali to aj v Česku
Úrady zároveň vyšetrujú ďalšie štyri podozrivé osoby vrátane Kolumbijčana čakajúceho na vydanie do Litvy. Na zvyšných troch podozrivých, všetko cudzích štátnych príslušníkov, boli vydané medzinárodné zatykače.
Výbuchy v muničných skladoch vo Vrběticiach zapríčinili ruskí agenti, ukázalo vyšetrovanie
Členovia skupiny sú spájaní aj s útokmi v Česku vrátane pokusov o podpálenie autobusov, pošty, nákupných centier a kina v Prahe a s pokusom o podpálenie skladu papiera a poškodenie ropnej a plynárenskej infraštruktúry na území Rumunska. Rovnaká skupina sa údajne pokúšala o útoky aj na sklady v Poľsku.