Chladoňová má druhé striebro z MS v Rwande. V hromadnom štarte ju zdolala len Francúzka Géryová

Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová získala striebornú medailu v pretekoch žien do 23 rokov s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v rwandskom Kigali.
Iba 18-ročná Slovenka predtým získala striebro aj v časovke, a tak vo svojej premiére v tejto kategórii na MS zostala dvakrát tesne pod vrcholom.
Chladoňová jazdila po kockách, ako keby to neboli kocky. Viktória je budúca hviezda, vraví Privara - VIDEO
Preteky žien do 23 rokov sa odohrávali na okruhoch v hlavnom meste Kigali v celkovej dĺžke 119,3 km s dvoma náročnými stúpaniami. V predposlednom z ôsmich okruhov sa vpredu sformovala silná 14-členná skupina, ale keďže sa začalo taktizovať, dostihlo ich ďalších 11 pretekárok, ktoré spolu vchádzali do záverečného z ôsmich okruhov.
Potom nečakane zaútočila švédska reprezentantka Stina Kageviová, ktorá si počas piatich kilometrov utvorila náskok až 1:20 min. Svoje sily však precenila a 6 km pred cieľom sa jej odvážny sólový únik skončil.
Chladoňová má striebro v časovke do 23 rokov na MS. V štartovnom poli bola najmladšia
Dostihla ju štvorica favoritiek – Španielka Paula Blasiová, Francúzka Célia Geryová, Kanaďanka Isabella Holmgrenová a na radosť slovenských fanúšikov aj Viktória Chladoňová. Ani tento únik ešte nevydržal a do posledných 4 km išlo pohromade 11 najlepších pretekárok.
V záverečnom stúpaní pretekov na kockách prišiel útok Francúzky Geryovej a jej krajanky Bunelovej, ktorým stačila iba Chladoňová. Toto trio vchádzalo do záverečného kilometra s drobným náskokom a ten už bol dostatočný. Tristo metrov pred cieľom zaútočila Chladoňová a odpárala Bunelovú.
Jenčušová skončila v náročnej časovke na 25. mieste, v pondelok vstúpi do hry aj Chladoňová
Francúzka Geryová sa však 18-ročnej Slovenky a udržala a neskôr aj šikovne dostala na prvé miesto a napokon sa tešila z titulu majsterky sveta. Bunelová v samom závere nestačila nastolenému tempo a napokon skončila až piata. Bronz získala Španielka Blasiová.