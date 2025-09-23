Chladoňová jazdila po kockách, ako keby to neboli kocky. Viktória je budúca hviezda, vraví Privara - VIDEO

Strieborná medaila Viktórie Chladoňovej v časovke do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Rwande púta pozornosť aj preto, že mladučká Slovenka ešte nemá 19 rokov a súťažila v tejto kategórii po prvý raz.
Počas pretekov Chladoňová stupňovala svoj výkon a až do prejazdu favorizovanej Britky Zoe Bäckstedtovej držala prvé miesto. Tá ju síce v závere prevalcovala a zvíťazila, ale Chladoňová najmä v náročných stúpaniach ukázala skvelé návyky z horskej cyklistiky.
Chladoňová má striebro v časovke do 23 rokov na MS. V štartovnom poli bola najmladšia
Kocky ako keby neboli
„Bola zo všetkých najmladšia a urobila obrovský úspech. V samom závere, keď sa išlo po kockách, naša reprezentantka ako keby nešla po kockách. Vtedy získala najviac času na svoje súperky okrem majsterky sveta,“ zhodnotil prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara na fejsbukovom profile Šport STVR.
„Viktória je obrovský talent a budúca hviezda,“ uzavrel nadšený Privara.
Je dobojované! Chladoňová na skvelom treťom mieste v hodnotení mladých pretekárok na Giro d´Italia
Chladoňová bola strieborná v časovke aj pred rokom na MS 2024 vo švajčiarskom Zürichu, tam to však bolo ešte v juniorskej kategórii do 18 rokov.
Vo hviezdnom tíme
V Zürichu si vybojovala aj bronz v pretekoch s hromadným štartom. Rodáčka zo Soblahova nosí medaily z vrcholných podujatí aj z cyklokrosu a horskej cyklistiky.
V cestnej cyklistike je od začiatku tejto sezóny súčasťou špičkového ženského tímu Visma / Lease a Bike, kde sú jej kolegyňami aj veľké mená svetovej ženskej cyklistiky Marianne Vosová aj Pauline Ferrandová-Prévotová.
Jenčušová skončila v náročnej časovke na 25. mieste, v pondelok vstúpi do hry aj Chladoňová
Dodržiavala plán
„Je to pre mňa výnimočné, keďže som v tejto kategórii štartovala prvýkrát a nemala som konkrétne očakávania. Počas pretekov som sa cítila výborne a snažila sa dodržiavať plán s nastavením tempa. Chcem sa poďakovať svojej rodine, tímu, trénerovi Maartenovi a všetkým, ktorí ma počas celej sezóny podporovali a fandili mi. Stále nemôžem uveriť, čo sa stalo,“ uviedla Chladoňová na sociálnych sieťach jej tímu Visma / Lease a Bike.
Pomohlo jej Francúzsko
Vo videu na webe SZC k svojej príprave na preteky doplnila: „Veľmi mi pomohli etapové preteky vo Francúzsku, ktoré som jazdila pred svetovým šampionátom. Bola tam podobná časovka a darilo sa mi. Aj preto som si verila a veľmi sa teraz teším.“
Mladá generácia nastupuje! Schwarzbacher a Chladoňová získali prvé tituly majstrov Slovenska v časovke
Chladoňová sa na MS v Rwande predstaví ešte vo štvrtok v pretekoch do 23 rokov s hromadným štartom, kde bude mať rovnako vysoké ambície.
„Uvidíme, ako to pôjde a ako sa bude dariť ostatným dievčatám. Je to otvorené,“ vraví obozretne mladá Slovenka.