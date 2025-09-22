Chladoňová má striebro v časovke do 23 rokov na MS. V štartovnom poli bola najmladšia

Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová získala striebornú medailu v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v africkej Rwande.
Stále iba 18-ročná Slovenka vo svojej premiére v kategórii do 23 rokov na MS našla na 22,6 km trati so štartom a cieľom v Kigali iba jednu premožiteľku. V štartovnom poli časovkárok bola Chladoňová najmladšia spomedzi všetkých.
Jenčušová skončila v náročnej časovke na 25. mieste, v pondelok vstúpi do hry aj Chladoňová
Favorizovaná Britka Zoe Bäckstedtová ju zdolala o 1:50,85 min. Bronz si vybojovala Talianka Federica Venturelliová (+2:11,58 min). Ďalšia Slovenka Sofia Ungerová sa v 45-člennom poli cyklistiek dostala na celkovú 24. priečku.
Chladoňová bola strieborná v časovke aj pred rokom na MS 2024 vo švajčiarskom Zürichu, tam to však bolo ešte v juniorskej kategórii do 18 rokov. V Zürichu si vybojovala aj bronz v pretekoch s hromadným štartom.
Sagan chváli Kubiša. Tvrdí, že sa môže presadiť aj v zahraničí
Chladoňová je počas sezóny členkou tímu WorldTour Visma / Lease Bike a tento rok už stačila zažiariť na ženskej verzii Giro d’Italia. V kategórii do 23 rokov tam skončila tretia a celkovo v ženskej kategórii šestnásta.
Na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike v Rwande ešte v pondelok odjazdia časovku aj muži do 23 rokov a ďalším slovenským medailovým želiezkom bude Matthias Schwarzbacher.