Kam kráčaš svetová cyklistika? Verejné podujatia sú príliš zraniteľné

Cyklistický svet sa po chaotickej záverečnej etape tohtoročnej Vuelty a Espaňa zamýšľa nad budúcnosťou pretekov, keďže masové propalestínske protesty v španielskom Madride viedli k predčasnému ukončeniu etapy a korunovácii víťaza na hotelovom parkovisku.
Záverečnú etapu Vuelty zrušili pre masívne protesty v Madride, Vingegaarda korunovali za šampióna - VIDEO
Protesty, ktoré sa zamerali na tím Israel Premier Tech, upozornili na zraniteľnosť takýchto podujatí, ktoré sa konajú na verejných cestách s voľným prístupom divákov. Podľa vládneho hovorcu sa protestov zúčastnilo 100-tisíc ľudí.
Organizátori a Medzinárodná cyklistická únia (UCI) vyjadrili obavy z možných budúcich narušení, najmä pred blížiacim sa Tour de France 2026, ktorá začne tromi etapami v Španielsku. V tomto roku už došlo k viacerým incidentom, vrátane protestov na 15. etape Giro d’Italia a 11. etape Tour de France.
Španieli na záverečné etapy Vuelty posilnia bezpečnostné opatrenia
Španielsky premiér Pedro Sánchez vyjadril obdiv protestujúcim a požadoval športový zákaz pre tím s izraelským pozadím, čo vyvolalo kritiku UCI, ktorá spochybnila schopnosť Španielska hostiť veľké medzinárodné športové podujatia. Skúsený poľský cyklista Michal Kwiatkowski vyjadril znepokojenie, že Vuelta vytvorila nebezpečný precedens a protesty môžu v budúcnosti eskalovať.
Tím Israel Premier Tech, ktorý je automaticky pozývaný na najprestížnejšie preteky, počas Vuelty odstránil zo svojich dresov slovo „Israel“, no odmietol odstúpiť. Niektorí jazdci vyzvali na stiahnutie tímu, ktorý založil izraelsko-kanadský miliardár Sylvan Adams.
Pretekárom na Vuelte znova skrátili etapu. Vingegaard: Každý má právo protestovať, ale... - VIDEO
Organizátori pretekov a UCI však potvrdili, že tím zostáva v súťaži. UCI vo vyhlásení vyjadrila „úplné znepokojenie“ nad udalosťami na Vuelte a označila ich za „vážne porušenie olympijskej charty a základných princípov športu“.
Konflikt v Gaze, ktorý sa začal útokom Hamasu na Izrael 7. októbra 2023, si vyžiadal tisíce obetí na oboch stranách a stále pretrváva humanitárna kríza.