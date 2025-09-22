Jenčušová skončila v náročnej časovke na 25. mieste, v pondelok vstúpi do hry aj Chladoňová

Nora Jenčušová obsadila 25. miesto v časovke žien na MS v cestnej cyklistike v Rwande.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
MS v cyklistike - časovka žien
Nora Jenčušová obsadila 25. miesto v časovke žien na majstrovstvách sveta v cyklistike v Kigali v africkej Rwande. Foto: FB, www.facebook.com
Rwanda Cestná cyklistika Cestná cyklistika z lokality Rwanda

Slovenská cyklistika vstúpila do svetového šampionátu v Rwande 25. miestom Nory Jenčušovej v časovke žien. Je to najlepší výsledok 23-ročnej Spišiačky na MS v jej lepšej disciplíne, vlani na MS vo švajčiarskom Zürichu skončila na 33. priečke.

Náročná trať s dĺžkou 31 km so štartom aj cieľom v Kigali obsahovala tri stúpania vo vysokej nadmorskej výške približne 1500 m.

Majsterkou sveta sa stala Švajčiarka Marlen Reusserová, Jenčušová za ňou zaostala o 5 minút a 22 sekúnd. Striebro si vybojovala Holanďanka Anna van der Breggenová a bronz jej krajanka Demi Volleringová. V cieli klasifikovali 44 pretekárok.

Očakávaný výsledok

„Dvadsiate piate miesto na majstrovstvách sveta je solídne umiestnenie. Je to výsledok, v ktorý sme aj prakticky dúfali alebo sme očakávali niečo v podobných intenciách. Podarilo sa zdolať niektoré slušné mená – presne také, na aké sme sa sústredili. Z tohto hľadiska je to veľmi fajn. Samozrejme, vždy tam zostáva pocit, že niekoľko sekúnd sa dalo ešte stiahnuť. Možno by to stačilo na dve – tri priečky vyššie, ale tak to už býva – niekto má pár sekúnd navyše, niekto mínus. Celkovo to však berieme pozitívne,“ zhodnotil športový riaditeľ reprezentácie Slovenska Jakub Vančo na sociálnych sieťach Slovenského zväzu cyklistiky.

Podľa Vanča trať ženskej časovky bola náročnejšia, než sa pôvodne čakalo.

Tvrdé stúpania

„Stúpania sa zakusovali a najmä to posledné, vedené po kockách, bolo veľmi tvrdé. A to bude tvrdé aj pre ostatné kategórie. Z nášho pohľadu je to dobrý výsledok, ktorý nám ukázal, že Nora ide správnym smerom. Teraz sa už pozeráme dopredu a uvidíme, čo nám ešte predvedie na majstrovstvách Európy,“ dodal Vančo.

V akcii Chladoňová aj Schwarzbacher

Už v pondelok sú na MS v cestnej cyklistike na programe časovky v kategóriách žien a mužov do 23 rokov. A v nich má Slovensko vysoké ambície vďaka Viktórii Chladoňovej, Sofii Ungerovej, Matthiasovi Schwarzbacherovi a Adamovi Grossovi. Ženy budú na trati od 10.50 h SELČ a muži prídu na rad o 13.50 h.

Viac k osobe: Jakub VančoNora Jenčušová
Firmy a inštitúcie: MS v cyklistikeSlovenský zväz cyklistiky
Okruhy tém: Cyklistka disciplína MS v cyklistike 2025 Slovenka víťazka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk