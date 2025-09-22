Kubiš nevyhral preteky Okolo Slovenska, ale dal do toho maximum a je na seba hrdý - VIDEO

Lukáš Kubiš veľmi chcel napodobniť Petra Sagana z roku 2021 a vyhrať cyklistické preteky Okolo Slovenska.
Jednak aby si potvrdil vlastnú stúpajúcu výkonnosť a aj kvôli skvelým fanúšikom, ktorí evidentne už evidujú jeho meno a povzbudzovali ho vo všetkých kútoch Slovenska na trase 69. ročníka pretekov.
Kubiš bol aj v poslednej 5. etape dlho v hre o celkový triumf, ale v záverečnom stúpaní na Kohútku podľahol presile kvalitných vrchárov a po desiatej priečke sa v celkovom poradí zosunul z druhého na šieste miesto.
Hrdý na seba
Celkovým víťazom sa stal Brit Paul Double, ktorému stačil jeden extravýkon v záverečnej etape v kopcoch, zatiaľ čo predtým štyri dni pokojne prežíval v závetrí.
„Finálny kopec rozbehli súperi veľmi rýchlo. Snažil som sa držať svoje tempo, aby som sa nezahltil a išiel si svoje čísla až do cieľa. Bolo to pre mňa čisté peklo, mal som tam asi o 10 kg viac ako ostatní chlapci. Som hrdý na seba, podal som dobrý výkon,“ cituje Kubiša Sportnet.
Výrazné zlepšenie
Kubiš má v holandskom Pro tíme Unibet Tietema Rockets skvelé zázemie, ale na pretekoch Okolo Slovenska naznačil, že jeho ambície môžu siahať až do World Tour.
Skvelé zvláda etapy vo zvlnenom teréne s tzv. klasikárskym dojazdom do mierneho kopca a jeho veľká zbraň je aj záverečný šprint. Štyri druhé miesta v hromadných dojazdoch etáp a druhá priečka v hodnotení bodovacej súťaže sú toho dôkazom.
Šiel na maximum
„Ťažko sa mi hodnotí, či šieste miesto je dobré alebo zlé. Viem, že som do toho vložil maximum, a preto som spokojný. Každopádne to boli pekné preteky. Mám byť na čo hrdý, ale som aj vďačný za to, že som priviedol slovenských fanúšikov späť k cyklistike,“ vravel Kubiš podľa denníka Šport.
Na rozdiel od krajana Martina Svrčeka Kubiš aktuálne nesmeruje na majstrovstvá sveta do africkej Rwandy, bude sa pripravovať na neskoršie majstrovstvá Európy vo Francúzsku.