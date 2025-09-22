Kubiš nevyhral preteky Okolo Slovenska, ale dal do toho maximum a je na seba hrdý - VIDEO

Lukáš Kubiš ukázal veľký potenciál na pretekoch Okolo Slovenska 2025.
Okolo Slovenska 2025
Lukáš Kubiš (vľavo) sa podľa predpokladov stal najlepším slovenským cyklistom na práve skončených pretekoch Okolo Slovenska. Foto: SZC/Soňa Niková
Lukáš Kubiš veľmi chcel napodobniť Petra Sagana z roku 2021 a vyhrať cyklistické preteky Okolo Slovenska.

Jednak aby si potvrdil vlastnú stúpajúcu výkonnosť a aj kvôli skvelým fanúšikom, ktorí evidentne už evidujú jeho meno a povzbudzovali ho vo všetkých kútoch Slovenska na trase 69. ročníka pretekov.

Kubiš bol aj v poslednej 5. etape dlho v hre o celkový triumf, ale v záverečnom stúpaní na Kohútku podľahol presile kvalitných vrchárov a po desiatej priečke sa v celkovom poradí zosunul z druhého na šieste miesto.

Hrdý na seba

Celkovým víťazom sa stal Brit Paul Double, ktorému stačil jeden extravýkon v záverečnej etape v kopcoch, zatiaľ čo predtým štyri dni pokojne prežíval v závetrí.

„Finálny kopec rozbehli súperi veľmi rýchlo. Snažil som sa držať svoje tempo, aby som sa nezahltil a išiel si svoje čísla až do cieľa. Bolo to pre mňa čisté peklo, mal som tam asi o 10 kg viac ako ostatní chlapci. Som hrdý na seba, podal som dobrý výkon,“ cituje Kubiša Sportnet.

Výrazné zlepšenie

Kubiš má v holandskom Pro tíme Unibet Tietema Rockets skvelé zázemie, ale na pretekoch Okolo Slovenska naznačil, že jeho ambície môžu siahať až do World Tour.

Skvelé zvláda etapy vo zvlnenom teréne s tzv. klasikárskym dojazdom do mierneho kopca a jeho veľká zbraň je aj záverečný šprint. Štyri druhé miesta v hromadných dojazdoch etáp a druhá priečka v hodnotení bodovacej súťaže sú toho dôkazom.

Šiel na maximum

„Ťažko sa mi hodnotí, či šieste miesto je dobré alebo zlé. Viem, že som do toho vložil maximum, a preto som spokojný. Každopádne to boli pekné preteky. Mám byť na čo hrdý, ale som aj vďačný za to, že som priviedol slovenských fanúšikov späť k cyklistike,“ vravel Kubiš podľa denníka Šport.

Na rozdiel od krajana Martina Svrčeka Kubiš aktuálne nesmeruje na majstrovstvá sveta do africkej Rwandy, bude sa pripravovať na neskoršie majstrovstvá Európy vo Francúzsku.

