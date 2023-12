Chcete pod stromček darovať niečo originálne? Darujte krypto poukážky!

Darčeková poukážka na krypto ako ideálny vianočný dar? Objavte, prečo by kryptomeny mohli byť ziskové v roku 2024.

Rok 2023 možno nebol pre väčšinu ľudí finančne jednoduchý, ale kryptomeny sa ukázali ako výnimka s pozitívnym vývojom. Očakáva sa, že rok 2024 prinesie ešte lepšie výsledky. Pozrite sa na dôvody, ktoré nám naznačujú, že kryptomeny budú v nasledujúcom roku na vzostupe.

Nastáva éra regulácie kryptomien. Slovenské spoločnosti pracujúce s kryptomenami budú pod dozorom Národnej banky Slovenska, čo znamená vyššiu bezpečnosť pre investorov. S ochranou klientov ako prioritou sa očakáva rast záujmu o investície do kryptomien. Predpovedá sa, že globálny počet používateľov kryptomien môže v nasledujúcich piatich rokoch prekročiť hranicu 1 miliardy.

Veľké americké spoločnosti začínajú začleňovať Bitcoin do svojich finančných stratégií, vrátane dôchodkových sporení. S blížiacim sa schválením prvých Bitcoinových fondov sa predpokladá, že to priláka ďalšie masy do sveta kryptomien. Tento krok by mohol znamenať významný nárast záujmu o kryptomenový trh.

Okrem toho, blíži sa ďalší halving Bitcoinu, ktorý sa koná každé štyri roky a zníži množstvo novo-vyťažených Bitcoinov o polovicu. Tento jav vytvára nedostatok na trhu, čím zvyšuje záujem o Bitcoin. Po minulých halvingoch sme videli významný rast ceny Bitcoinu, ako napríklad po poslednom v roku 2020, keď sa cena zvýšila z 8,000 EUR na približne 53,000 EUR v priebehu len 1,5 roka!

Fumbi vám teraz prináša NOVINKU. Umožnite svojim blízkym nielen vstup do sveta kryptomien, ale aj možnosť investovania do budúcnosti. Darujte svojim blízkym na Vianoce pod stromček kryptomeny v podobe darčekových poukážok od Fumbi.

Darčeková poukážka

S krypto darčekovými poukážkami umožníte svojim blízkym nielen vstup do sveta kryptomien, ale aj možnosť investovania do budúcnosti.

Bez ohľadu na to, či poukážku darujete skúsenému investorovi alebo úplnému nováčikovi, poukážky od Fumbi sú prispôsobené potrebám každého.

Hodnota Darčekových poukážok začína na sume 50 €.

S poukážkami od 50 € si môžete vybrať z viacerých inovatívnych produktov.

S Darčekovými poukážkami od Fumbi môžete teraz prekvapiť a potešiť svojich blízkych jedinečným spôsobom – darovaním kryptomien.

Nech už máte akékoľvek skúsenosti s kryptomenami, spoločnosť Fumbi vám môže pomôcť. Fumbi, slovenská spoločnosť, prináša možnosť investovať do kryptomien jednoducho a bezpečne pre každého. Už viac ako 5 rokov je spoľahlivým lídrom v investovaní, pomáhajúc viac ako 130-tisíc používateľom.

