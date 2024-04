Chátrajúca vila na Slavíne to určite nebude, ale možností je niekoľko. Kde bude bývať prezident Peter Pellegrini?

Predchádzajúci slovenskí prezidenti a tiež končiaca prezidentka bývali vo svojich domoch, kde na ich bezpečnosť dohliadala ochranka. Všetko sa muselo prispôsobiť, vrátane susedov. Podľa reportáže TV Joj zverejnenej na stránke Noviny.sk, je však pri Petrovi Pellegrinimu viacero možností.

„Je pre nás oveľa jednoduchšie, už keď máme pripravené priestory podľa našich predstáv, ako keď musíme robiť bezpečnostné projekty, keď príde prezident s vlastným bývaním,“ vysvetlil riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov Pavol Krejčí.

Chátrajúca vila na Slavíne

Slovensko však nemá oficiálnu prezidentskú rezidenciu, ktorá by bola funkčná. Mala sa ňou stať vila na Slavíne, ktorú v roku 2000 kúpil Rudolf Schuster od Východoslovenských železiarní. Je ale malá, chátra a problémom je tiež areál.

„Ani z bezpečnostného hľadiska ten areál nie je vyhovujúci, pretože je tam iba jedna, veľmi úzka prístupová cesta, v zásade je to chodník okolo pamätníka,“ uviedol Martin Strižinec, hovorca prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Fica nezaujíma, kde bude bývať

Riešiť tento problém chcel aj počas tretej vlády súčasný premiér Robert Fico. Pri rezidenčnom bývaní troch najvyšších ústavných činiteľov sa totiť uvažovalo o vilách, v ktorých sídlia zahraničné ambasády. V súčasnosti však nechce komentovať možné bývanie novozvoleného prezidenta.

„Toto vás trápi, toto je váš problém? Prestaňte robiť v Jojke bulvár. Mňa nezaujíma, kde bude bývať,“ reagoval slovenský predseda vlády.

Vlastní byt na nábreží Dunaja

Peter Pellegrini vlastní byt v luxusnej rezidencii na nábreží Dunaja a nie je známe, či si ho ponechá aj ako prezident. Jeho kancelária odkazuje, že otázka je nateraz predčasná.

To riešenie by sa našlo práve so správou služieb diplomatického zboru, ktorá má na starosti ambasády, asi by to nebolo zo dňa na deň,“ povedal Strižinec. Krajčí dodal, že úrad už teraz pracuje na tom, aby nový prezident, ktorý príde do funkcie, mal takú rezidenciu, ktorá je vhodná prezidenta SR.

Viac si prečítajte na stránke Noviny.sk.