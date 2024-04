Analýza možného nového predsedu strany Hlas-SD (komentár)

Po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta Slovenskej republiky sa otvára otázka, kto prevezme vedenie strany Hlas – sociálna demokracia.

V súčasnom vedení strany je viacero výrazných osobností, ktoré by mohli zaujať toto postavenie. Medzi nimi vyniká Matúš Šutaj Eštok, ktorý je známy svojou prácou v pozícii generálneho manažéra strany.

Šutaj Eštok má silnú pozíciu

Matúš Šutaj Eštok je považovaný za osobu s výraznými manažérskymi schopnosťami a dobrým prehľadom o fungovaní strany. Jeho doterajšia práca v strane naznačuje, že disponuje potrebnými predpokladmi na to, aby sa stal úspešným predsedom. Má skúsenosti s riadením straníckych záležitostí a je zvyknutý na prácu v dynamickom politickom prostredí.

Vzhľadom na to, že Peter Pellegrini neoznámil svojho preferovaného nástupcu, ale naznačil, že by to mal byť niekto z podpredsedov strany, Matúš Šutaj Eštok ako člen predsedníctva a generálny manažér má silnú pozíciu. Jeho meno bolo spomenuté priamo Pellegrinim ako možný nástupca, čo mu dáva určitú výhodu v očiach straníckych delegátov.