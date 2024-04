Korčok je nepodstatný a médiá s opozíciou šíria nenávisť. Fico po Pellegriniho víťazstve konšpiruje o zastavení eurofondov (video)

Európska komisia môže siahnuť Slovensku na eurofondy za to, že prezidentské voľby vyhral Peter Pellegrini. Vo svojom najnovšom videu na sociálnej sieti to tvrdí premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Musíme rátať aj s trestom západu za to, že sme si zvolili Petra Pellegriniho a nie Ivana Korčoka, ktorý by bez váhania odprevadil na Ukrajinu celé slovenské batalióny. Keď Smer vyhral minulý rok voľby, európski socialisti mu namiesto blahoželania poslali pozdrav v podobe pozastavenia členstva v Strane európskych socialistov. Vôbec by som sa preto nečudoval, keby nám teraz z čisto politických dôvodov a pre výsledok prezidentských volieb Európska komisia skočila na fondy,“ vyhlásil Fico.

Opozícia, médiá a Korčok šíria nenávisť

Šéf Smeru-SD vo svojom videu skritizoval celú opozíciu, médiá a Ivana Korčoka a obvinil ich zo šírenia nenávisti. Ivan Korčok podľa neho nepochopil, že hlasy, ktoré vo voľbách získal, neboli hlasmi podpory jeho osobe, ale hlasmi prejavu odporu voči súčasnej vláde.

„Ivan Korčok je nepodstatný, podstatní sú jeho voliči,“ skonštatoval Fico. Ako ďalej povedal, opozícia straší, že po víťazstve Pellegriniho bude vláda rúbať hlava – nehlava, no na zmenu správania sa vlády nie je podľa neho dôvod. Zároveň jedným dychom dodal, že je ešte pár citlivých tém, ktoré musí vládna koalícia rázne a rýchlo vyriešiť, „najmä doslova ilegálne politické pôsobenie RTVS“.

Na mieru ušitá podpora

Smer podľa jeho slov podporoval kandidatúru Pellegriniho od samého začiatku, pričom mu ušili na mieru podporu, ktorá zohľadňovala špecifiká Smeru a Hlasu.

„Naši odporcovia to veľmi dobre vedia a dnes už len vyplakávajú, že očakávali odo mňa kampaň v prospech Petra Pellegriniho doslova na nože, pretože práve taká kampaň by úspešnému prezidentskému kandidátovi uškodila,“ poukázal.

Na záver svojho videa sa vyjadril na adresu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).

„Frajerom na záverom je nepochybne Kresťanskodemokratické hnutie, pretože to sa nedá ani vymyslieť, čo táto strana stvárala a stvára,“ vyhlásil. Hnutie podľa neho poprelo svoju vlastnú identitu, keď podporilo Ivana Korčoka.

„Budeme sa musieť na nich bližšie pozrieť, ako sa dajú politicky vykostiť. Asi to nebude príliš náročná úloha,“ zneli Ficove slová.

Tvrdá diskusia s Európskou komisiou

Slovensko vedie mimoriadne tvrdú odbornú a politickú diskusiu s Európskou komisiou o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry. Ako na pondelkovej tlačovej konferencii povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), vláda tiež obhajuje aj schválené zmeny v Trestnom zákone

„Pripomíname aj to, že obdobnou cestou, teda znižovaním trestných sadzieb sa vydáva aj Česká republika, ktorá oznamuje, že prakticky pri všetkých ekonomických trestných činoch bude možné uložiť podmienečný trest. Dokonca bude možné uložiť len peňažný trest, pretože sa uprednostňuje takzvaný restoratívny charakter trestného práva,“ skonštatoval Fico. Ako ďalej povedal, v tomto zmysle je primárne to, aby bola uhradená škoda, ktorá vznikla poškodenému.

„Až potom si môže štát uplatňovať nejaké právo na odplatu, odvetu alebo represiu voči páchateľovi,“ doplnil Fico.

Ako Fico dodal, posledné stretnutie so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen „výrazne zdynamizovalo určité procesy“.