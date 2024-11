7 miest a aktivít v Piešťanoch, ktoré odhaľujú tajomstvá mesta a silu relaxu (foto)

Piešťany, perla medzi slovenskými kúpeľnými mestami, lákajú svojou prírodnou krásou, liečivými prameňmi, a jedinečnou atmosférou. Hoci sú Piešťany známe predovšetkým svojimi kúpeľmi, toto čarovné mesto ponúka oveľa viac. Od miest, kde môžete zažiť silu liečivých prameňov, cez unikátne architektonické skvosty, až po príjemné rodinné podniky – každý si tu nájde niečo, čo ho nadchne. Pripravili sme pre vás výber siedmich miest a aktivít, ktoré v Piešťanoch treba zažiť na vlastnej koži. Nasadnite na vlnu zážitkov a objavte Piešťany, ktoré vám ukážu niečo viac než len tradičné kúpeľné mesto!

1. Spoznajte tajomstvá mesta Piešťany formou originálnych komentovaných prehliadok

Ak vás zaujíma história mesta Piešťan, určite si nenechajte ujsť komentované prehliadky, ktoré vás vtiahnu do minulosti a ktoré vám odhalia tajomstvá mesta, ako ste ho ešte nepoznali. „Piešťany podľa Wintera“ je nielen názov, ale aj živý príbeh o nezlomnom podnikateľovi Ľudovítovi Winterovi, ktorý pretvoril Piešťany na mesto kúpeľníkov a znalcov liečivých prameňov. Počas tejto komentovanej prechádzky po meste ožíva zásluhou hercov pred očami aj v slúchadlách účastníkov zaujímavý, a zároveň smutný príbeh tohto výnimočného človeka a zakladateľa piešťanských kúpeľov.

Z ďalších prehliadok stojí za zmienku trasa „Spoznajte mesto Piešťany a Kúpeľný ostrov,“ kde sa dozviete, ako sa mesto vyvinulo od dediny až po kúpeľnú destináciu s významom pre celé Slovensko. A prechádzka „Jesenným lesom k Bakchus vile“ vás zavedie hlbšie do prírody, kde poznáte malebnú nádrž Sĺňava a výhľad na Považský Inovec, ideálny na relaxačnú prechádzku. „Prejdeme sa po úchvatných cestičkách, ktoré nás zavedú k nádhernej vodnej nádrži Sĺňava a stúpajúcemu návršiu Považského Inovca. Ukážeme si miesto, o ktorom sa traduje, že ho navštívil sám Beethoven. V prípade dobrého počasia nám panoramatický výhľad ukáže pôsobivú scenériu blízkych sídel a pohoria Malé Karpaty. Piešťany sú plné zelene a bohatá príroda v okolí mesta je teraz na jeseň čarokrásna. Túto prechádzku s výkladom určite odporúčam, je to nezabudnuteľný zážitok,“ hovorí sprievodkyňa Mária Michalčíková.

Komentované prehliadky sú realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a aj vďaka tomu je možné časť prehliadok ponúknuť verejnosti zdarma. Vstupenky, termíny a všetky registrácie nájdete na stránke: https://shop.rezortpiestany.sk/event/komentovane-prehliadky.

2. Zažite príjemnú atmosféru a pivné kúpele vo wellness hoteli Smaragd

Hotel Smaragd je miestom, kde sa história stretáva s moderným wellness zážitkom. Po vkusnej rekonštrukcii súčasnej majiteľky tu nájdete komfortné štýlové ubytovanie, a to v samom srdci Piešťan na Winterovej ulici. „V hoteli Smaragd máme 14 izieb, z toho 2 apartmány, 6 izieb DeLuxe a 6 Superior. Majiteľkou je pani Juristová, rodáčka z Piešťan, ktorá miluje historické budovy. K našim ďalším prevádzkam patrí Zuckmann Villa, ktorá poskytuje reštauračné služby a taktiež sa tu nachádza 6 luxusných apartmánov. Ide taktiež o historickú budovu. Treťou prevádzkou je Vila Astória, ktorá je prerobená veľmi vkusne na piváreň s reštauráciou. Organizujú sa tu menšie svadby, firemné a rodinné posedenia,“ hovorí manažérka hotela Lenka Le Gall, pre ktorú je táto práca poslaním a nekončí príchodom domov. „Niekedy sa stane, že mi hostia volajú i vo večerných hodinách, a ja sa im snažím vyhovieť, ak je to v mojich silách,“ dodáva.

Wellness hotel Smaragd ponúka relaxačné procedúry, ktoré inde bežne nenájdete. Okrem tradičných wellness procedúr, ako je perličkový kúpeľ, parná sauna, infra sauna so soľnou hmlou a Kneippov chodník si tu môžete dopriať aj nevšedné pivné kúpele, oxygenoterapiu, či termoakupresúrnu masáž na lôžku, ktoré vám uvoľní chrbtové svaly, nervové dráhy a príjemne vás prehreje a uvoľní.

Toto miesto je ideálne pre všetkých, ktorí hľadajú únik od stresu a mestského zhonu. K príjemnej atmosfére hotela Smaragd určite veľkou mierou prispievajú i obetaví a ochotní zamestnanci.

3. Dom umenia – Brutalizmus precítený do najmenších detailov

Dom umenia v Piešťanoch, postavený v roku 1980 podľa návrhu Ferdinanda Milučkého, je najvýraznejším predstaviteľom brutalistickej architektúry na Slovensku. Tento monumentálny betónový kolos v sebe ukrýva umeleckú dušu a slúži ako kultúrno-spoločenské centrum, ktoré je domovom mnohých významných podujatí. „V Dome umenia sa už niekoľko rokov konajú rôzne popularizačné aktivity, cez ktoré približujeme verejnosti architektonickú hodnotu tejto stavby,“ hovorí riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová. V interiéri nájdete divadelné technológie, hľadisko pre 622 osôb či historický trojmanuálový orgán Rieger-Kloss, ktorý prvýkrát zaznel 1. augusta 1981. Budova Domu umenia bola v roku 2022 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku aj vďaka tomu, že sa jej pôvodný dizajn z rokov 1974 až 1980 zachoval takmer nedotknutý, čo je u nás ojedinelý úkaz. Brutalizmus precítený do najmenších detailov.

Tento milovaný a zároveň kontroverzný i kritizovaný štýl bol v architektúre výrazný najmä v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Medzi najznámejšie brutalistické stavby sveta patrí Salk Institute v kalifornskom meste La Jolla, londýnske centrum Barbican či bostonská radnica. V Čechách sa nachádza brutalistická budova Novej scény Národního divadla v Prahe. Na Slovensku je v tomto architektonickom štýle postavený napríklad Pamätník SNP v Banskej Bystrici.

Súčasná expozícia architektúry, ktorá bola nedávno otvorená v bývalom salóniku generálneho riaditeľa, vám umožní nahliadnuť do histórie a jedinečnosti tejto stavby. Video, grafické brožúry a ďalšie interaktívne prvky vám priblížia architektonické hodnoty a fascinujúce detaily. Dom umenia je poklad Piešťan a pozýva svojich návštevníkov objaviť krásu, ktorá sa skrýva pod robustnou fasádou.

4. Elektrárňa Piešťany – cestujte v čase do jedinečných miest

Elektrárňa Piešťany vás prenesie na začiatok 20. storočia, kedy v tejto budove fungovala obecná dieselová elektráreň. Vraj v nej má každý Piešťanec svoju tehlu, pretože na jej výstavbu sa konala verejná zbierka. Elektráreň pracovala ešte v roku 1945 pre škody spôsobené prechodom frontu. Distribúciu a transformáciu energie zabezpečovala až do konca 90. rokov.

Dnes je na zozname národných kultúrnych pamiatok. Po revitalizácii v roku 2009 sa Elektrárňa stala kultúrnym a spoločenským centrom, ktoré poskytuje priestor na interaktívne objavovanie histórie a moderné podujatia. Môžete si tu pozrieť „Tajomstvá elektrárne,“ kde deti zabavia komiksové postavy Ela a Edo a dospelí sa dozvedia viac o technologických premenách tejto pamiatky.

Prehliadky sú doplnené o virtuálnu realitu, ktorá vám umožní cestovať v čase a znovuobjaviť Piešťany i Elektráreň vo svojej dávnej podobe. Interaktívne tablety a prvky rozšírenej reality poskytujú návšteve Elektrárne nový, futuristický rozmer, ktorý ocenia všetci milovníci histórie i moderných technológií. Tento projekt s názvom Okná do minulosti a budúcnosti zaručene vtiahne každého návštevníka. Na projekte Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry (KIRA) spolupracoval tím Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ktorý sa podieľal i na medzinárodne uznávanej a ocenenej rekonštrukcii elektrárne. Projekt podporila aj oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. „Príbeh piešťanskej elektrárne má viac ako sto rokov a teraz bude vyrozprávaný modernými technológiami,“ informuje Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany. „Návštevníci sa budú môcť vďaka interaktívnym tabletom pozrieť do minulosti aj budúcnosti, vypĺňať elektronické kvízy, sledovať časovú os, hrať interaktívne hry alebo hľadať skryté informácie v priestore Elektrárne,“ dodáva.

5. Anna Vila – zo schátranej stavby dizajnová perla Piešťan

Len pár krokov od Kolonádového mosta nájdete majestátnu Annu Vilu, ktorej príbeh siaha až do roku 1927. Túto budovu nechal postaviť piešťanský notár Anton Kajlich, otec známeho slovenského maliara Aurela Kajlicha. Stretávali sa tu významné osobnosti kultúry a umenia. Po chodbách Anna vily kráčali dirigenti Antal Dorati a Ľudovít Rajter aj maliari a sochári Martin Benka, Ján Mudroch, Janko Alexy, Ján Želibský, Vincent Hložník. Medzi hostí tohto miesta patrili aj herci, režiséri, spisovatelia a svetoví sólisti, napríklad klaviristka Jeanne-Maire Darré, ktorú dnes vo vile pripomína piano na 2. poschodí. Potom toto miesto upadlo do zabudnutia. Roky chátrania zastavila až starostlivá rekonštrukcia, ktorá premenila Annu Vilu na exkluzívny penzión s odlišnými štýlovými apartmánmi.

Interiér vily je v súčasnosti harmonickou kombináciou pôvodných prvkov a luxusného art deco dizajnu. Pôvodné štukové stropy, staré okná s okenicami či pôvodný štýlový krb dotvárajú atmosféru, ktorú sa oplatí zažiť. Je to miesto, ktoré má svoj genius loci umocnený zachovaným schodiskom, parketami, pôvodnými farbami stien či zábradlím. Vila ponúka najkrajšie výhľady na Piešťany a príjemné ubytovanie v srdci tohto kúpeľného mesta.

6. Rodinná kaviareň s pražiarňou Classic Coffee

Káva s dušou a rodinnou tradíciou – to je Classic Coffee. Táto kaviareň s pražiarňou je miestom, kde sa už tri desaťročia podáva nielen kvalitná káva, ale aj kúsok rodinnej pohostinnosti. Zakladateľka Alena Panáková a jej rodina vedia, aký kávový zážitok preferujete, a niektorí verní zákazníci tu majú dokonca vlastné šálky s menami. „Myslím si, že zlá káva neexistuje, sú len preferencie zákazníka, o ktorých mi nepovedal. Ak chcete ku káve cukor, je to v poriadku, lebo vám to tak chutí. Mlieko? Nech sa páči. Nesnažíme sa ľuďom povedať, čo majú piť, to oni nám majú povedať, čo im chutí. A to im radi ponúkneme,“ hovorí dcéra zakladateľky Katka, ktorá po mame pomaly preberá žezlo.

Classic Coffee ponúka čerstvo praženú a ručne balenú kávu z vyše 40 krajín. Sortiment tvorí aj čaj, oriešky, koláčiky, bonbóny, lízanky, croissanty. Zákazníci si tu môžu vybrať z desiatok druhov kávy a zmesí podľa vlastných rodinných receptúr. Nájdete tu aj Kopi Luwak, najdrahšiu cibetkovú kávu na svete.

Rodinná kaviareň s pražiarňou Classic Coffee. FOTO: Róbert Popolka

7. Adeli Medical Center – krok za krokom k zotaveniu

Adeli Medical Center v Piešťanoch je medzinárodne uznávané centrum, ktoré sa špecializuje na rehabilitačnú liečbu pacientov s neurologickými diagnózami, ako je meningitída, encefalitída, trauma mozgu a miechy, neurologické ochorenia, rázštep chrbtice, cievna mozgová príhoda, detská mozgová obrna. Od otvorenia v roku 2004 poskytlo centrum rehabilitačnú liečbu s výbornými výsledkami už viac ako 20-tisíc pacientom zo 67 krajín.

Či už ide o ľudí po úrazoch, alebo o tých, ktorí hľadajú intenzívnu neurorehabilitáciu, v Adeli dostanú špičkovú starostlivosť. Za zmienku stojí hyperbarická komora, ktorá dodáva telu až stopercentný kyslík. Ide o unikátnu procedúru, ktorá podporuje regeneráciu na bunkovej úrovni a môžete si ju dopriať aj ako samoplatca. „Hyperbarická komora zvyšuje množstvo kyslíka v tele až na úroveň DNA, čo znamená, že dokáže regenerovať tkanivo,“ hovorí MUDr. Inna Durda, vedúca oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie v piešťanskom neurorehabilitačnom centre Adeli. Procedúra podporuje imunitu, má protizápalové účinky, zmierňuje opuchy, urýchľuje hojenie aj bolestivosť po operáciách. Zlepšuje tiež kvalitu kože a vlasov, teda sa stará nielen o zdravie, ale aj o krásu.

Kúpeľný hotel Esplanade. Foto: SITA/Milota Mezeiová

Po všetkých týchto aktivitách je ideálnym miestom na odpočinok kúpeľný hotel Esplanade nachádzajúci sa priamo na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Ide o najväčšie moderné európske balneoterapeutické centrum, kde môžete využiť liečivé účinky piešťanských prameňov a nechať telo i dušu odpočívať v objatí luxusného prostredia.