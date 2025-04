Apríl v Piešťanoch: Tulipány, čarodejnice aj otvorenie vodáckej sezóny

Apríl v piešťanskom regióne bude plný života – od veľkonočných osláv cez divadelné komédie až po turistické pochody a otvorenie vodáckej sezóny. Rezort Piešťany pozýva na pestrú paletu podujatí, ktoré privítajú jar s humorom, tradíciami aj solidaritou. Pripravené sú desiatky akcií pre všetky vekové kategórie a záujmy.

Už úvod mesiaca naznačuje, že v apríli sa návštevníci a obyvatelia regiónu môžu tešiť na silnú ponuku. Otvorí ju piešťanský Dom umenia filmom Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa a hneď prvý aprílový víkend pozýva bar a kaviareň Phoenix by Heaven v Piešťanoch na dni párovania delikátneho jedla a koktejlov. A aký by to bol apríl bez zábavy? Lukáš Latinák a Vladimír Kobielsky prinesú do Piešťan zábavnú show Prevažne nevážne. Hlohovské Empírové divadlo uvedie predstavenie Veselé paničky Windsorské v podaní Mestského divadla Trenčín a v kinosále centra Fontána uvidia diváci divadelnú komédiu Chlast. Kultúrny dom Drahovce organizuje Veselý koncert Braňa Jobusa.

Filmové a divadelné lahôdky

Milovníci divadla sa môžu tešiť aj na predstavenie Stanislava Štepku Desatoro a na Sobášny list od Ephraima Kishona, obe predstavenia sa uskutočnia v Dome umenia Piešťany. „Tohtoročný apríl je i mesiacom Veľkej noci, preto srdečne pozývam aj na podujatia spojené s týmito sviatkami,“ hovorí Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany. „Náš región ponúka napríklad Veľkú noc na hrade Beckov, ďalej Legendárnu veľkonočnú zábavu v kultúrnom dome Drahovce, hľadanie vajíčok s veľkonočným zajačikom na Čachtickom hrade alebo veľkonočný brunch v hoteli Esplanade.“

Turistika, koncerty a folklór

Na aprílovom programe podujatí je aj Vítanie jari a oslava abstinencie na koncerte v Dome kultúry Vrbové, vynášanie Moreny a vítanie jari na Námestí slobody v Piešťanoch, Jarný pochod HP – už 47. ročník turistického podujatia so štartom na železničnej stanici v Hlohovci. V Hlohovci sa bude konať folklórne podujatie Letečko 2025 aj koncert Jarka Nohavicu. Piešťany organizujú na znak solidarity s ľuďmi trpiacimi Parkinsonovou chorobou Tulipánový pochod 2025 a priaznivci turistiky sa môžu vydať na pochod Fornoseg – Frašták.

„Na piešťanskom Kúpeľnom ostrove sa bude konať každoročné slávnostné požehnanie termálnych prameňov a vodácku sezónu otvoríme splavom Váhu na trase Sokolovce – Hlohovec,“ dopĺňa Tatiana Nevolná. „Pokračovať budú komentované prehliadky Piešťany podľa Wintera, rada by som pozvala aj do Hlohovca na 17. ročník fraštackého putovania za

vínom či na prednášku Kataríny Nádaskej o dejinách čarodejníctva. Koncom apríla sa už budú v regióne stavať máje, na tieto pekné akcie srdečne pozývam do Hlohovca, Šulekova a Drahoviec. Kompletný prehľad podujatí priebežne aktualizujeme na našej stránke kalendar.rezortpiestany.sk.“