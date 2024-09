Legendárne Slnečné a Riečne kúpele v Luhačoviciach ožili: Expozícia venovaná Jurkovičovi a Janáčkovi láka návštevníkov.

Po viac než sto rokoch sa v Luhačoviciach opäť otvárajú brány Slnečných a Riečnych kúpeľov, ktoré kedysi symbolizovali kultúrny rozkvet a spoločenský život tohto liečebného mesta. Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá prebiehala od roku 2021 do 2024, sa tento jedinečný areál z dielne slávneho architekta Dušana Jurkoviča opäť stal miestom, kde sa história stretáva s modernou. V samotnom srdci areálu nájdete fascinujúcu expozíciu, ktorá vzdáva hold Jurkovičovi, hudobnému géniovi Leošovi Janáčkovi a liečebným silám prírodných zdrojov.

Obnova za 153 miliónov: Návrat strateného lesku

Areál, ktorý zahŕňa Slnečné a Riečne kúpele, Vodoliečebný ústav a ďalšie historické budovy, prešiel kompletnou rekonštrukciou. Tento ambiciózny projekt, s celkovým rozpočtom 153 448 195 Kč, zrealizovala spoločnosť Lázne Luhačovice a bol financovaný aj z dotačného programu Ministerstva pre miestny rozvoj​.

Slnečné kúpele, ktoré kedysi ponúkali priestor pre odpočinok, plávanie, gymnastiku či spoločenské stretnutia, dnes znovu dýchajú atmosférou začiatku 20. storočia. Prechádzka medzi reštaurovanými drevenými kabínkami a pôvodnými kaďami je ako cesta časom. Rekonštrukcia vrátila kúpeľom ich pôvodnú farebnosť, odhalené boli aj unikátne artefakty vrátane kamenných poznámok mlynárov, ktoré sú staré viac než 300 rokov.

Expozícia: Jurkovičova architektúra a Janáčkova hudba

Jadro novootvorenej expozície v budove Vodoliečebného ústavu odhaľuje príbeh troch fenoménov Luhačovíc: prírodných liečivých zdrojov, majstrovského diela Dušana Jurkoviča a tvorby Leoša Janáčka.

Jurkovič bol spolutvorcom myšlienky na vybudovanie moderných slovanských kúpeľov a realizátorom ich jedinečnej podoby. V krátkom období rokov 1902 – 1907 tu vytvoril súbor štrnástich stavieb, ktoré definujú genius loci Luhačovíc. Dodnes sa zachovalo 7 stavieb, a to okrem Slnečných kúpeľov a Vodoliečebného ústavu sú to vily Valaška a Vlastimila, Jurkovičov dom, Chalúpka a Jestřábí.

Návštevníci sa môžu tiež tešiť na prehliadku verne zrekonštruovanej Jurkovičovej Odpočivárne, vybavenej replikami pôvodného mobiliára z roku 1902, a na autentický model areálu z roku 1910.

Druhé poschodie expozície je venované tvorbe Leoša Janáčka, ktorý bol pravidelným hosťom Luhačovíc od roku 1903 až do svojej smrti v roku 1928. Luhačovice pre neho boli miestom liečby, odpočinku a inšpirácie a práve tu sa stretával so ženami svojho života. Do tunajšieho prostredia zasadil prvé dejstvo opery Osud, rozpísal tu Zápisník zmiznutého, Príhody líšky Bystroušky i slávnu Glagolskú omšu. Ukážky niektorých jeho hudobných diel si môžete vypočuť i v rámci expozície.

Živý program a tajomstvá Slnečných kúpeľov

Kúpele ponúkajú nielen prehliadky historického areálu, ale aj bohatý kultúrny a spoločenský program. Konajú sa tu koncerty, divadelné predstavenia a ďalšie podujatia pre celú rodinu. Návštevníci sa môžu tešiť na tajomné príbehy tohto miesta, vrátane objavenia pôvodného vodného náhonu či vernú rekonštrukciu spomínanej chýrnej Jurkovičovej Odpočivárne.

Po stopách Janáčka a svojich zmyslov

Ak plánujete pobyt v Luhačoviciach, nemožno prehliadnuť možnosť ubytovania v historickom hoteli Augustiánsky dom. Práve tu slávny hudobný skladateľ Leoš Janáček strávil viacero letných prázdnin. V roku 1926 tu dokonca vznikli skice k jeho svetoznámemu dielu „Glagolská omša“. Okrem bohatého kultúrneho odkazu ponúka hotel luxusné ubytovanie a oddych v Záhrade šiestich zmyslov, ktorá je ideálna na regeneráciu tela i mysle​.

Jurkovičov dom: Architektonická perla Luhačovíc

Ďalším výnimočným miestom, kde môžete prenocovať, je Jurkovičov dom – architektonická perla navrhnutá Dušanom Jurkovičom. Tento dom, postavený v štýle ľudovej secesie, je charakteristický drevenými prvkami a pestrou farebnosťou, typickou pre Jurkovičovu tvorbu. Vďaka svojej výbornej polohe v centre kúpeľov blízko promenády vás prenesie do nezabudnuteľnej atmosféry luhačovických kúpeľov. V jeho okolí sa nachádzajú aj liečivé luhačovické pramene, z ktorých sa môžete napiť, a to Vincentka, Vincentka II, Ottovka, Nový Jubilejný, Prameň Dr. Šťastného a o 30 metrov ďalej Aloiska.

Slnečné a Riečne kúpele v Luhačoviciach sa po rokoch opäť stávajú miestom, ktoré stojí za návštevu. Či už prichádzate za históriou, kultúrou, alebo hľadáte oddych v krásnom prírodnom prostredí, tento areál vám ponúkne nezabudnuteľné zážitky.