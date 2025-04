Sú ceny dovoleniek na minime a budú len stúpať? Rím je takmer vypredaný a čo ostatné destinácie?

Máte dilemu, či si kúpiť dovolenku teraz, alebo radšej počkať na lákavé last minute ponuky? Apríl je obdobím, kedy sú ceny dovoleniek na minime. Odborníci však varujú, že toto cenové dno už dlho nevydrží a ceny môžu ísť už len hore!

„Aktuálne máme koniec obdobia najvýhodnejších First minute ponúk, preto odporúčame klientom využiť posledné dni týchto zvýhodnených cien. Z našich skúseností vyplýva, že ceny už smerom k letu zvyčajne neklesajú, ale naopak rastú, pretože s blížiacou sa hlavnou sezónou je dostupnosť najatraktívnejších destinácií či obľúbených hotelov veľmi obmedzená,“ upozorňuje David Gavaľa, majiteľ CK DAKA.

Last minute nie je pre každého

Čakať na last minute ponuky môže byť lákavé, no nie je to ideálne riešenie pre každého cestovateľa. „Last minute dovolenky sú vhodné najmä pre flexibilných cestovateľov, ktorí nemajú pevný termín, neprekáža im neistota ohľadom destinácie a majú nízky rozpočet. Ak patríte medzi dobrodružné typy a viete sa rýchlo rozhodnúť, last minute môže byť skvelou príležitosťou ušetriť,“ hovorí Gavaľa a dodáva, že ak zostanú nejaké Last minute ponuky tak sú to menej obľúbené destinácie, či hotely a ponuka bude veľmi obmedzená.

Naopak, pokiaľ máte špecifické požiadavky, fixné termíny alebo cestujete s rodinou, odporúča sa zabezpečiť si dovolenku čím skôr. „Rodiny s deťmi potrebujú rodinné izby, detské kluby či špecifické služby, a tieto sú pri last minute ponukách často nedostupné. Taktiež obľúbené destinácie ako Grécko, Turecko, či Egypt bývajú rýchlo vypredané. Ak plánujete dlhšie pobyty alebo dovolenku počas hlavnej sezóny, rozhodne rezervujte čo najskôr,“ radí expert.

Ktoré destinácie sú takmer vypredané?

„Rok 2025 je výnimočný tým, že je Svätým rokom, preto je obrovský záujem o poznávacie zájazdy do Ríma, ktoré sú už prakticky úplne vypredané. Podobne aj letné destinácie – Turecko, Bulharsko a Chorvátsko – hlásia posledné voľné miesta. Napríklad populárny Merve Sun Hotel v Turecku je aktuálne obsadený už na 95 %,“ upozorňuje David Gavaľa.

Čo preferujú Slováci? Stále kraľuje all inclusive

Slováci majú stále radi dovolenky bez starostí, a preto dominujú služby all inclusive. Prekvapením však je rastúci záujem o autobusové zájazdy do Bulharska a Chorvátska. „Klienti oceňujú cenovú dostupnosť autobusovej dopravy, možnosť vziať si viac batožiny a čoraz viac ich láka aj spoznávanie miestnych atrakcií či gastronómie,“ vysvetľuje Gavaľa.

Hotelové kapacity sa rýchlo plnia

Hotely v obľúbených destináciách ako Turecko, Grécko či Egypt sú už takmer vypredané. „Klienti sa môžu v lete stretnúť s plnými plážami a hotelmi, preto odporúčame rezerváciu vykonať čo najskôr, alebo zvoliť menej frekventované termíny,“ upozorňuje Gavaľa.