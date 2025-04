Kam na túru počas Veľkej noci? Objavujte prírodu pri Banskej Štiavnici

Veľká noc je ideálnym obdobím na turistiku – príroda sa prebúdza, teploty sú príjemné a cesty ešte nezaplavili davy letných návštevníkov. Okolie Banskej Štiavnice patrí medzi najkrajšie turistické lokality na Slovensku. Kombinuje históriu, technické pamiatky, výhľady, lesy a unikátny vodný systém tajchov. Vybrali sme 5 trás, ktoré sú vhodné na veľkonočné výlety a poskytnú ti kvalitný turistický zážitok.

1. Výstup na Sitno z Počúvadlianskeho jazera

Dĺžka trasy: 8 km (okruh)

Čas: 3 – 4 hodiny

Náročnosť: mierna

Štart a cieľ: Počúvadlianske jazero

Prevýšenie: cca 400 m

Jedna z najznámejších túr v Štiavnických vrchoch vedie z Počúvadlianskeho jazera na vrchol Sitna (1009 m n. m.), ktorý je najvyšším bodom celého pohoria. Trasa začína na parkovisku pri jazere, kde sa dá pohodlne zaparkovať. V prvej fáze prechádzaš lesným chodníkom, ktorý vedie striedavo po schodoch a skalnatejších úsekoch.

Po približne 1,5 hodine výstupu dorazíš na vrchol so známou rozhľadňou a panoramatickými výhľadmi na okolie. Značený chodník tvorí okruh – späť sa dá zísť južnou trasou. Výlet je vhodný aj pre rodiny s deťmi a ponúka zaujímavý výšľap bez potreby náročnej prípravy. Odporúčame dobrú turistickú obuv, najmä ak je chodník po daždi klzký.

Foto: https://slovakia.travel/

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d21190.39168194013!2d18.855789178510882!3d48.40280380290053!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x476acc5ad60fb3d1%3A0x5105c1428f8f6f1d!2sSitno!5e0!3m2!1sen!2ssk!4v1743573608694!5m2!1sen!2ssk

2. Tajchy: Klinger – Červená studňa – Veľká Vodárenská

Dĺžka trasy: cca 12 km

Čas: 4 – 5 hodín

Náročnosť: stredne náročná

Štart: Banská Štiavnica (časť Klinger)

Cieľ: Okružná trasa, návrat do mesta

Táto túra je ideálna pre tých, ktorí chcú spojiť nenáročný pohyb s objavovaním historických technických pamiatok. Začína sa v mestskej časti Klinger, kde sa nachádza tajch Klinger – obľúbený cieľ aj pre miestnych. Odtiaľ sa pokračuje po turistickom chodníku smerom na tajch Červená studňa, pričom cesta vedie prevažne lesom, s príležitostnými výhľadmi na Banskú Štiavnicu.

Následne trasa vedie k Veľkej Vodárenskej, ďalšiemu tajchu, ktorý je obklopený hustým lesným porastom. Celý okruh je značený (červená a modrá značka) a ponúka oddychové miesta na brehoch jazier, ktoré sú na jar tiché a málo frekventované. Trasa je vhodná pre mierne pokročilých turistov a nie je technicky náročná. Možno ju absolvovať aj s deťmi alebo psom.

Foto: https://supervulkanstiavnica.sk/

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2646.207698099735!2d18.88143337534129!3d48.45254432918296!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471532cd093fde03%3A0x85b80799617b8e5f!2sKlinger%2C%20969%2001%20Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica!5e0!3m2!1sen!2ssk!4v1743573647656!5m2!1sen!2ssk

3. Banský náučný chodník Glanzenberg

Dĺžka trasy: 6 km

Čas: 2 hodiny

Náročnosť: ľahká

Štart: Botanická záhrada, Banská Štiavnica

Cieľ: Návrat späť k Botanickej záhrade

Tento nenáročný náučný chodník je ideálnou voľbou pre sviatočný výlet bez potreby veľkej fyzickej námahy. Začína sa pri Botanickej záhrade, ktorá je sama o sebe pekným miestom na krátku prechádzku. Odtiaľ trasa stúpa mierne cez les nad mestom, okolo historických štôlní a banských pozostatkov. Počas trasy narazíš na niekoľko informačných tabúľ, ktoré vysvetľujú históriu baníctva v regióne.

Cestou sú výhľady na mesto aj okolitú prírodu. Chodník je vhodný pre všetky vekové kategórie a dá sa prejsť aj v menších úsekoch. Povrch je prevažne lesný, ale dobre udržiavaný. Môžeš si so sebou vziať aj kočík alebo bicykel (hoci niektoré úseky môžu byť strmšie).

Foto: https://naucnechodniky.eu/

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d10583.810032099727!2d18.881117945100893!3d48.4574407553784!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471532d9f62cf329%3A0xc82a6cd7752073a1!2sBansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica%20Botanical%20Garden!5e0!3m2!1sen!2ssk!4v1743573717252!5m2!1sen!2ssk

4. Výstup na Paradajs cez Kalváriu

Dĺžka trasy: cca 9 km

Čas: 3 – 4 hodiny

Náročnosť: mierne až stredne náročná

Štart: Horná Roveň (za Kalváriou)

Cieľ: Okružná trasa alebo návrat rovnakou cestou

Trasa na Paradajs je menej známa, no ponúka skvelý výhľad na celé okolie Banskej Štiavnice. Začína sa pri štiavnickej Kalvárii, ktorá je sama o sebe turistickou atrakciou s duchovným významom – ideálne na veľkonočný výlet. Po jej prechode pokračuješ smerom na Hornú Roveň a odtiaľ lesnými cestičkami stúpaš na Paradajs (939 m n. m.). Cesta vedie prevažne lesom, pričom niektoré úseky sú prudšie a v prípade dažďa klzké. Odmenou za výstup sú výhľady na všetky svetové strany. Naspäť sa dá vrátiť okruhom cez lúky nad Starým mestom. Túra je vhodná pre turistov so strednou kondíciou. Orientácia je jednoduchá – trasa je značená a často využívaná miestnymi.

Super, pridám ti ešte jednu trasu – tentoraz trochu menej známy okruh, ideálny pre tých, čo chcú počas Veľkej noci objaviť pokojnejšie miesta mimo hlavných turistických trás. Táto trasa kombinuje krásnu prírodu, tiché lúky, staré bane a výhľady na juhovýchodnú časť Štiavnických vrchov.

Foto: https://slovakia.travel/

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d21165.49962467377!2d18.853011478789426!3d48.46252606989312!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471532b79db41a8f%3A0x1d87504b502971c3!2sParadajs!5e0!3m2!1sen!2ssk!4v1743573758525!5m2!1sen!2ssk

5. Túra z Banského Studenca k tajchu Vindšachta a Richňavám

Dĺžka trasy: cca 11 km

Čas: 3,5 – 4,5 hodiny

Náročnosť: mierna

Štart: Banský Studenec (parkovanie pri kostole)

Cieľ: Okruh cez Vindšachtu, Richňavu a späť

Táto menej známa trasa vedie juhovýchodne od Banskej Štiavnice a začína sa v obci Banský Studenec, ktorá je ľahko dostupná autom. Z dediny sa vydáš po modrej značke smerom na Vindšachtu, kde sa nachádza menší tajch s rovnakým názvom. Trasa vedie mierne zvlneným terénom, striedajú sa lesné a lúčne úseky. Po ceste míňaš zvyšky starých banských stavieb a štôlní, ktoré dotvárajú atmosféru opustenej baníckej krajiny.

Z Vindšachty pokračuješ po zelenej značke smerom na Richňavské jazerá – ide o dvojicu väčších tajchov s možnosťou oddychu a výhľadov. Okolie Richňavy je pokojné, s niekoľkými rekreačnými chatami, ale v jarných mesiacoch len veľmi málo ľudí. Naspäť sa dá pokračovať lesom po žltej značke, ktorá ťa dovedie späť do Banského Studenca. Trasa neobsahuje technicky náročné úseky, no kvôli vzdialenosti je vhodná skôr pre turistov so základnou kondíciou.