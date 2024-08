Živá voda Modrá: Ponorte sa do magického podvodného sveta

Ak hľadáte unikátny zážitok, ktorý vás prenesie do podvodného sveta, nemusíte cestovať ďaleko. V obci Modrá, sa nachádza fascinujúca expozícia prirodzených a sladkovodných ekosystémov nazvaná Živá voda Modrá. Toto miesto je skutočným pokladom pre všetkých milovníkov prírody, rodiny s deťmi a tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o našom sladkovodnom ekosystéme.

Presklený tunel pod vodou

Hlavnou atrakciou Živej vody Modrá je jedinečný presklený tunel, ktorý vás doslova obklopí vodným svetom. Ide o ojedinelý experiment v rámci celej Európy, ktorý je umiestnený v hĺbke 3,5 metrov pod vodnou hladinou a dosahuje dĺžku 8 metrov a šírku 2 metre. Prechádzate sa tunelom a nad vami i po stranách plávajú ryby rôznych druhov. Expozičná nádrž s objemom 750 m³ je domovom pôvodných druhov rýb a obojživelníkov, ktoré môžete pozorovať z bezprostrednej blízkosti. Tento zážitok je nielen vizuálne podmanivý, ale aj edukatívny.

Najväčšie sladkovodné ryby – Vyzy veľké

Jedným z najväčších lákadiel Živej vody Modrá je možnosť vidieť najväčšie sladkovodné ryby na svete – vyzy veľké. Tieto gigantické ryby, ktoré môžu dosahovať dĺžku až 5 metrov (najväčší zaznamenaný jedinec mal dĺžku až 8 metrov a vážil 3,2 tony), sú skutočným prírodným divom. Bohužiaľ, kvôli vysokému dopytu po ich kaviári, im hrozí vyhubenie. V Živej vode Modrá môžete tieto úchvatné tvory pozorovať v bezpečnom prostredí a dozvedieť sa viac o ich ohrozenom stave a potrebách ochrany. Najväčšie kusy chované v nádrži majú dĺžku takmer dva metre.

Interaktívne expozície

Okrem tunela ponúka Živá voda Modrá množstvo interaktívnych expozícií. Návštevníci sa môžu zoznámiť s rôznymi sladkovodnými ekosystémami, od riečnych tokov po jazerá a mokrade. Interaktívne tabule a výstavy poskytujú detailné informácie o jednotlivých druhoch rýb, ich prostredí a spôsoboch, ako ich chrániť. Hlavná expozičná budova ponúka sezónne interaktívne výstavy, malú expozíciu vodných vtákov, tvorivé dielne a hry pre deti, ako aj výstavu fotografií rýb.

Expozičná budova má dve podzemné podlažia so spomínaným tunelom v hĺbke 3,5 metra a priehľadmi do hĺbky a do mokraďovej tône. Okolo expozičného jazera (objem 850 m³) s našimi pôvodnými druhmi rýb vedie botanický chodník s výsadbou bylín a drevín typických pre biotopy Moravy.

Súčasťou prehliadky je aj možnosť kúpania v prírodnom biotope, ktorý je dočisťovaný rastlinami. Táto jedinečná možnosť vám umožní zažiť prírodu ešte intenzívnejšie a užiť si osviežujúci kúpeľ v čistej vode. Taktiež je tu možnosť vydať sa po Chodníku praturov. Je to drevená lávka, ktorá vedie ponad výbeh týchto zvierat.

Relax a oddych v prírode

Po návšteve tunela a expozícií si môžete oddýchnuť v areáli, ktorý je krásne zakomponovaný do okolitej prírody. Okolie Živej vody Modrá je ideálne na prechádzky, pikniky alebo len relaxáciu na čerstvom vzduchu.

Neďaleko sa nachádza aj malebný Archeoskanzen Modrá a Klenotnica Veľkej Moravy, kde sa dá pokračovať v objavovaní histórie a kultúry tohto regiónu. Len pár krokov od Živej vody je Centrum Slováckych tradícií, kde si môžete vychutnať degustáciu miestnych špecialít a oboznámiť sa s výrobou destilátov a vín. Tieto miesta dopĺňajú váš zážitok z návštevy a ponúkajú ešte viac možností, ako stráviť deň plný objavovania a zábavy.

Živá voda Modrá je otvorená celoročne a je ľahko prístupná pre návštevníkov všetkých vekových kategórií.