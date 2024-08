Východná Morava a fascinujúce miesta, ktoré skrýva: Tipy na výlety a dovolenku 2024 (foto)

Východná Morava je región, ktorý skrýva množstvo krásnych a unikátnych miest. Poďte sa s nami pozrieť na tie najzaujímavejšie destinácie, ktoré by ste si nemali nechať ujsť počas vašej dovolenky v roku 2024. Táto reportáž vás prevedie tunelmi pod vodou, historickými skanzenmi, tajomnými miestami, kde žili žítkovské bohyne a nádhernými zámkami.

Tajomné žítkovské bohyne

Naša prvá zastávka nás vedie do obce Žítková, ktorá je známa svojimi tajomnými bohyňami. Tieto ženy boli v minulosti známe svojimi liečiteľskými schopnosťami, veštením a pomocou ľuďom v núdzi. Fenomén žítkovských bohýň je fascinujúci a dodnes láka mnohých návštevníkov. A prečo žili tieto ženy práve v týchto miestach a odkiaľ sa vzali?

„Liečiteľky, bylinkárky, veštkyne a bohyne boli vždy súčasťou komunít a sú tu tak dlho ako ľudstvo samo. A to nielen na Moravských Kopaniciach, ale aj na Slovensku a inde po svete. Veď napríklad i známemu dánskemu spisovateľovi Hansovi Christianovi Andersenovi veštkyňa predpovedala, že sa na jeho počesť rozžiari celá Kodaň. A tak sa aj stalo. Bohyne pôsobili v týchto miestach, pretože táto krajina tomu veľmi napomáha. Je výrazne liečivá a nájdete tu silné liečivé energetické miesta Zeme. Niekoľko bohýň som osobne poznala. Myslím si, že odkazom žítkovských bohýň bolo ukazovať ľuďom vždy tu správnu cestu. A neboli to len ženy, ktoré mali túto moc. V Drietome žil božec, lebo tak sa hovorilo mužom s liečiteľskými schopnosťami, ktorý zomrel len nedávno v roku 2018,“ hovorí rodáčka zo Žítkovej, Evženie Hillerová, ktorá sa už 40 rokov venuje tradičnej výšivke z Kopaníc. Umenie vyšívať tradičnú kopaničiarsku výšivku sa v ich rodine dedí z generácie na generáciu a začala už keď mala šesť rokov.

Podľa nej výšivka z Kopaníc má ohromnú moc. Prenesie vás do iného času a iného priestoru. „Výšivka z Kopaníc vám pomôže nájsť spojenie so sebou, so svojimi koreňmi, s podstatou života… je plná magických symbolov, ktoré prinášajú ochranu v neľahkých chvíľach, šťastie, hojnosť a lásku. Všetko, o čom ľudia snívajú a po čom túžia…,“ vysvetľuje výšivkárka a bylinkárka z Kopaníc.

V Žítkovej môžete navštíviť Minimuzeum obce, ktoré ponúka pohľad do života a práce týchto výnimočných žien. Okrem toho vás očarí malebná krajina Moravských Kopaníc, lúky Bielych Karpát a miestna ovčia farma, kde si môžete zakúpiť tradičné výrobky.

Živá voda Modrá – Fascinujúci svet pod vodou

Naša ďalšia zastávka nás privádza do obce Modrá, kde sa nachádza Živá voda Modrá – najväčšia expozícia prirodzených a sladkovodných ekosystémov. Toto miesto vám umožní objaviť fascinujúci svet pod vodou. Vedľa hlavnej expozičnej budovy sa totiž v šesťmetrovej hĺbke nachádza unikátna atrakcia – presklený tunel, ktorý vás prenesie do sladkovodného ekosystému. Cítite sa, akoby ste kráčali po dne rieky, obklopení rybami a ďalšími vodnými tvormi. Expozičná nádrž s objemom 750 m³ je domovom pôvodných druhov rýb a obojživelníkov, ktoré môžete pozorovať z bezprostrednej blízkosti.

Prechádzka tunelom je fascinujúca a poučná zároveň. Návštevníci sa môžu dozvedieť o ekosystémoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej prírody a vidieť na vlastné oči najväčšie sladkovodné ryby na svete – vyzy veľké, ktoré majú dĺžku až dva metre a viac. Živá voda Modrá ponúka tiež interaktívne expozície a programy pre deti aj dospelých, čo z nej robí ideálne miesto pre rodinný výlet.

Za zmienku stojí tiež na drevených koloch postavený náučný chodník s názvom Cesta praturov od praveku k súčasnosti, kúpací biotop o objeme cca 1400 m3 či trvalá výstava dotykových plastík rýb a vodných živočíchov.

V obci Modrá môžete tiež navštíviť Centrum Slováckych tradícií. Návštevníci sa tu môžu zoznámiť nielen s procesom pálenia ovocia a históriou vinárstva, ale zároveň ochutnať produkty typické pre miestny kraj – ovocné destiláty a víno. V centre je predajňa regionálnych výrobkov a kaviareň. Každý rok sa tu koná Slovácka výstava vín, ktorá ponúka to najlepšie z tohto regiónu.

Archeoskanzen Modrá a Klenotnica Veľkej Moravy

Len kúsok od Živej vody sa nachádza ďalší poklad Východnej Moravy – Archeoskanzen Modrá. Tento skanzen vás prenesie do obdobia Veľkej Moravy a umožní vám zažiť históriu na vlastnej koži. Rekonštrukcie starovekých stavieb a autentické prostredie vám ukážu, ako naši predkovia žili, pracovali a oslavovali. Prechádzka po skanzene je ako cesta časom, kde každá chalúpka a každé náčinie rozpráva svoj príbeh.

Archeoskanzen je ideálnym miestom pre rodiny, ktoré hľadajú zábavu a poučenie zároveň. Deti sa môžu zapojiť do rôznych aktivít, ako je streľba z luku, výroba keramiky alebo pečenie chleba.

V rámci areálu archeoskanzenu bola len v júni tohto roku otvorená ďalšia unikátna atrakcia – Klenotnica Veľkej Moravy. V súčasnosti v nej prebieha výstava, ktorá nemá v Čechách ani na Slovensku obdoby. Nájdete tu totiž to najcennejšie z obdobia Veľkej Moravy, ktoré bolo nájdené v hrobových náleziskách na území nielen Čiech, ale aj Slovenska, Poľska, Maďarska a Rakúska. Výstava má názov Elity Veľkej Moravy a obsahuje vzácne veľkomoravské zlaté či strieborné šperky, ostrohy a meče, ktoré nosili a vlastnili najvyššie spoločenské vrstvy v 9. storočí. Okrem toho tu môžete vidieť i rekonštruované tváre ľudí, ktorí v tejto oblasti žili.

Expozícia Karla Kryla v Kroměříži

Presúvame sa do mesta Kroměříž, kde na vás čaká expozícia venovaná Karlu Krylovi – jednému z najvýznamnejších českých pesničkárov a básnikov. Táto expozícia ponúka hlboký pohľad do života a tvorby Karla Kryla, ktorý svojou hudbou a poéziou ovplyvnil celé generácie.

Výstava je umiestnená v krásnych priestoroch Kroměřížskeho zámku a poskytuje jedinečný zážitok pre všetkých milovníkov hudby a literatúry.

Arcibiskupský zámok Kroměříž a Podzámocká záhrada

Arcibiskupský zámok v Kroměříži je jedným z najkrajších barokových zámkov v Českej republike a jedna z najvýznamnejších pamiatok Moravy. Stavba slúžila najmä olomouckým biskupom a arcibiskupom ako svetské sídlo. Tento zámok spolu s Podzámockou záhradou je zapísaný na zozname UNESCO a ponúka návštevníkom nádherné interiéry, bohaté umelecké zbierky a prekrásne záhrady.

Za zmienku stojí obrazová galéria, ktorá obsahuje významné diela svetových majstrov. Najvzácnejšie z nich je Tizianov obraz Apolón a Marsyas – najcennejší obraz v Českej republike. Okrem toho zámok skrýva významné interiéry, ako je Poslanecká snemovňa s úchvatnou stropnou maľbou a 22 krištáľovými lustrami. Táto impozantná miestnosť je najvyššou sálou v Českej republike, dosahuje výšku 16 metrov, zatiaľ čo najväčší sál na Pražskom hrade má iba 13 metrov. Strop zdobia spomínané stropné maľby. Nejde však o obrazy namaľované na strop, ale zavesené plátna, nad ktorými je ešte klenba a ďalšie dva metre výšky. Miestnosť by tak bola bez obrazov vysoká 18 metrov.

Poslanecká snemovňa bola miestom konania Ústavodarného ríšskeho snemu rakúskych národov. Bolo to v roku 1848, kedy sa habsburská monarchia musela kvôli revolúcii z Viedne presťahovať do Kroměříža.

Zámok sa pýši i vzácnou knižnicou, kde sa nachádza približne 40 000 zväzkov kníh a štyri veľké glóbusy s hviezdnou a zemskou mapou zo 17. storočia. Manská sieň s krásnou rokokovou výzdobou, ktorá bola miestom zhromaždení a súdov, a ktorej steny sú obložené umelým mramorom s pozlátenými rokokovými rezbami.

Kroměřížsky zámok bol tiež miestom, kde sa nakrúcal veľkofilm Miloša Formana z roku 1983, ktorý získal osem Oscarov – Amadeus. Ďalej to boli snímky ako Peklo s princeznou, remake slávnej Angeliky z roku 2013, Mária Terézia, Katarína Veľká, Mladý Indiana Jones: Amorove nástrahy, francúzsky seriál Napoleon s Gérardom Dépardieu, či príbeh o tajnej láske hudobného génia Ludwiga van Beethovena s názvom Nehynúca láska a ďalšie.

Pri návšteve zámku by ste nemali vynechať expozíciu o živote Arcibiskupskej gardy, ktorá je umiestnená v Mlynskej bráne. Táto expozícia ponúka zaujímavý pohľad na históriu a tradície tejto významnej inštitúcie. Arcibiskupská garda patrí totiž k unikátom a v Čechách sa nachádzala iba na troch miestach – na Pražskom hrade, v Českom Krumlove a na Arcibiskupskom zámku v Kroměříži.

Zámok v Holešove a Zámocká záhrada

Naša ďalšia zastávka nás vedie do Holešova, kde sa nachádza zaujímavý barokový zámok. Tento zámok je pýchou mesta a skrýva množstvo pútavých príbehov zo života tunajšieho panstva. Návštevníci môžu obdivovať nádherné stropné maľby, bohatú štukovú výzdobu a honosný veľký sál.

Zámocká záhrada je ideálnym miestom na prechádzky a relaxáciu. Okrem toho sa v zámku koná množstvo výstav a kultúrnych podujatí, ktoré prilákajú návštevníkov z celého regiónu. Napríklad do 3. novembra je tu výstava s názvom Wrbnovia – koniec starých časov, ktorá umožňuje nahliadnuť do života posledných aristokratov, ktorí na zámku Holešov žili.

Šachova synagóga a židovský cintorín

Naša posledná zastávka nás privádza k Šachovej synagóge v Holešove, jednej z najvýznamnejších židovských pamiatok v Českej republike. Táto synagóga spolu so židovským cintorínom ponúka jedinečný pohľad do histórie a kultúry židovskej komunity v tomto regióne.

Šachova synagóga je známa svojou architektúrou a historickým významom, pričom návštevníkom poskytuje hlboký zážitok a pochopenie židovskej tradície a histórie.

Navštívte Východnú Moravu a objavte krásy tohto fascinujúceho regiónu. Či už hľadáte dobrodružstvo, relax alebo historické zážitky, Východná Morava vám ponúka nespočetné množstvo možností pre nezabudnuteľnú dovolenku.