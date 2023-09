Časť ľudí bola zhrozená a ďalších to pobavilo, vrátil sa Kollár k potýčke Matoviča s Kaliňákom (video)

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár si myslí, že na Slovensku sme sa už dávno v minulosti dostali do nekultúrnosti. Reagoval tak na potýčku lídra hnutia OĽaNO a priatelia Igora Matoviča a exministra vnútra za stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Kaliňáka.

„Myslím si, že takéto vtipné video sme ešte nevideli. Myslím si, že jednu časť národa to pobavilo a druhá časť národa je z toho zhrozená,“ uviedol Kollár v diskusnej relácii Sobotné dialógy vo verejnoprávnej televízii RTVS. Dodal, že v takomto prostredí žil tri a pol roka v koalícii.

Pripomína, že vie vychádzať aj s Matovičom, aj s predsedom strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardom Sulíkom, ale aj s lídrom strany Hlas – sociálna demokracia Petrom Pellegrinim či predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. „Takýmto spôsobom by sa politici určite nemali správať. Je to veľmi zlý signál, pretože ak to robíme my, čo chceme potom od ľudí,“ pýta sa predseda Sme rodina.