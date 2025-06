Carlos Alcaraz obhájil titul na Roland Garros po epickom obrate proti Sinnerovi - VIDEO

Španielsky tenista Carlos Alcaraz potvrdil, že patrí medzi najväčšie hviezdy súčasného tenisu. V nedeľňajšom parížskom finále Roland Garros predviedol neuveriteľný výkon a po päťsetovej dráme zdolal svetovú jednotku Jannika Sinnera z Talianska 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10:2).

V zápase, ktorý trval päť a pol hodiny, otočil nepriaznivý stav 0:2 na sety a odvrátil tri mečbaly. Na kurte Philippa Chatriera tak napokon triumfoval po jednom z najpôsobivejších obratov v histórii turnaja.

Vo finále grandslamov je stopercentný

Pre dvadsaťdvaročného Alcaraza ide už o piaty grandslamový titul. Predtým zvíťazil na US Open (2022), Wimbledone (2023, 2024) a Roland Garros (2024). Zároveň si zachoval stopercentnú bilanciu vo finálových dueloch na turnajoch veľkej štvorky.

„Je to neuveriteľné, nemám slov. Tento zápas je jedným z najťažších, aké som v živote odohral. Jannik bol neuveriteľný, od začiatku do konca ma tlačil do každého úderu. Som hrdý, že som to zvládol,“ povedal Alcaraz krátko po prevzatí trofeje.

Sinner nevyužil tri mečbaly

Sinner, ktorý bol počas celého turnaja v životnej forme a v semifinále nedal šancu Novakovi Djokovičovi, mal duel dlho pevne vo svojich rukách. Po dvoch vyhratých setoch sa zdalo, že mu nič nezabráni získať svoj prvý titul na parížskej antuke.

Za stavu 5:3 vo štvrtom sete mal dokonca tri mečbaly, no Španiel zabojoval ako postaral sa o obrat. „Asi v noci nebudem môcť dobre spať,“ povzdychol si sklamaný Sinner, ktorý predtým triumfoval na Australian Open (2024, 2025) a US Open (2024). Späť sa vrátil po trojmesačnom dopingovom treste a útočil na tretí grandslamový titul v rade.

Zápas mal všetko, vysokú úroveň, neustále zvraty aj elektrizujúcu atmosféru. Na tribúnach sedeli legendy ako Stan Smith, Stefan Edberg, Andre Agassi či Thomas Muster. Nechýbali ani „netenisové“ osobnosti ako basketbalisti Dirk Nowitzki a Tony Parker, herečka Natalie Portmanová či hollywoodsky veterán Dustin Hoffman.

Andre Agassi cannot believe what he’s seeing here on Philippe-Chatrier 😱🤩#RolandGarros pic.twitter.com/pkx5McT1oT — TNT Sports (@tntsports) June 8, 2025

Nová rivalita na scéne

Alcaraz sa stal len tretím hráčom od roku 2000, ktorý obhájil titul na Roland Garros. Pred ním to dokázali len Brazílčan Gustavo Kuerten a Rafael Nadal zo Španielska. Zároveň je prvým hráčom v tomto tisícročí, ktorý otočil finále parížskeho grandslamu zo stavu 0:2 na sety. Predtým sa to podarilo Gastonovi Gaudiovi (2004) a Novakovi Djokovičovi (2021).

„Toto je len začiatok, máme s Jannikom pred sebou ešte množstvo skvelých zápasov. Je to česť deliť sa o kurt s takým hráčom. Píšeme spolu históriu,“ povedal Alcaraz s úctou k svojmu rivalovi a dodal: „Jannik je jeden z najťažších súperov, akých som kedy mal. Ale tieto momenty, keď prehrávate a musíte bojovať o každý bod, to je presne to, prečo milujem tenis.“