Sinner a Alcaraz premiérovo proti sebe vo finále grandslamu. Nikdy tam žiaden z nich neprehral, to sa však zmení - VIDEO

Taliansky tenista Jannik Sinner ukončil pokus Novaka Djokoviča o rekordný 25. grandslamový titul a povedal, že „už nie je nič väčšie“ ako stretnutie so Španielom Carlosom Alcarazom vo finále Roland Garros.

Svetová jednotka si poradila so Srbom pôsobivým víťazstvom 3:0 na sety, aj keď treba uznať, že boli tesné. Na kurte Philippa Chatriera postúpil Sinner do svojho prvého finále na druhom grandslamovom turnaji v roku 2025.

V nedeľu 8. júna sa po prvý raz stretne s Alcarazom v boji o titul na turnajoch „veľkej štvorky“ a pridá sa tak ďalší zápis do ich už aj tak napínavej rivality.

Skvelá séria

„Scéna už väčšia nebude. Grandslamové finále proti Carlosovi, to je špeciálny moment pre mňa aj pre neho,“ povedal podľa agentúry AFP trojnásobný šampión turnajov najvyššej miery v tenise, ktorý teraz ťahá 20-zápasovú víťaznú sériu na podujatiach „veľkej štvorky“.

„Vyhral tu minulý rok, tak uvidíme, čo príde. Určite však napätie, ktoré cítite pred zápasom a počas neho, je svojím spôsobom trochu iné, pretože sme obaja veľmi mladí a rozdielni, ale talentovaní,“ uviedol Sinner.

Talian, ktorý na turnaji ešte nestratil ani set, bude dúfať, že sa Španielovi pomstí za to, že vlani v semifinále s ním prehral v piatich setoch. Pre Sinnera pôjde o si premiérové grandslamové finále, ktoré nie je na tvrdom povrchu.

Bude to prvé finále na turnajoch „veľkej štvorky“, ktoré sa odohrá medzi dvoma mužmi narodenými po roku 2000.

Alcaraz vyhral proti Sinnerovi posledné štyri zápasy vrátane finále na Italian Open, keď sa Sinner vrátil po trojmesačnom zákaze dopingu.

Potrebná rivalita

Už sa objavilo porovnanie ich súperenia s tým, ktoré zdieľa veľká trojka Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer.

„Na porovnanie s veľkou trojkou je potrebný čas. Myslím si, že tenis alebo každý šport potrebuje rivalitu. Toto by potenciálne mohla byť jedna z nich, ale prichádzajú ďalší úžasní hráči,“ priblížil rodák z malého mestečka San Candido na severe Talianska.

Sinner rovnako ako Alcaraz nikdy neprehral grandslamové finále. To sa však po ich vzájomnom súboji na Roland Garros zmení.

Zapotil sa menej

„Myslím, že to bude pre fanúšikov tenisu naozaj skvelá nedeľa. Jannik je momentálne najlepší tenista. Myslím tým, že ničí každého súpera,“ povedal Alcaraz na margo svojho súpera, ktorý na turnaji ešte nestratil ani set.

Španiel, a zároveň svetová dvojka, aktuálne vedie vo vzájomnej bilancii 7:4 a ťahá proti nemu štvorzápasovú víťaznú šnúru. Do finále sa dostal po skreči ďalšieho Taliana Lorenza Musettiho, keď nad ním viedol 2:1 na sety.

„Nie je to spôsob, akým by som chcel vyhrať a dostať sa do finále. Antuková sezóna pre neho bola neuveriteľná, úroveň, ktorú dosiahol, je dosť vysoká. Zaželal som mu skoré uzdravenie,“ doplnil pre AFP rodák z mestečka El Palmar na juhovýchode Španielska.