Môže Djokovič vyhrať Wimbledon? Podľa bývalého finalistu Roddicka áno a hneď to aj vysvetlil - VIDEO

Pre Novaka Djokoviča nie je nič nemožné a na Wimbledone to opäť raz môže byť jeho turnaj. Heroický výkon 38-ročného Srba na Roland Garros v Paríži stačil iba na postup do semifinále, ale jeho honba za 25. triumfom vo dvojhre na grandslamovom turnaji sa zďaleka nekončí.

Podľa bývalej svetovej jednotky a víťaza US Open spred 22 rokov Andyho Roddicka Djokovič reálne má šancu vyhrať nadchádzajúci Wimbledon.

Vysvetlenie od Roddicka

„Vysvetlím to úplne jednoducho. Pre hráča v jeho veku je hra na antuke najťažšia, ale tráva je opak antuky. Nič, čo Novak robí ako 38-ročný, sa nestane jednoduchším, keď vstúpi na antukový kurt. Všetko, čo robí dobre v 38 rokoch, sa zlepší, keď vstúpi na trávnatý kurt,“ povedal Roddick vo svojom podcaste „Served“, cituje ho web thetennisgazette.com.

Američan Roddick je trojnásobný wimbledonský finalista z rokov 2003, 2005 a 2009. Reálne mohol byť aj trojnásobný šampión, ak by nemal vo finále proti sebe Rogera Federera v najlepšej verzii na tráve.

Najlepšia šanca je tráva

Roky sa rozdiely v hre na rýchlej tráve a pomalej antuke trochu zotreli, aj preto sa Djokovič cíti na londýnskom trávnatom koberci tak komfortne a celkovo tam už sedemkrát zdvihol nad hlavu víťaznú trofej.

„Myslím si, že do Wimbledonu ide s tým, že toto je jeho najlepšia šanca vyhrať grandslamový turnaj. Postup do semifinále na Roland Garros zvyšuje jeho šance na úspech vo Wimbledone. Dostal sa do správneho grandslamového tempa a v nohách má viac zápasov. Pomôcť mu môže aj to, že časový rozdiel medzi Roland Garros a Wimbledonom nie je niekoľko mesiacov, ale len pár týždňov,“ dodal Roddick na adresu Djokoviča.

Aj Djokovič je optimista

Najslávnejší grandslamový turnaj na trávnatých dvorcoch v All England Clube sa začne 30. júna a skončí sa 13. júla. Djokovič na margo svojich ambícií po semifinálovej parížskej prehre so Sinnerom poznamenal:

„Wimbledon je môj najobľúbenejší turnaj od detstva. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som naň bol pripravený. Myslím si, že najlepšia šanca na ďalšie grandslamové víťazstvo je pre mňa na Wimbledone, možno ešte v Austrálii.“