Vajda o Djokovičovi: Ani len nerozmýšľa o konci kariéry. Má niečo, čo iní nie - VIDEO, FOTO

Granslamový turnaj Roland Garros dospel už do semifinálovej fázy u mužov i žien.

Nechýbajú tam ani najväčšie hviezdy – Jannik Sinner, Novak Djokovič, Carlos Alcaraz, Arina Sobolenková, Iga Swiateková či Coco Gauffová.

Nielen k svojmu bývalému zverencovi sa vyjadril tenisový tréner Marián Vajda pre web sportovy.cas.sk.

Dôležitá psychika

„Pre Novaka bolo vždy najdôležitejšie vyhrať tento rok na French Open titul, aby už bol naozaj GOAT (v preklade najlepší všetkých čias, pozn.), aj keď už ho tak všetci považujú. Ale 25. grandslamový titul by bol určite krásny, o to viac cennejšie by to bolo na Roland Garros, čo je momentálne najťažší turnaj,“ začal Vajda.

Z roka na rok to má Srb ťažšie a ťažšie, aj vzhľadom na to, že už má 38 rokov. „Výsledky stále, samozrejme, má. Najmä na grandslamoch vie svoju psychiku pretaviť a je tam vždy bojovník. Navyše, má kopec skúseností. Nemá žiadne veľké zranenia, takže je relatívne zdravý. Vie prísť a odovzdať stále maximum. On ani len nerozmýšľa o konci kariéry. Veľmi to má rád,“ opísal ho rodák z Považskej Bystrice.

Djokovič má obrovské ambície a rád prekonáva všetky prekážky, to je jeho nastavenie v hlave. „Presne vie, že keď je ťažký stav, musí zabrať.“

Nie je stroj

Jeho recept na tenisovú dlhovekosť je podľa Vajdu to, že má väčšiu uvoľnenosť ako ostatní. „Vidíte to počas zápasu, že sa vždy pozrie do hľadiska, keď je niekto nepríjemný. Paradoxne, mnohí toto nezvládajú, ale jeho to ešte viac naštartuje.“

Ale aj belehradský rodák musel niekedy od „bieleho športu“ vypnúť a oddýchnuť si. „Každý má moment vyhorenia či opotrebovania. Aj Nole to určite mal, veľakrát sa to stalo. Dal si aj 2-3 týždne pauzu, meditoval a urobil si svoj rytmus. Musel na chvíľu odísť, lebo nikto nie je stroj.“

Vajda priznal, že občas stále s Djokovičom komunikuje. „Píšeme si, aj teraz som mu gratuloval k 100. titulu v Ženeve,“ uviedol s tým, že sa mu zatiaľ neozval o prípadnom návrate ako hlavného trénera.

Slovák si myslí, že slovenský tenis má o čom premýšľať. Netreba sa vyhovárať na konkurenciu a treba sa pozrieť na systémové nastavenie.

„Dlhodobo máme výsledky v tímových súťažiach. Individuálne potrebujeme silnú generáciu, ktorá sa chytí. Na to však potrebujeme podporu Slovenského tenisového zväzu (STZ), aby deti nekončili s tenisom v 16 rokoch. Je toho veľmi veľa, čo treba zlepšiť. Musíme s tým svetom ísť, ináč nám to ujde,“ priblížil Vajda.

Politika a šport

Páči sa mu prístup Anny Karolíny Schmiedlovej, ktorá na sociálnych sieťach otvorene hovorí názory ohľadom politickej situácie na Slovensku.

„Prečo by sme sa nemali vyjadriť? Športovci sú inteligentné bytosti. Názor by sa mal vyjadril slušne, odborne a s rešpektom. Ja som rád, že sa hráči ozývajú.“

Jej opakom je Martin Kližan. „Jeho názory sú určite trošku extrémnejšie. Samozrejme, asi sa chce vnútorne niekde zaradiť. V tenise chce pokračovať aj po kariére a odovzdávať skúsenosti, čo je určite dobré. Musíme rešpektovať aj my iný názor, keď ho povie. Ale musí to byť v súčinnosti s niečím. Nemôže to byť len o egu, že ja mám pravdu a budem si nasilu niečo pretláčať.“

Nie všetko na Slovensku je podľa Vajdu zlé.

„Vybudovali sme tu systém, hráči hrajú, je to tak, ako to je. Momentálne sa treba zamyslieť nad tým, ako to posunúť,“ doplnil pre spomínané médium 60-ročný tréner.