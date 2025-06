Djokovič po prehre so Sinnerom: Chcem ešte hrať, ale či budem chcieť aj o rok, neviem... - VIDEO

Ostrosledovaný súboj dvoch generácií o postup do finále dvojhry mužov na tenisovom Roland Garros sa po veľkej bitke skončil triumfom Jannika Sinnera nad Novakom Djokovičom 6:4, 7:5, 7:6 (3).

Okrem toho, že 23-ročný Talian potvrdil post svetovej jednotky a prvýkrát v kariére si zahrá vo finále na parížskej antuke, sa logicky vynorili otázky, čo ďalej s kariérou Djokoviča.

Dvanást mesiacov je veľa

Trisaťosemročný Srb výkonmi v Paríži potvrdil extratriedu, ale vytúžený 25. grandslamový titul nezískal. Najúspešnejší muž tenisovej histórie sa veľmi chcel dostať pred Austrálčanku Margaret Courtovú, ktorá má rovnaký počet titulov z tzv. veľkej štvorky ako on, čiže dvadsaťštyri.

Na konkrétnu otázku, či sa aj o rok vráti na Roland Garros, Djokovič na tlačovej konferencii aj prostredníctvom webu RG 2025 odpovedal nejasne:

„Mohol to byť môj posledný zápas na tomto turnaji, ale nepovedal som, že to tak naozaj je. Dvanásť mesiacov je pre mňa momentálne dlhý čas. Chcem ešte hrať? Áno, chcem! Ale budem to schopný o rok? Neviem. To je všetko, čo teraz môžem povedať.“

Priorita je Wimbledon a US Open

K téme blížiaceho sa konca kariéry, s ktorou ho médiá na celom svete bombardujú už od triumfu na vlaňajších olympijských hrách (hralo sa práve na antuke v Paríži), ešte fenomenálny srbský tenista dodal:

„V tomto bode sa budem snažiť držať plánu, ktorý som mal, a to hrať grandslamové turnaje. Tieto turnaje sú moja priorita. Wimbledon a US Open sú v pláne. Takže to je všetko, čo môžem teraz povedať. Pokiaľ sa nestane niečo nepredvídané, chcem určite hrať tieto dva turnaje, ale čo sa týka ostatných – nie som si istý.“

Kde má ešte šancu?

Wimbledon v minulosti ovládol sedemkrát, zatiaľ naposledy v roku 2022 a to ešte vlani aj predvlani tam bol vo finále. Ako to teda vidí do najbližších týždňov a presunom na trávu?

„Wimbledon je môj najobľúbenejší turnaj od detstva. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som naň bol pripravený. Myslím si, že najlepšia šanca na ďalšie grandslamové víťazstvo je pre mňa na Wimbledone, možno v Austrálii,“ poznamenal.

Pochvala pre Sinnera aj fanúšikov

Djokovič vychválil Sinnera za skvelý výkon bez väčších výkyvov a najmä za spôsob, akým v treťom sete za stavu 4:5 z pohľadu Taliana odvrátil jeho tri setbaly.

„Jannik ukázal, prečo je svetová jednotka. Vyvíjal na mňa tlak a potom som nevyužil šancu pri setbale, keď som minul forhend. Bol na mňa príliš dobrý,“ uznal Djokovič vo voľnom prepise tlačovky po semifinále.

Veľkú pochvalu napriek prehre adresoval aj fanúšikom, lebo takých skvelých v Paríži predtým na svojom zápase nezažil.

„Myslím, že na tomto kurte som nedostal takú podporu nikdy predtým v najväčších zápasoch proti najlepším na svete. Bola česť zažiť to. Nebol som nadšený z prehry, ale snažil som sa poďakovať publiku, pretože boli skvelí v momentoch, keď sa zdalo, že všetko ide podľa predstáv súpera. Zdvihli ma a dodali mi silu bojovať až do poslednej lopty, čo sa mi aj podarilo.“