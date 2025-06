Nová kráľovná Paríža sa volá Coco Gauffová. Inšpirovali ju aj slová repera Tylera, the Creatora - VIDEO

Americká tenistka Coco Gauffová prvýkrát v kariére dobyla Roland Garros v Paríži a celkovo druhýkrát triumfovala na grandslamovom turnaji.

Obe jej prvenstvá na tzv. veľkej štvorke sa zrodili po obratoch vo finále a obe proti Bieloruske Arine Sobolenkovej. V roku 2023 ju zdolala na US Open v New Yorku 2:6, 6:3, 6:2 a aktuálne na parížskej antuke 6:7 (5), 6:2, 6:4.

Rodičia a fanúšikovia

„Chcela by som sa poďakovať rodičom, ktorí ma držia pri zemi a dodávajú mi vieru v samu seba. Tiež veľké ďakujem francúzskemu publiku. Ani neviem, či som si od vás zaslúžila toľko lásky a náklonnosti,“ vravela Coco Gauffová na úvod slávnostnej reči po ženskom finále za veľkého potlesku divákov.

Poučila sa

Sú to tri roky, čo vtedy 18-ročná Gauffová schytala vo finále Roland Garros výprask 1:6, 3:6 od Poľky Igy Swiatekovej. Teraz už takýto pesimistický scenár nepripustila. Pomohla jej aj premotivovaná súperka, ktorá spáchala 70 nevynútených chýb, kým víťazka ich mala iba 30 a k tomu pridala rovnaký počet „winnerov“.

„Po skvelých dvoch týždňov som odohrala strašné finále. Veľmi ma to bolí, ako zle som hrala. Súperka zaslúžene zvíťazila,“ skonštatovala Sobolenková.

Inšpirácia reperom

„Nechala som sa inšpirovať americkým reperom Tylerom, the Creatorom a jeho slovami: Ak by som vám niekedy povedal, že mám v sebe pochybnosti, klamal by som. Tie pochybnosti radšej hodím na vás…“

Gauffová je prvá Američanka po 9 rokoch a Serene Williamsovej s parížskym titulom. Viac ako jeden grandslamový titul pred dovŕšením 22. narodenín dobyli za posledných 20 rokov už len tri ďalšie tenistky – Ruska Maria Šarapovová, Japonka Naomi Osaková a Poľka Iga Swiateková.

Gratulovala legenda aj herec

Gauffovej k veľkému triumfu gratulovali aj hviezdy športového aj mimošportového sveta.

„Vyhrať grandslamový turnaj a špeciálne Roland Garros je vždy výnimočné! Moja veľká gratulácia,“ napísala tenisová legenda Billie Jean Kingová na sociálnej platforme X.

„Druhý grandslamový titul a prvý na antuke. Gratulujem,“ pridal sa herec Matthew McConaughey. „Veľa, veľa gratulácií, Coco,“ postoval Carlos Alcaraz, ktorého čaká v nedeľu finále mužskej dvojhry v Paríži.

Ako v rebríčkoch?

Finalistky si zachovali svoje postavenie v rebríčku WTA vo dvojhre, čiže Sobolenková bude aj v pondelkovom vydaní renkingu jednotka a Gauffová dvojka.

Americká víťazka však poskočila v tohtoročnom hodnotení Race z piateho na druhé miesto a priblížila sa k účasti na koncosezónnom výberovom turnaji WTA Finals v Rijáde. Šampiónke z Paríža rovnako patrí prémia 2 550 000 eur pred zdanením.