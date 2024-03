Calzona nominoval na marcové prípravné stretnutia aj troch nováčikov, jedným z nich je Čavrič

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na marcové prípravné súboje proti výberom Rakúska a Nórska dovedna 30 hráčov – troch brankárov, desiatich obrancov, siedmich stredopoliarov a desiatich útočníkov.

Stretnutie proti Rakúšanom sa uskutoční v sobotu 23. marca v Bratislave, duel proti Nórom sa uskutoční o tri dni neskôr v Osle.

Pozvánku dostali traja futbalisti

Premiérovú pozvánku do národného tímu dostali traja futbalisti. Po zisku slovenského občianstva už je k dispozícii srbský rodák Aleksandar Čavrič, ktorý na klubovej úrovni pôsobí už v Japonsku. Okrem neho majú šancu na reprezentačný debut aj Tomáš Rigo a Tomáš Nemčík.

„Riga sme sledovali dlhšie a je to mladý chalan, ktorý hráva pravidelne v českej lige. Musíme sa zameriavať na mladíkov, keďže našou účasťou na ME sa to nekončí,“ uviedol pri zverejnení nominácie kouč Calzona. Rigo pôsobí v Baníku Ostrava a Nemčík v nórskom Rosenborgu Trondheim.

„Nemčík začína pravidelne hrávať a sledujeme ho, preto je nominovaný. Čavriča sme sledovali od nášho príchodu na Slovensko, pretože sme vedeli o možnosti, že bude reprezentovať krajinu. Celý zväz tomu venoval dosť energie, aby sa dali potrebné dokumenty dokopy. Sám hráč ukázal chuť reprezentovať Slovensko. V najbližších dňoch by mal pricestovať a prebrať si všetky dokumenty. Myslím si, že nám môže pomôcť,“ pokračoval Calzona.

Dáva príležitosť novým menám

Širokú nomináciu taliansky tréner, ktorá aktuálne vedie aj klub SSC Neapol, považuje za veľmi dôležitú, aby si udržiaval prehľad o výkonnosti hráčov a dával príležitosť novým menám. Spomenuté dve stretnutia sú pre Slovákov prípravou na majstrovstvách Európy, ktoré sa od polovice júna do polovice júla uskutočnia v Nemecku.

Slovenskí futbalisti sa na Eure predstavia v základnej E-skupine a ich súpermi budú Belgičania, Rumuni a víťaz play-off (Ukrajina, Izrael, Island, Bosna a Hercegovina). Pred ME 2024 odohrajú v júni ešte súboje proti výberom San Marína a Walesu.