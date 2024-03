Francesco Calzona neprehral s Neapolom ani piaty zápas, mohol však dosiahnuť viac a tuší, v čom je problém

Úradujúci taliansky futbalový šampión SSC Neapol pod trénerom Francescom Calzonom stále neprehral.

Tím spod Vezuvu v domácej Serie A v piatok doma remizoval s FC Turín 1:1, napriek tomu bol kouč, ktorý vedie aj slovenskú futbalovú reprezentáciu, spokojný.

V priebežnej tabuľke najvyššej talianskej súťaže sú jeho zverenci aktuálne na 7. priečke.

Neapol čaká odveta v Barcelone

„Mrzí ma výsledok, no s výkonom som spokojný,“ komentoval Calzona piatkový súboj na oficiálnom webe SSC a pokračoval: „Mali sme drvivú prevahu, takže chlapcom nemám čo vyčítať, pretože ak sa budeme vždy takto prezentovať, môžeme dokráčať ďaleko.“

Na hráčov Neapola počas nasledujúceho týždňa čaká odveta osemfinále Ligy majstrov na pôde španielskeho FC Barcelona, v prvom súboji sa zrodila remíza 1:1.

Kouč Calzona vylúčil, že myšlienky na duel LM mohli spôsobiť akýsi útlm.

„Na každý zápas sa pripravujeme s maximálnou zodpovednosťou. Usilovali sme sa o víťazstvo až do konca, čo je dôležité znamenie. Jediným sklamaním je, že sme v maximálne intenzite neodohrali celý duel, ale len nejakých 50 minút, čo ovplyvnilo tento zápas,“ pokračoval Calzona a o blížiacom sa súboji v Barcelone doplnil: „Sme Neapol a musíme si uvedomiť svoju hodnotu. Do Barcelony pôjdeme hrať po svojom a uvidíme, čo sa stane na ihrisku.“

Calzona načrtol možný problém

Neapol v piatok viedol gólom Chviču Kvaraccheliju zo 61. minúty, no na opačnej strane o tri minúty neskôr vyrovnal „nožnicami“ striedajúci Antonio Sanabria.

„Kvara je majster a do praxe vždy dá to, čo si cez týždeň povieme. Spokojný však som aj s ostatnými chalanmi, súpera neustále napádali a vždy boli vysoko,“ poznamenal kormidelník domácich.

Napriek tomu, že v piatich dueloch pod taktovkou Calzonu ešte Neapolčania neprehrali, kouč národného tímu SR načrtol možný problém, prečo jeho tím nedosiahol ešte lepšie výsledky.

„Je na zamyslenie, že v každom zápase, odkedy som na lavičke, sme vždy inkasovali. To však nie je len o obrancoch, ale o celom mužstve, ktoré na to musí nájsť správny recept. Postupne opravíme aj toto, no žiaľ, času na prácu je málo. Som si však istý, že dokážeme čo najlepšie vyvážiť obrannú fázu,“ uzavrel.