Živé ploty môžu nielen chrániť, ale aj zásobovať rodinu chutnými plodmi, a zároveň prilákať užitočné zvieratá

Živý plot je jeden z najuniverzálnejších prvkov v záhrade. Pri vhodnej voľbe rastlín dokáže spojiť estetickú, ochrannú, ekologickú aj úžitkovú funkciu. Nie je pritom pravda, že živý plot musí slúžiť len ako zelená stena pre väčšie súkromie – mnohé druhy kríkov poskytujú chutné plody a zároveň tvoria prirodzenú bariéru pre zvieratá či neželaných návštevníkov.
Živý plot sa prispôsobí štýlu záhrady
To, ako bude živý plot vyzerať a čo od neho môžete očakávať, závisí najmä od:
- druhu vysadených kríkov
- hustoty výsadby
- pravidelnosti rezu
- pôdy a slnečných podmienok
V okrasných a formálnych záhradách prevažujú druhy, ktoré sa jednoducho tvarujú do rovnej línie. V prírodných záhradách je však často cieľom kombinácia funkcií – vizuálna clona, úkryt pre živočíchy a zároveň zdroj jedlých plodov či liečivých surovín.
Aj tvarovaný živý plot môže rodiť, ale najbohatšie úrody prinášajú kríky, ktoré majú priestor pre prirodzený, menej obmedzovaný rast.
Kríky vhodné do jedlých živých plotov
Nie všetky ovocné kríky sú vhodné na vytvorenie živého plotu, no niekoľko druhov túto funkciu zvláda veľmi dobre.
Muchovník (Amelanchier sp.)
- odolný, nenáročný ker
- plody sú jedlé, sladkasté, pripomínajúchu čučoriedky
- vhodný na džemy, sirupy aj konzum v čerstvom stave
- znáša tvarovanie, no pri prirodzenom raste rodí najviac
Arónia – temnoplodec čiernoplodý (Aronia melanocarpa)
- výborne sa hodí do živého plotu pre hustý rast
- plody sú jedlé, bohaté na vitamíny a antioxidanty
- využívajú sa na šťavy, džemy a sušenie
Lieska obyčajná (Corylus avellana)
- vytvára širší, prirodzene rastúci plot
- spoľahlivo rodí lieskové oriešky
- je vhodná pre väčšie záhrady, pretože potrebuje priestor
Rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides)
- veľmi odolný ker s tŕňmi
- tvorí hustú a ťažko priechodnú bariéru
- plody sú jedlé a mimoriadne bohaté na vitamín C
- na úrodu sú potrebné samčie aj samičie rastliny
Tieto druhy sú overené v praxi a skutočne sa používajú na kombináciu úžitku a tvorby živého plotu.
Liečivé kríky, ktoré môžu byť súčasťou živého plotu
Niektoré tradičné liečivé rastliny rastú prirodzene do hustých kríkov, takže sa dajú zaradiť aj do funkčného živého plotu.
Trnka obyčajná (Prunus spinosa)
- veľmi odolný, tŕnistý ker
- kvety sa zbierajú na jar, plody (trnky) na jeseň
- často slúži ako úkryt pre vtáky
Hloh (Crataegus sp.)
- známy svojím pozitívnym vplyvom na srdcovo-cievny systém
- stredne hustý ker, vhodný aj ako bariéra
- bobule sú obľúbené u vtákov
Šípová ruža (Rosa canina)
- vytvára husté a tŕnisté steny
- šípky obsahujú vysoké množstvo vitamínu C
- patrí medzi najcennejšie liečivé plody
Baza čierna (Sambucus nigra)
- nenáročný ker, rýchlo dorastá
- kvety aj plody sa využívajú na výrobu sirupov a čajov
- je dôležitá pre mnohé druhy hmyzu
Všetky vyššie uvedené rastliny majú skutočne tradičné aj moderné využitie v bylinkárstve.
Živý plot ako funkčná hranica pozemku
Husté kríky vysadené v rade dokážu:
- jasne vyznačiť hranicu pozemku
- obmedziť vstup zveri (najmä trnité druhy)
- zvýšiť pocit súkromia v záhrade
- znížiť prašnosť a čiastočne tlmiť hluk
Je pravda, že živé ploty sa často kombinujú s klasickým plotom alebo pletivom. No pri správnom výbere rastlín môže samotný živý plot postupne vytvoriť plnohodnotnú, prirodzenú bariéru.
Živé ploty podporujú biodiverzitu
Toto je vedecky podložený fakt: husté výsadby kríkov poskytujú úkryt, potravu a hniezdne možnosti pre množstvo druhov:
- spevavé vtáky
- drobné cicavce
- užitočný hmyz
- opeľovače
Plot z rôznych druhov kríkov má navyše najvyššiu ekologickú hodnotu.
Zhrnutie
✔ živé ploty môžu poskytovať jedlé plody,
✔ môžu byť zdrojom liečivých surovín,
✔ mnohé druhy kríkov tvoria prirodzenú bariéru,
✔ živé ploty zvyšujú biodiverzitu a ekologickú stabilitu záhrady,
✔ výber rastlín ovplyvní vzhľad aj úrodu,
✔ tvarovanie môže znížiť množstvo plodov, prirodzený rast ich zvyšuje.