Živé ploty, ktoré rastú prirodzene. Krása bez neustáleho strihania

Voľne rastúce živé ploty sa v posledných rokoch tešia obrovskej obľube – najmä medzi majiteľmi záhrad, ktorí túžia po prirodzenom vzhľade a nechcú tráviť hodiny s nožnicami v ruke. Takéto ploty totiž ponúkajú pôvab, ktorý sa mení s každým ročným obdobím, a pritom si nevyžadujú toľko práce ako klasické tvarované živé ploty.
Zelené steny, ktoré zdobili záhrady už v minulosti
Rady vysadených kríkov sa v záhradách objavovali už dávno, aj keď kedysi sa na ne často nepozeralo ako na klasický „živý plot“. V minulosti sa totiž za živý plot považoval najmä ten starostlivo tvarovaný. Dnes sa však záhradníci a majitelia pozemkov čoraz viac prikláňajú k voľne rastúcim plotom, ktoré pôsobia ekologicky, prirodzene a harmonicky zapadajú do prostredia.
Voľne rastúce kry nechávajú vyniknúť svoju skutočnú krásu – textúru vetvičiek, štruktúru listov, vôňu a farby kvetov či dekoratívne alebo dokonca jedlé plody. Záhrada tak pôsobí živšie a dynamickejšie.
Sú skutočne bezúdržbové?
Aj keď voľne rastúce živé ploty nepotrebujú takú frekventovanú údržbu ako tie pravidelne strihané, úplne bez zásahov sa nezaobídu. Po výsadbe ich možno nechať rásť prirodzene, no z času na čas je potrebné zasiahnuť.
V porovnaní s tvarovanými plotmi však vyžadujú len približne desať percent práce. Pre mnohých ľudí so zaneprázdneným životom alebo obmedzenou fyzickou kondíciou ide o vítanú úsporu času aj energie.
Prístup k údržbe sa môže líšiť podľa štýlu záhrady a preferencií majiteľa. Niektorí nechajú všetko na prírodu, iní chcú mať aj voľný plot trochu „pod kontrolou“. V každom prípade treba myslieť na to, že kríky prirodzene prerastajú a starnú. Ak sa nebudú vôbec ošetrovať, časom sa premenia na hustú nepreniknuteľnú masu suchých a živých vetiev.
Preto sa odporúča:
- raz za štyri až päť rokov vykonať omladzovací rez
- priebežne kontrolovať stav rastlín
- odstraňovať staré a suché konáre
Každý druh dreviny však reaguje inak. Kým niektoré kry znášajú radikálny rez tesne pri zemi, iné potrebujú opatrnejší prístup.
Ako rezať rôzne druhy?
Správny rez je základom dlhovekosti živého plotu:
- Pajazmín, zlatý dážď či vajgélia – ocenia hlbší rez a dôkladné prevzdušnenie koruny. Pri nich sa často môžu odstrániť celé staré vetvy.
- Budleja (motýlí krík) – tu sa vetvy neskracujú až po zem. Krík potrebuje zanechať vyšší „pňík“, aby dobre regeneroval.
Dobrou správou je, že väčšina nenáročných krytov si s menšími chybami pri reze poradí a rýchlo obrástli späť.
Ako si vybrať vhodné druhy?
Pri plánovaní živého plotu si položte otázku, či chcete:
- plot z jedného druhu
- alebo pestrú kombináciu kríkov
Jednodruhové živé ploty pôsobia jednotne, no napríklad kvitnúce kry majú veľkolepé predstavenie len zopár týždňov. Zvyšok roka môžu pôsobiť nenápadne.
Naopak, rôznorodý živý plot z viacerých druhov ponúka:
- kvitnutie v rôznych obdobiach roka
- atraktívne jesenné sfarbenie
- plody pre vtáctvo aj ľudí
- pestrú štruktúru a farby
- zaujímavý vzhľad aj v zime
Pridať možno aj stálezelené dreviny, ktoré aj v najchladnejšom období dodajú záhrade sytú farbu.
Voľne rastúci plot teda nie je jednotný – práve naopak. Každé ročné obdobie vytvorí úplne nový obraz.
Chcete sa ponoriť ešte hlbšie do témy netvarovaných živých plotov?
Pre záujemcov existuje mnoho ďalších oblastí, ktoré stoja za pozornosť:
- Kam sa voľne rastúce živé ploty hodia najviac
- Ako vyberať druhy podľa štýlu záhrady
- Orientačné ceny základných typov živých plotov
- Celoročná starostlivosť, ktorú vyžadujú
- Prehľad odporúčaných rastlín a ich vlastnosti