Zimný rez ríbezlí. Jednoduchý spôsob, ako si zabezpečiť mimoriadne bohatú úrodu

Ríbezle patria medzi najodolnejšie a najspoľahlivejšie ovocné kríky, no ak majú prinášať pravidelnú a veľkú úrodu, potrebujú každoročne správny rez. Ten má výrazný vplyv nielen na množstvo plodov, ale aj na celkový zdravotný stav rastliny. Najvhodnejšie obdobie na jeho vykonanie je koniec zimy až skorá jar, keď je krík ešte v pokoji, no zároveň už nehrozia silné mrazy.
Ak si chcete predstaviť celý postup aj vizuálne, mnohým pomáha krátke vysvetľujúce video. Pekne v ňom vidno, kde presne rezať a aký tvar by mal mať krík po zákroku. Nájdete ho tu:
Prečo sa zimný rez oplatí?
Ríbezle majú tendenciu rýchlo zahusťovať korunu. Staré drevo postupne stráca plodnosť a krík sa bez pravidelného zásahu stáva neprehľadným, náchylnejším na choroby a s každým rokom prináša menej bobúľ. Zimný rez predstavuje jednoduchý spôsob, ako rastline pomôcť vytvoriť nové, životaschopné výhony, ktoré sú pre tvorbu úrody kľúčové.
Cieľom je vytvoriť otvorený, dobre presvetlený krík. K bobuliam sa tak dostane viac slnka, vetvenie bude zdravšie a plody dozrejú rovnomerne. Výsledok je viditeľný už počas najbližšej sezóny.
Kedy je ideálny čas na rez
Najvhodnejší čas na rez ríbezlí je február až marec. Krík je v tomto období stále v období vegetačného pokoja, no rany po reze sa dokážu rýchlo zaceliť. Rez je bezpečné vykonávať v dni, keď teplota vystúpi aspoň mierne nad nulu a nehrozia hlboké mrazy.
Niektorí pestovatelia robia časť rezu aj na jeseň po zbere, no hlavný tvarovací rez patrí do konca zimy.
Čím začať: čo musí z kríka preč
Pri reze sa najskôr odstráni všetko, čo bráni zdravému rastu:
- suché, polámané a choré vetvy
- výhony rastúce dovnútra kríka
- konáre tesne pri zemi, ktoré bežne neplodia
- staré drevo, ktoré už neprináša úrodu
Reže sa vždy tesne nad púčikom smerujúcim von z kríka, aby nový výhon rástol správnym smerom a nezahusťoval stred.
Čierne a červené ríbezle majú odlišné nároky
Aj keď ide o príbuzné druhy, ich plodenie prebieha trochu inak, a to znamená aj odlišný spôsob rezu.
Čierne ríbezle
Čierne ríbezle plodia najviac na jednoročných výhonoch. To znamená, že staré drevo nad štyri roky už prináša len minimum plodov.
Pri reze sa:
- každoročne odstráni najstaršia časť dreva až pri zemi
- ponechajú sa mladé silné výhony
- dbá na to, aby mal krík okolo 8 až 12 perspektívnych vetiev v rôznom veku
Mladé výhony sa zvyčajne neskracujú, pokiaľ rastú správnym smerom a nenarúšajú tvar kríka.
Červene a biele ríbezle
Tieto druhy prinášajú úrodu na dvojročnom až trojročnom dreve, preto sa nerežú tak radikálne ako čierne ríbezle.
Odstraňujú sa:
- staré konáre približne po 5 až 6 rokoch
- výhony rastúce nepriaznivým smerom
- choré a poškodené vetvy
Zdravé vetvy sa skracujú len jemne, aby si krík udržal kompaktný tvar a dobre sa presvetlil.
Základné zásady pre všetky typy ríbezlí
- Mladé, zdravé výhony sa nekrátia zbytočne.
- Reže sa nad púčikom, ktorý smeruje von z kríka.
- Koruna má zostať vzdušná — hlavný nepriateľ ríbezlí je prílišná hustota.
- Rez sa nerobí v období silných mrazov.
Dodržiavanie týchto pravidiel kríku prospieva a zabezpečuje jeho dlhodobú vitalitu.
Správne vykonaný zimný rez je jednoduchý krok, ktorý má veľký dopad. Ríbezle po ňom rastú harmonickejšie, tvoria viac nových výhonov a úroda je citeľne bohatšia. Stačí zvoliť vhodný deň, pripraviť si ostré nožnice a nebáť sa odstrániť všetko, čo už kríku neprináša úžitok.