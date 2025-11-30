Zimný a letný čas. Odborníci žiadajú zásadnú zmenu. Navrhujú riešenie, ktoré môže ukončiť desaťročné spory

Každoročné striedanie zimného a letného času vyvoláva v Európe diskusie už desaťročia. Kým tradičný argument o šetrení energie už neplatí, otázka, či zmenu času zachovať alebo zrušiť, zostáva stále otvorená. Vedecké poznatky sú však v jednej veci čoraz jednoznačnejšie: pravidelný posun hodín dvakrát do roka má nepriaznivé účinky na ľudský organizmus.
Čo je preukázané – posun času ovplyvňuje zdravie
Výskumy z oblasti medicíny a chronobiológie dlhodobo ukazujú, že zmena času:
- narúša prirodzený cirkadiánny rytmus
- môže zhoršiť kvalitu spánku
- je spájaná s vyššou únavou a poklesom koncentrácie
- krátkodobo zvyšuje počet dopravných nehôd a pracovných úrazov najmä po prechode na letný čas
Tieto poznatky potvrdzujú viaceré medzinárodné štúdie, a preto odborníci zo spánkovej medicíny odporúčajú obmedziť zásahy do časového rytmu človeka.
Politická realita: Európska únia sa zatiaľ nedohodla
Európsky parlament v roku 2019 navrhol ukončiť striedanie času, no členské štáty sa dodnes nezhodli na jednotnom riešení. Každá krajina by si musela vybrať buď trvalý „zimný“ (štandardný) čas, alebo celoročný letný čas.
Keďže v Európe neexistuje konsenzus, striedanie času pokračuje každý rok.
Problém nie je len v posune hodín, ale aj v rozdieloch medzi pásmami
Niektorí odborníci upozorňujú na ďalší fakt: nie všetky európske krajiny dnes fungujú v časových pásmach, ktoré zodpovedajú ich geografickej polohe.
Toto tvrdenie je pravdivé a historicky zdokumentované:
- Španielsko a Francúzsko sú geograficky v západnom pásme (GMT), no používajú stredoeurópsky čas (GMT+1).
- Tento stav vznikol počas vlády Francisca Franca a nikdy nebol zmenený, hoci sa o tom pravidelne diskutuje.
- Následok: neskorší západ slnka a posun tradičného denného rytmu, čo ovplyvňuje aj spoločenské zvyky.
Odborný návrh: vrátiť sa k geografickým pásmam
Viaceré výskumné iniciatívy, napríklad barcelonská Time Use Initiative, upozorňujú, že problém Európy nespočíva len v tom, že sa čas dvakrát do roka mení, ale aj v tom, že veľká časť kontinentu žije „v nesprávnom čase“.
Je dôležité zdôrazniť:
Toto nie je oficiálny plán EÚ, ale odborný návrh, ktorý má podporu niektorých vedcov a aktivistov.
Argumentujú tým, že:
- zosúladenie pásiem s geografickou realitou by lepšie rešpektovalo denný cyklus slnka
- ranné svetlo podporuje rýchlejšie prebúdzanie a sústredenie
- príliš dlhé svetlo vo večerných hodinách predlžuje zaspávanie a zhoršuje spánok
Prečo sa o tom hovorí čoraz častejšie?
Moderná veda dokazuje, že svetlo má zásadný vplyv na:
- spánok
- hormonálny systém
- psychickú pohodu
- metabolizmus a celkovú výkonnosť
Keď človek vstáva do tmy, telo štartuje pomalšie. Keď je večer príliš dlho svetlo, oddiali sa nástup spánku. Odborníci sa preto zhodujú, že najzdravším riešením je režim, ktorý čo najviac kopíruje prirodzený denný cyklus slnka.
Záver: čo je pravda a čo nie?
Úplne pravdivé a potvrdené je:
- Posúvanie času dvakrát ročne má negatívny účinok na zdravie.
- Pôvodný energetický dôvod už neplatí.
- EÚ sa zatiaľ nedohodla na trvalom riešení.
- Niektoré štáty (napr. Španielsko, Francúzsko) naozaj nepoužívajú časové pásmo, ktoré zodpovedá ich polohe.
- Odborníci odporúčajú riešenia, ktoré sa viac približujú prirodzenému striedaniu svetla a tmy.
Neoverené alebo zatiaľ neschválené je:
- Že Európa prejde na nové časové pásma.
- Že zmena pásiem bude jednoduchšia ako zrušenie striedania času.
- Že konkrétny model (napr. GMT na západe, GMT+2 na východe) bude niekedy reálne prijatý.