Zelená bariéra, ktorá má v záhrade oveľa viac funkcií, než si myslíte

Živý plot predstavuje jeden z najuniverzálnejších prvkov, aké si do záhrady môžete vysadiť. Už tisíce rokov slúži ako prirodzená ochrana súkromia, oddeľuje pozemky, tlmí hluk a dokáže vytvoriť útulné zákutia aj na malých parcelách. V súčasnosti je obľúbený nielen pre praktickosť, ale aj pre estetický prínos a minimálnu záberu priestoru. Možno sa preto pýtate – ktorý typ sa hodí práve k vašej záhrade a koľko taká zelená stena vôbec stojí?
Dôvodov, prečo sa oplatí nechať pozemok obkolesiť živým plotom, je hneď niekoľko. Majitelia domov po ňom väčšinou siahajú vtedy, keď chcú rýchlo a nenásilne vytvoriť bariéru pred pohľadmi susedov alebo odizolovať dom od frekventovanej ulice. Zelené steny však poskytujú omnoho viac než len súkromie. Správne zvolená drevina dokáže čiastočne utlmiť dopravný hluk, zachytiť prach, vytvoriť mikroklímu a podporiť biodiverzitu.
Ak sa na záhradu pozeráte nielen prakticky, ale aj ekologicky, určite vás poteší, že živé ploty pomáhajú zadržiavať vodu v krajine, spomaľujú vietor a poskytujú bezpečný úkryt, hniezdisko aj zdroj potravy pre množstvo druhov vtákov.
Koľko priestoru zaberie živý plot
Živý plot môže mať množstvo podôb – od presne tvarovaných geometrických línií až po voľne rastúce kríky pripomínajúce prírodnú krovinu. Základná zásada je však vždy rovnaká: ide o výsadbu v línii. Ak šetríte priestorom, ideálnou voľbou je jednoradová výsadba, zatiaľ čo väčšie pozemky znesú aj dvojradové usporiadanie. Pri dvojradej výsadbe je živá bariéra hustejšia a skôr vytvorí takmer nepriehľadnú stenu.
Kúsok histórie: od starovekých záhrad po dnešné ekologické trendy
Živé ploty nie sú nový vynález. Poznáme ich už z čias starovekého Grécka a Ríma, kde sa pestovali najmä pre krásu a dekoratívnosť. Neskôr sa stali neoddeliteľnou súčasťou maurských záhrad a francúzskych barokových parkov, kde dopĺňali prísne tvarované geometrické kompozície.
Tvarovaná zeleň bola v minulosti doslova symbolom prestíže. Dokázala opticky rozčleniť priestor, skryť nevzhľadné časti pozemku a zároveň nechať vyniknúť kvitnúcim záhonom či umeleckým dielam. Vyžadovala však obrovské množstvo času aj financií – pravidelný rez, dôkladnú starostlivosť a trpezlivosť.
V 17. a 18. storočí sa živé ploty dostali aj mimo šľachtické záhrady. V Anglicku ich začali vysádzať vo voľnej krajine, kde prirodzene vytyčovali hranice pozemkov, no nerušili ráz krajiny. Ich význam bol rovnako estetický ako funkčný.
Dnes sa čoraz väčšej obľube tešia viacidruhové živé ploty, ktoré rastú prirodzene bez pravidelného strihania. Sú odolnejšie, ekologickejšie a krásne zapadnú do prírodných a vidieckych záhrad.
Ak chcete výsledok rýchlo, máte dve možnosti
Pri zakladaní živého plotu môžete siahnuť po:
1. Balových rastlinách
- predávajú sa najmä na jar a jeseň
- koreňový systém je obalený jutou, ktorá sa pri výsadbe neodstraňuje
- ide o cenovo dostupnejšiu možnosť
2. Kontajnerových rastlinách
- dostupné počas celého roka
- majú dobre prekorenený substrát
- sú drahšie, ale lepšie sa ujímajú
Väčšina kríkov síce zakorení rýchlo, ale zaberie niekoľko rokov, kým vytvoria súvislú hustú stenu. Ak nechcete čakať, môžete investovať do už predtvarovaných rastlín či hotových „plotových dielcov“. Tie sú však výrazne drahšie – pokojne aj päťkrát viac než bežné kríky.
10 dôležitých faktov o živých plotoch
1. Môžu byť z kríkov aj stromov
Hoci si živý plot spájame skôr s kríkmi, výborným príkladom vhodného stromu je hrab obyčajný. Husté vetvenie odspodu robí z tohto stromu perfektného kandidáta.
2. Stálezelené či opadavé? Oboje má svoje výhody
- Stálezelené dreviny poskytujú stabilnú celoročnú clonu.
- Opadavé vnášajú do záhrady sezónnosť a farby, no na jeseň opadávajú.
- Niektoré druhy sú polopadavé, napríklad vtáčí zob.
3. Niektoré stromy opadávajú postupne
Hrab či dub letný zhadzujú väčšinu listov na jeseň, no zvyšok opadáva priebežne až do jari.
4. Éra tují je za nami
Záhradkári stále častejšie uprednostňujú viacidruhové výsadby pred jednotvárnou stenou z tújí. Voľne rastúce ploty krásne zapadnú do prírodnej záhrady.
5. Rezom upravované ploty = tvarované ploty
Konečnú výšku určuje typ dreviny. Ak chcete nižší plôtik, siahnite po pomaly rastúcich druhoch, napríklad po niektorých stálezelených zimolezoch. Naopak, ak potrebujete vysokú clonu, výbornou voľbou je cyprusovec Leylandův.
6. Niektoré dreviny už nie sú spoľahlivé
Kedysi obľúbený krušpán (buxus) masovo likvidujú húsenice zavíjača. Kvôli jeho odolnosti voči bežným prípravkom je často nutné hľadať náhradu.
7. Nesprávna voľba môže narušiť celkový vzhľad záhrady
Prv než si vyberiete drevinu, premyslite si štýl záhrady a celkový zámer. Nevhodná kombinácia môže pôsobiť chaoticky.
8. Neobklopujte pozemok plotom z každej strany
Silný estetický dojem vytvoríte aj selektívnou výsadbou. Kombinácia stromov a kríkov pôsobí prirodzenejšie a záhradu opticky rozčlení.
9. Živý plot ako zvuková bariéra
Ak má tlmiť hluk, potrebujete širokú, aspoň 2–3-metrovú výsadbu. Na malých parcelách je to často nereálne. Najlepšie fungujú husté, celoročne olistené dreviny.
10. Nároky na starostlivosť sa líšia
Voľne rastúce ploty vyžadujú minimum zásahov.
Tvarované ploty sú náročnejšie – potrebujú pravidelný rez, zálievku, hnojenie a estetická údržba je náročná takmer ako starostlivosť o trávnik.