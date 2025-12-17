Zastaraná dlažba môže znížiť hodnotu bytu. Trend obkladov na rok 2026 to dokáže zmeniť

Dlažba v kúpeľni patrí medzi prvé veci, ktoré si človek všimne hneď po vstupe do miestnosti. Má obrovský vplyv na celkový dojem z priestoru a neraz rozhoduje aj o tom, či kúpeľňa pôsobí moderne, útulne alebo naopak staromódne. Ak máte doma obklady, ktoré pamätajú niekoľko desaťročí, môže to negatívne ovplyvniť nielen estetiku, ale aj hodnotu nehnuteľnosti. Práve preto sa v interiérovom dizajne čoraz viac hovorí o novom trende, ktorý by mal v roku 2026 výrazne dominovať.
Návrat k originalite a ručnej práci
Minimalistické kúpeľne s jednoliatou, chladnou dlažbou boli dlhé roky hitom. Postupne však začínajú pôsobiť príliš sterilne a neosobne. Do popredia sa tak dostáva túžba po teple, originalite a remeselnej kvalite. Odpoveďou na tento trend sú ručne maľované dlaždice, ktoré sa opäť vracajú do módy.
Tieto obklady sú bohaté na farby, vzory a drobné detaily, vďaka čomu dokážu vytvoriť pocit domova a jedinečnosti. Hoci ide o výrazný dizajnový prvok, prekvapivo dobre zapadne do rôznych typov kúpeľní – od rustikálnych až po moderné, kde nahrádza chladnú, uniformnú dlažbu osobitým akcentom.
Farby, ktoré rozžiaria kúpeľňu
Ručne vyrábané dlaždice sú považované za prémiový materiál. Napriek tomu, že môžu na prvý pohľad pôsobiť jemne, v skutočnosti sú mimoriadne odolné. Vyrábajú sa z kvalitnej hliny a glazujú sa pri teplotách presahujúcich 1 000 °C. Vďaka tomu sú rezistentné voči vlhkosti, plesniam aj bežnému opotrebovaniu.
Veľkou výhodou je ich univerzálnosť. Použiť ich môžete nielen na steny, ale aj na kúpeľňové pulty či podlahy. Správne zvolený vzor dokáže kúpeľňu doslova rozsvietiť a dodať jej osobitý charakter.
Kvety, krajinky aj orientálne motívy
Na trhu existuje široká škála ručne zdobených dlaždíc. Niektoré sú maľované priamo rukou, iné vznikajú pomocou sieťotlače. Motívy sa líšia podľa vkusu – veľmi obľúbené sú napríklad delftské (holandské) modro-biele dlaždice, florálne vzory, motívy krajiny, orientálne ornamenty alebo jednoduchá geometria pre tých, ktorí nechcú príliš zdobný vzhľad.
Práve vďaka tejto rozmanitosti si každý dokáže nájsť štýl, ktorý bude ladiť s celkovým konceptom bývania.
Vyrobte si dlaždice aj doma
Cena originálnych ručne vyrábaných dlaždíc býva vyššia, no existuje aj dostupnejšia alternatíva – vlastná výroba. Ak máte radi kreatívne projekty, môžete si neglazované alebo hotové dlaždice doma sami ozdobiť. Stačí použiť šablóny, akrylové alebo porcelánové farby, prípadne špeciálne fixky.
Takáto domáca „výtvarná dielňa“ sa môže zmeniť na rodinnú aktivitu, ktorá vás spojí a zároveň vytvorí z kúpeľne malú galériu s osobným príbehom.
Ako postupovať pri maľovaní
Najskôr je potrebné dlaždice dôkladne umyť v saponátovej vode a nechať ich úplne vyschnúť. Povrch musí byť čistý, bez mastnoty a nečistôt. Pred samotným maľovaním sa odporúča vyskúšať prácu so šablónou na papieri.
Motív si môžete najskôr jemne načrtnúť voskovkou alebo fixkou. Ak sa pomýlite, chybu jednoducho zotriete handričkou navlhčenou kvapkou alkoholu. Keď si budete istejší, siahnite po porcelánových farbách. Odborníci odporúčajú nanášať ich v tenkých vrstvách – hrubé nánosy totiž môžu praskať a zle sa vytvrdzujú.
Vytvrdzovanie v rúre
Po dokončení maľovania nechajte dlaždice schnúť približne 24 hodín. Následne ich poukladajte na plech a vložte do rúry vyhriatej na 150 °C, kde sa pečú asi 30 až 35 minút. Po vychladnutí sú pripravené na lepenie a škárovanie rovnako ako klasická dlažba.
Do miest s extrémnou záťažou, napríklad na podlahu sprchového kúta, je však lepšie zvoliť profesionálne vyrábané remeselné dlaždice. Vlastnoručne vyrobené kúsky sa v takom prípade hodia skôr ako dekoratívny akcent, ktorý dodá kúpeľni štýl a osobitosť.
Ručne maľované dlaždice tak predstavujú trend, ktorý spája krásu, tradíciu a originalitu – a práve to môže byť v roku 2026 kľúčom k modernej a hodnotnej kúpeľni.