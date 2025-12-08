Záhradkári radia, čo robiť v decembri. Pripravte si záhradu na krajšie dni

Mnohí záhradkári si myslia, že december je obdobím, keď sa na záhrade už nič nedeje. Pravdou však je, že aj počas zimy má pôda, ovocné stromy, trvalky aj vaše náradie svoje špecifické potreby. Hoci sa teraz nesadí ani nezbiera úroda, práve pred zimou a počas nej sa dá pripraviť základ pre úspešnú jar. Záhrada síce pôsobí, akoby spala, ale pod povrchom stále prebiehajú dôležité procesy.
Ak hľadáte ďalšiu inšpiráciu, užitočný pohľad na prípravy pred jarnou sezónou ponúka aj video z kanála Growing In The Garden, v ktorom autorka ukazuje, ako si postupne pripravuje záhony a pôdu na teplejšie mesiace:
Zimné plánovanie: základ úspešnej sezóny
December poskytuje ideálny priestor na premyslené plánovanie budúcich záhonov. V teple domova si môžete prezrieť ponuky semien, odrôd a sadeníc, spísať si zoznam rastlín, ktoré chcete v ďalšom roku vyskúšať, a pripraviť osevný plán.
Skúsení pestovatelia odporúčajú najmä:
- striedanie plodín podľa ich nárokov na živiny
- plánovanie vhodných susedov v rámci zmiešaných záhonov
- premyslenie, kam doplniť trvalky alebo okrasné dreviny
- zhodnotenie, čo sa minulý rok osvedčilo a čo by ste chceli zmeniť
V zime máte viac času ako počas sezóny, preto sa oplatí svoje predstavy nakresliť alebo spísať.
Predpestovanie rastlín: pravdivé odporúčania bez mýtov
Niektoré rastliny možno predpestovať už v zime, ale je nutné dodať dôležitú informáciu, ktorú mnoho rád vynecháva:
Má to zmysel len vtedy, ak máte dostatok svetla alebo kvalitné umelé osvetlenie.
V slabých svetelných podmienkach (čo je v decembri bežné) sa rastlinky vytiahnu, zoslabnú a neskôr len ťažko dobiehajú.
V zime možno začať s predpestovaním:
- okrasných rastlín s dlhým klíčením (napr. begónie)
- niektorých pelargónií
- skorých paprík — ale len pri dostatočnom osvetlení
Bez špeciálnych LED lámp je lepšie počkať do januára či februára, keď sú dni o niečo dlhšie.
Kontrola stromov: dôležitá úloha, ktorá môže zachrániť mladé výsadby
Ak chcete stráviť chvíľu na čerstvom vzduchu, urobte obhliadku všetkých stromov.
Zamerajte sa najmä na:
- upevnenie kotviacich kolov
- stav úväzov (nesmú škrtiť kmeň)
- ochranu kôry pred mrazom a zverou
Silný vietor alebo prudké mrazy môžu uvoľniť koly a stromček sa pri vyvrátení poškodí. Krátka prechádzka po záhrade tak môže predísť veľkej škode.
Trvalky nechajte na pokoji – a urobíte dobre
Väčšina odborníkov odporúča neodstraňovať suché stonky trvaliek ešte pred zimou.
Dôvody sú tri:
- Chráni rastliny pred mrazom.
- Stonky slúžia ako úkryt pre užitočný hmyz.
- Sú zdrojom potravy pre vtáky.
Odstrániť ich má zmysel až na jar, keď nehrozí poškodenie prezimovaných púčikov.
Zeleninu v záhrade aj skladovaných zásobách kontrolujte pravidelne
V decembri ešte možno zbierať niektoré druhy zimnej zeleniny – najmä kapustu, pór či paštrnák.
Dôležité však je aj:
- pravidelne kontrolovať skladované plodiny
- ihneď odstrániť kusy, ktoré začínajú plesnivieť alebo mäknú
Jediný napadnutý kus dokáže znehodnotiť zvyšok zásob už za pár dní.
Zimná údržba náradia: práca, ktorá sa mnohonásobne vráti
Keď je zem zmrznutá a práca vonku obmedzená, prichádza ideálny čas venovať sa náradiu.
Každý záhradkár vie, že jarný zhon nedáva priestor na podobné úkony.
V zime preto urobte:
- dôkladné čistenie rýľov, motýk, nožníc a píl
- brúsenie ostrých hrán
- natieranie kovových častí olejom proti korózii
- upratanie kôlne či skleníka
- premiestnenie a prehodenie kompostu na podporu rozkladu
Takto pripravené náradie bude v sezóne pracovať lepšie a vydrží oveľa dlhšie.
Poctivá príprava = zdravšia záhrada budúci rok
December nie je „mŕtvym mesiacom“. Je to obdobie, počas ktorého sa budúca úroda a celkový stav záhrady rozhodujú viac, než sa na prvý pohľad zdá. Čím zodpovednejšie k prípravám pristúpite, tým viac sa vám to v ďalšom roku vráti:
- vo vyšších výnosoch
- v menšom výskyte chorôb
- v lepšej kvalite pôdy
- aj v celkovej kráse a vitalite celej záhrady