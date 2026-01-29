Záhrada v zime. Aj pod snehom žije vlastným tempom. Spoznajte rastliny, ktoré sa mrazu vôbec neboja

Tavolín
Tavolín Foto: www.shutterstock.com

Hoci sa počas januára zdá, že záhrada upadla do úplného pokoja, realita je podstatne zaujímavejšia. Mnohé rastliny síce spomalia rast, no rozhodne neprestávajú žiť. A existuje prekvapivo veľa druhov, pre ktoré je práve zima obdobím, keď najviac vyniknú.

Video k téme – odborné vysvetlenie a zaujímavosti o čemericiach

Ak sa o tejto zimnej kvitnúcej kráse chcete dozvedieť viac, pozrite si krátke video s odborným výkladom (v češtine), ktoré približuje rôzne druhy čemeríc a ich pestovanie:

Niektoré trvalky či dreviny totiž dokážu kvitnúť aj v čase, keď pôda premŕza, sneží a teploty padajú hlboko pod nulu. Ich evolučná stratégia je jednoduchá: menej konkurencie, menej škodcov a kvety, ktoré sú v šedom období neprehliadnuteľné.

Tu sú tri rastliny, ktoré sú známe svojou mimoriadnou odolnosťou a verne dokazujú, že zima nie je obdobím bez farieb.

Čemerica: Elegantná trvalka, ktorá kvitne už od zimy

Čemerica (Helleborus) patria medzi najobľúbenejšie zimné kvitnúce trvalky v Európe. Niektoré druhy a kultivary rozkvitajú už v decembri, iné na prelome januára a februára. Najznámejšia z nich, čemerica čierna (Helleborus niger), je často označovaná ako „vianočná ruža“ – nie botanicky, ale podľa termínu kvitnutia.

Čo je na čemerici pravdivo výnimočné

  • Je plne mrazuvzdorná, väčšina druhov zvláda teploty až do –15 °C, niektoré ešte nižšie.
  • Kvitne aj v období, keď iné trvalky odpočívajú.
  • Dostupná je v širokej farebnej palete: od bielej cez ružové až po tmavobordové odtiene.
  • Prechodný „vädnutý“ vzhľad počas silného mrazu je normálny. Po oteplení sa rastlina opäť vzpriami – ide o jej prirodzenú obranu pred dehydratáciou.

Kde sa jej darí najlepšie

Čemerice preferujú polotieň a miesto pod opadavými kríkmi je naozaj ideálne:

  • v lete tam majú príjemný tieň a chlad
  • v zime, keď kríky zhodia listy, získajú dostatok svetla na tvorbu pukov

Vilín: Drevina, ktorá kvitne v čase, keď ostatné stromy spia

Vilín (Hamamelis) patrí medzi málo drevín, ktoré sú schopné kvitnúť počas zimných mesiacov. Najčastejšie kvitnú hybridné vilíny (Hamamelis × intermedia) od januára do marca, v závislosti od počasia. Ich kvety tvoria tenké „pásiky“, ktoré môžu byť žlté, oranžové alebo červené.

Overené fakty o vilíne

  • Kvety sú výrazne aromatické – najmä počas dňov bez vetra.
  • V prudkom mraze sa okvetné lístky stáčajú, čo je forma ochrany pred poškodením. Po oteplení sa opäť rozvinú.
  • Je to ker mimoriadne odolný voči nízkym teplotám; dobre znáša aj –20 °C.
  • Dokáže kvitnúť skôr, než sa objavia listy, takže jeho kvety v zime krásne vyniknú.

Je to rastlina, ktorú stojí za to vysadiť na viditeľné miesto – v zime dokáže skutočne upútať.

Tavolín zimný: Prvý jasný signál blížiacej sa jari

Tavolín zimný (Eranthis hyemalis) patrí medzi najskoršie kvitnúce rastliny v našich podmienkach. Hoci nejde o klasickú „zimnú“ rastlinu, kvety sa objavujú veľmi skoro – často už koncom januára alebo začiatkom februára, podľa počasia a množstva snehu.

Pravdivé charakteristiky tavolínu

  • Je to nízka hľuznatá trvalka so žltými miskovitými kvetmi.
  • Kvitnutie spúšťajú najmä teplejšie dni, ktoré prídu po období mrazu.
  • Darí sa mu na miestach s humóznou pôdou a vo svetlom podraste stromov.
  • Rýchlo sa rozrastá a vytvára výrazné žlté koberce, ktoré krásne kontrastujú s tmavou zimnou pôdou.

Spolu so snežienkami vytvára jeden z najkrajších zimno-jarných dvojtónových obrazov v záhrade.

Ako sa o zimné kvitnúce rastliny správne starať

Aj keď sú odolné, vyžadujú určitú pozornosť.

1. Najväčším rizikom v zime je sucho, nie mráz

Keď je pôda dlhodobo premrznutá, rastliny nemajú prístup k vode.
Ak príde odmäk a zima je bez snehu, je vhodné dopriať im miernu zálievku, najmä vždyzeleným druhom.

2. Prudké zimné slnko môže rastliny spáliť

Koncom januára a vo februári už slnko získava na sile.
Mladé listy čemerice môžu utrpieť tzv. mrazový úpal.
Pomôže jednoduchá vec – počas veľmi slnečných dní ich na pár hodín zakryť ihličnatými vetvičkami.

3. Neprehnaná starostlivosť je niekedy najlepšia

Staré listy čemerice či suché trsy iných trvaliek odstraňujte až v skorom predjarnom období. Poskytujú prirodzenú ochranu najdôležitejšej časti rastliny – krčka s púčikmi.

Zimná záhrada nemusí byť bez života

Stačí vysadiť niekoľko spoľahlivých zimných kvitnúcich rastlín a aj najtmavšie januárové dni získajú úplne iný nádych. Zima je často vnímaná ako prestávka medzi dvoma sezónami, no ak si ju všimneme zblízka, zistíme, že ide o ročné obdobie plné jemných detailov a tichých prekvapení.

Rastliny ako čemerica, vilín či tavolín nám pripomínajú, že život sa nezastaví ani v najchladnejších mesiacoch. Stačí sa pozrieť pozornejšie – a zistíme, že aj pod snehom je príroda stále krásne aktívna.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať