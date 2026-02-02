Záhrada. Prečo by ste mali vo februári ušliapať sneh okolo kmeňov mladých stromčekov?

Mladé ovocné stromčeky sú v zime vystavené niekoľkým rizikám. Jedným z nich je poškodenie kôry drobnými hlodavcami, ktoré si v zasneženom prostredí ľahko hľadajú úkryt a potravu. Ušliapanie snehu okolo kmeňa patrí medzi jednoduché praktické opatrenia, ktoré môžu znížiť riziko poškodenia stromov — a tento postup má jasné, odborníkmi uznávané dôvody.
Video ako ilustrácia správania hlodavcov
Správanie hlodavcov pod snehom dobre ukazuje aj toto ilustračné video na YouTube, kde je vidieť, ako rýchlo sa hraboše pohybujú v tuneloch pod povrchom:
Prečo môže sneh zvýšiť riziko poškodenia stromkov?
Snehová pokrývka sama o sebe stromčekom neškodí. Naopak, funguje ako prírodná izolácia a chráni korene pred premrznutím. Problém však nastáva pri mladých stromoch, ak:
- je sneh hlboký a kyprý
- tvorí stabilný tunelový priestor
- chránia sa v ňom hlodavce (hraboše, poľné myši)
Pod hrubou vrstvou snehu sú tieto zvieratá chránené pred dravcami a mrazom, vďaka čomu si môžu nerušene budovať chodbičky až ku kmeňu.
A práve ten je pre ne lákavou potravou — obsahuje cukry a živiny, ktoré hlodavce v zime potrebujú.
Ako ušliapanie snehu pomáha
Ušliapaním snehu sa mení jeho štruktúra:
- sneh sa stáva tvrdým a hutným
- vzduchové medzery, ktoré slúžia ako úkryt, sa strácajú
- hlodavce strácajú možnosť bezpečného pohybu
- sú vystavené dravcom a preto miesto radšej opúšťajú
Tento postup nepredstavuje univerzálnu a neprelomiteľnú obranu, ale je prakticky overený mnohými ovocinármi a záhradkármi. V kombinácii s ďalšími metódami znižuje riziko poškodenia stromčekov.
Prečo je poškodenie kôry také nebezpečné
Mladé stromčeky (najmä do 5 rokov) majú:
- tenkú, ľahko poškodenú kôru
- vysoký obsah cukrov v pletivách tesne pod kôrou
- povrchový koreňový systém
Ak hlodavce obhryzú kôru v celom obvode („opásanie“), dôjde k prerušeniu toku živín medzi koreňmi a korunou. Strom takmer vždy uhynie, pretože prerušený kambium nedokáže regenerovať.
Preto je prevencia dôležitejšia ako následná záchrana.
Má sa sneh odhrnúť alebo ponechať na mieste?
Odhrnúť sneh úplne nie je vhodné, pretože:
- sneh chráni korene pred extrémnym chladom
- pri topení dodá pôde potrebnú vodu
- odhrnutím snehu by strom prišiel o prirodzenú izoláciu
Najlepší postup je preto sneh ponechať, ale ušliapať ho do okruhu približne pol metra okolo kmeňa.
Ako často treba postup opakovať
Ak počas zimy pravidelne sneží, jedno ušliapanie nestačí. Opatrenie má význam opakovať po každej novej snehovej nádielke, inak si hlodavce opäť vytvoria skryté chodby.
Dôležité doplnenie: čo ešte pomáha (faktami overené)
Ušliapanie snehu je len jedným z krokov. Odborníci odporúčajú:
- plastové alebo kovové chrániče kmeňa
- pletivové obaly proti ohryzu
- uvoľnenie trávy okolo kmeňa na jeseň
- monitorovanie prítomnosti hrabošov na pozemku
Najspoľahlivejšiu ochranu poskytuje kombinácia viacerých metód.
Zhrnuti
- Sneh chráni rastliny pred mrazmi, ale zároveň môže slúžiť ako úkryt pre hlodavce.
- Hlodavce môžu obžrať kôru mladých stromkov a spôsobiť ich úhyn.
- Ušliapaný sneh je pre hlodavce nebezpečný, pretože strácajú úkryt a sú vystavené dravcom.
- Sneh netreba odhadzovať — stačí ho zhutniť.
- Preventívny okruh okolo kmeňa má mať približne 0,5 m.
- Postup treba opakovať po každom snežení.
- Najlepšie výsledky prináša kombinácia s mechanickou ochranou kmeňa.