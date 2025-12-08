Zabudnutá sladká perla socializmu. Tento kúsok milovalo každé dieťa narodené pred revolúciou

Vianoce v časoch socializmu mali svoje vlastné tradície a rytmus, ktorý sa v mnohom odlišoval od dneška. Ľudia síce nemali veľký výber v obchodoch, no o to väčší dôraz sa kládol na domáce pečenie a spoločné prípravy. Tanier naplnený domácimi vianočnými koláčmi bol v mnohých domácnostiach symbolom sviatkov – nie luxusu, ale rodinnej blízkosti a spolupatričnosti.

Domáce vianočné pečenie ako pevná súčasť sviatkov

Mnohé rodiny pripravovali rovnaké druhy sladkostí rok čo rok. Obľúbené boli najmä recepty, ktoré využívali dostupné suroviny: kokos, kakao, orechy, maslo či marmeládu. Preto sa v mnohých slovenských aj českých domácnostiach objavovali:

  • linecké kolieska
  • orechové rožteky
  • medovníky
  • kokosové guľky
  • nepečené koláčiky podobné dnešným „retro“ receptom

Medzi nimi mali svoje miesto aj Sandokanove oči, nepečené trojvrstvové koláčiky, ktoré sa dodnes objavujú v starších receptových zošitoch aj na internetových stránkach s tradičnými receptmi. Ich názov nie je historicky presne doložený, no v receptároch sa stabilne objavuje od konca 20. storočia a v mnohých rodinách sa stal obľúbenou súčasťou sviatočnej výzdoby stola.

Kuchyňa ako miesto rodinného diania

Hoci sa recepty líšili podľa regiónu, jedno mali spoločné – príprava bola spoločným rituálom. Pečenie a modelovanie koláčikov spájalo generácie. Deti pomáhali vykrajovať či zdobiť, dospelí miešali, ochutnávali, formovali a preberali od svojich mám a starých mám postupy, ktoré mali v rukách dlhé roky.

Tak vznikla atmosféra, na ktorú si ľudia spomínajú dodnes – vôňa masla a škorice, teplo z rúry a pocit, že Vianoce sú už na dosah.

Recept na Sandokanove oči (overená verzia podľa tradičných receptov)

Suroviny

Prvá hmota – spodná vrstva:

  • 200 g masla
  • 100 g práškového cukru
  • 100 g strúhaného kokosu
  • 50 g mletých orechov (najčastejšie vlašské alebo mandle)
  • 2 lyžice sušeného mlieka

Druhá hmota – stred („oko“):

  • 100 g masla
  • 50 g práškového cukru
  • 1 lyžica kakaa
  • 1 lyžica rumu

Tretia hmota – vrchná časť:

  • 150 g masla
  • 80 g práškového cukru
  • 80 g strúhaného kokosu
  • 2 lyžice pudingového prášku alebo sušeného mlieka

Na ozdobenie:

  • lentilky alebo malé čokoládové guľôčky

Postup prípravy

  1. Ako prvú pripravte druhú hmotu.
    Zmiešajte maslo, cukor, kakao aj rum a nechajte v chladničke stuhnúť, aby sa dala dobre tvarovať.
  2. Vytvorte spodnú vrstvu.
    Spojte suroviny z prvej hmoty a premiešajte ich do jednotnej zmesi. Do papierových košíčkov dávajte približne 1,5 čajovej lyžičky.
  3. Z druhej hmoty vytvarujte malé guľky, ktoré jemne sploštíte a uložíte na spodnú vrstvu.
  4. Pripravte tretiu hmotu a rovnakým spôsobom naneste približne 1,5 lyžičky na vrch každého kúsku.
  5. Na ozdobu zatlačte do stredu farebnú lentilku alebo malú čokoládovú guľôčku.

Tip:

Mnohé gazdinky odporúčajú pripraviť hmotu deň vopred a nechať ju v chlade odpočívať. Chute sa lepšie prepoja a koláčik bude kompaktnejší a jemnejší.

Nostalgia, ktorá pretrváva

Sandokanove oči patria medzi sladkosti, ktoré dodnes pripomínajú atmosféru domácich Vianoc spred desaťročí. Nešlo o celonárodný symbol, ale o jeden z mnohých receptov, ktorý si našiel svoje pevné miesto v množstve domácností. Pre mnohých je to kúsok detstva, ktorý sa dá veľmi jednoducho vrátiť – stačí pár ingrediencií, trochu trpezlivosti a chuť pripomenúť si staré sviatočné zvyky.

