Zabudnutá sladká perla socializmu. Tento kúsok milovalo každé dieťa narodené pred revolúciou

Vianoce v časoch socializmu mali svoje vlastné tradície a rytmus, ktorý sa v mnohom odlišoval od dneška. Ľudia síce nemali veľký výber v obchodoch, no o to väčší dôraz sa kládol na domáce pečenie a spoločné prípravy. Tanier naplnený domácimi vianočnými koláčmi bol v mnohých domácnostiach symbolom sviatkov – nie luxusu, ale rodinnej blízkosti a spolupatričnosti.
Domáce vianočné pečenie ako pevná súčasť sviatkov
Mnohé rodiny pripravovali rovnaké druhy sladkostí rok čo rok. Obľúbené boli najmä recepty, ktoré využívali dostupné suroviny: kokos, kakao, orechy, maslo či marmeládu. Preto sa v mnohých slovenských aj českých domácnostiach objavovali:
- linecké kolieska
- orechové rožteky
- medovníky
- kokosové guľky
- nepečené koláčiky podobné dnešným „retro“ receptom
Medzi nimi mali svoje miesto aj Sandokanove oči, nepečené trojvrstvové koláčiky, ktoré sa dodnes objavujú v starších receptových zošitoch aj na internetových stránkach s tradičnými receptmi. Ich názov nie je historicky presne doložený, no v receptároch sa stabilne objavuje od konca 20. storočia a v mnohých rodinách sa stal obľúbenou súčasťou sviatočnej výzdoby stola.
Kuchyňa ako miesto rodinného diania
Hoci sa recepty líšili podľa regiónu, jedno mali spoločné – príprava bola spoločným rituálom. Pečenie a modelovanie koláčikov spájalo generácie. Deti pomáhali vykrajovať či zdobiť, dospelí miešali, ochutnávali, formovali a preberali od svojich mám a starých mám postupy, ktoré mali v rukách dlhé roky.
Tak vznikla atmosféra, na ktorú si ľudia spomínajú dodnes – vôňa masla a škorice, teplo z rúry a pocit, že Vianoce sú už na dosah.
Recept na Sandokanove oči (overená verzia podľa tradičných receptov)
Suroviny
Prvá hmota – spodná vrstva:
- 200 g masla
- 100 g práškového cukru
- 100 g strúhaného kokosu
- 50 g mletých orechov (najčastejšie vlašské alebo mandle)
- 2 lyžice sušeného mlieka
Druhá hmota – stred („oko“):
- 100 g masla
- 50 g práškového cukru
- 1 lyžica kakaa
- 1 lyžica rumu
Tretia hmota – vrchná časť:
- 150 g masla
- 80 g práškového cukru
- 80 g strúhaného kokosu
- 2 lyžice pudingového prášku alebo sušeného mlieka
Na ozdobenie:
- lentilky alebo malé čokoládové guľôčky
Postup prípravy
- Ako prvú pripravte druhú hmotu.
Zmiešajte maslo, cukor, kakao aj rum a nechajte v chladničke stuhnúť, aby sa dala dobre tvarovať.
- Vytvorte spodnú vrstvu.
Spojte suroviny z prvej hmoty a premiešajte ich do jednotnej zmesi. Do papierových košíčkov dávajte približne 1,5 čajovej lyžičky.
- Z druhej hmoty vytvarujte malé guľky, ktoré jemne sploštíte a uložíte na spodnú vrstvu.
- Pripravte tretiu hmotu a rovnakým spôsobom naneste približne 1,5 lyžičky na vrch každého kúsku.
- Na ozdobu zatlačte do stredu farebnú lentilku alebo malú čokoládovú guľôčku.
Tip:
Mnohé gazdinky odporúčajú pripraviť hmotu deň vopred a nechať ju v chlade odpočívať. Chute sa lepšie prepoja a koláčik bude kompaktnejší a jemnejší.
Nostalgia, ktorá pretrváva
Sandokanove oči patria medzi sladkosti, ktoré dodnes pripomínajú atmosféru domácich Vianoc spred desaťročí. Nešlo o celonárodný symbol, ale o jeden z mnohých receptov, ktorý si našiel svoje pevné miesto v množstve domácností. Pre mnohých je to kúsok detstva, ktorý sa dá veľmi jednoducho vrátiť – stačí pár ingrediencií, trochu trpezlivosti a chuť pripomenúť si staré sviatočné zvyky.