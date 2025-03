Zabudnite na prskanie oleja: Tajomstvo z Japonska, ktoré zmení vaše vyprážanie

Pridanie soli alebo múky do oleja

Menej známa, no stále overená technika spočíva v tom, že pred začatím vyprážania pridáte do rozohriateho oleja štipku soli alebo lyžičku múky. Tieto prísady dokážu viazať vlhkosť, a teda predchádzať vytváraniu pary, ktorá by inak rozstriekla olej do všetkých smerov. Tento postup pritom nijako negatívne neovplyvní chuť mäsa alebo zeleniny.