Zabudnite na plastové závesy do sprchy! Existuje modernejšie, zdravšie a oveľa krajšie riešenie

Poznáte ten pocit, keď po niekoľkých týždňoch musíte opäť drhnúť plastový sprchový záves, na ktorom sa hromadí vodný kameň a neustále sa na ňom objavujú fľaky od plesní? A akoby to nestačilo, pri sprchovaní sa k vám ten nepríjemný kus plastu stále lepí? Dobrá správa je, že moderné domácnosti v Európe už tento problém vyriešili – a vy môžete tiež.
Predstavte si, že ráno vojdete do kúpeľne a namiesto boja so zatuchnutým závesom sa rovno osviežite pod prúdom teplej vody. Bez nepríjemného plastu, bez zápachu, bez neustáleho čistenia. Takto vyzerá sprchovanie 21. storočia.
Walk-in sprchové kúty – trend roku 2025
V Nemecku, Rakúsku, ale aj na Slovensku sa stali veľkým hitom walk-in sprchové kúty. Nahradili staré závesy a vytvorili kúpeľniam nový rozmer – vzdušný, čistý a minimalistický. Základom je jednoduchá sklenená stena, ktorá oddeľuje priestor sprchy od zvyšku kúpeľne a zároveň ju opticky zväčšuje.
Odkiaľ sa vzal názov „walk-in“?
Samotný názov napovedá – znamená „vojsť“. A presne o to ide. Žiadne dvierka, žiadna vysoká vanička ani plastové bariéry. Len čisté línie a pocit voľného priestoru. Aj malá kúpeľňa tak pôsobí väčšia a svetlejšia, pretože sklo prepúšťa svetlo a neuberá miestnosťam na otvorenosti.
Niektorí architekti dokonca hovoria, že rozdiel medzi plastovým závesom a walk-in sprchou je ako medzi starým trabantom a moderným luxusným autom – komfort je jednoducho neporovnateľný.
Tipy, ako si zariadiť dokonalý walk-in sprchový kút
Ak vás táto predstava láka, oplatí sa myslieť na pár detailov, ktoré rozhodnú o tom, či bude sprchovanie naozaj pohodlné a praktické:
- Dostatok miesta: pridajte aspoň 30 cm navyše, aby voda nestriekala mimo sprchovej zóny.
- Kvalitné sklo: najlepšou voľbou je tvrdené bezpečnostné sklo hrubé 6–8 mm s povrchovou úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa.
- Pohodlný vstup: ponechajte minimálne 50 cm široký otvor, aby bol prístup do sprchy komfortný.
- Spoľahlivý odtok: sklon podlahy a kvalitná montáž sú kľúčové pre bezproblémové odtekanie vody.
- Výber štýlu: walk-in môže mať len jednu pevnú stenu, prípadne dve sklenené steny v rohu – závisí od veľkosti vašej kúpeľne.
A tu prichádza jedna vychytávka: moderné walk-in sprchy môžu byť vybavené úpravou Anti-Plaque, ktorá zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa a nečistôt. Vďaka tomu bude čistenie oveľa jednoduchšie a sprcha si dlhšie zachová nový vzhľad.
Hrajte sa so sklom podľa štýlu kúpeľne
Ak chcete kúpeľni dodať ešte väčší šmrnc, nebojte sa experimentovať. Okrem číreho skla, ktoré pôsobí ľahko a vzdušne, existuje aj mliečne alebo dymové sklo, ktoré poskytne viac súkromia. Pre odvážnych sú dostupné aj sklá so vzormi či reliéfmi – tie sa môžu stať dizajnovou dominantou celej kúpeľne.
Hygienické a ekologické výhody
Vedeli ste, že plastové sprchové závesy sú živnou pôdou pre baktérie a plesne? Aj keď ich budete podľa odporúčaní čistiť každé tri mesiace, zápach a nepekné fľaky sa objavia znova a znova.
Navyše plastové závesy z PVC rýchlo strácajú kvalitu, najmä ak nemajú ochrannú povrchovú vrstvu. Väčšina ľudí ich po roku jednoducho vyhodí a kúpi nové – čo nie je ani ekologické, ani ekonomické riešenie. Sklenený walk-in kút vám vydrží celé roky, a to bez nepríjemného zápachu a neustáleho boja s plesňami.
Plastový sprchový záves je dnes už prežitok. Ak chcete mať kúpeľňu modernú, hygienickú a opticky väčšiu, investícia do walk-in sprchy je tou správnou cestou. Navyše nejde len o estetiku – ide aj o zdravšie prostredie a praktické riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj nervy.