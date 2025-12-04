Zabudnite na kupované vianočné dekorácie. So zaváraninovými pohármi vytvoríte niečo omnoho krajšie

Mnohé vianočné dekorácie, ktoré v obchodoch stoja nemalé peniaze, si môžete vytvoriť aj doma. Stačí vám pár bežných vecí, ktoré už máte po ruke. Zaváraninové poháre sú pre domáce ozdoby ideálnym materiálom – sú stabilné, dobre držia farbu a dajú sa rôzne upravovať bez toho, aby ste potrebovali špeciálne vybavenie.
Ak patríte k ľuďom, ktorí si odkladajú prázdne poháre po zaváraní, prišiel ich čas. Tu sú overené, bezpečné a reálne postupy, ako nimi skrášliť svoj domov počas Vianoc.
Video inšpirácia z YouTube
Ak máte radi postupy vo forme videa, môžete sa pri tvorení inšpirovať aj nasledujúcim videom na YouTube:
Jednoduchý svietnik zo zaváraninového pohára
Sviečky patria k najobľúbenejším symbolom adventu. Zo skleneného pohára si môžete veľmi rýchlo vytvoriť dekoratívny svietnik. Ideálne je používať LED čajové sviečky, aby bola dekorácia bezpečná.
Postup, ktorý funguje:
- Okolo stredu pohára obmotajte širšiu károvanú stuhu.
- Aby dobre držala, zafixujte ju jutovým špagátom uviazaným na mašľu.
- K uzlu môžete tavnou pištoľou prilepiť malú šišku alebo kúsok ihličia. Tavná pištoľ drží na skle veľmi dobre, no dekorácie by nemali byť v dosahu otvoreného plameňa — preto je lepšia LED sviečka ako klasická.
Výsledkom je pekný, stabilný svietnik, vhodný na poličku aj stôl.
Domáce „snežítko“: overený postup s glycerínom
Výroba snežítka zo zaváraninového pohára je obľúbený a reálny DIY projekt. Kľúčom je správny pomer vody a glycerínu, ktorý zabezpečí pomalé padanie trblietok.
Ako ho vytvoriť bezpečne a správne:
- Do viečka prilepte pomocou tavnej pištole malé dekorácie — môže ísť o plastové alebo porcelánové figúrky, umelé vetvičky či bobuľky.
- Do pohára nasypte trochu umelého snehu alebo trblietok.
- Nalejte približne 2/3 vody.
- Zvyšok doplňte glycerínom (predáva sa v lekárňach). Čím viac glycerínu, tým pomalšie budú trblietky padať.
- Nechajte trochu miesta pod okrajom, aby sa tekutina pri zatváraní nevyvalila.
- Viečko pevne uzavrite. Môžete ho ešte z vnútornej strany utesniť silikónom, aby voda nepresakovala.
- Pohár otočte dnom nahor a snežítko je hotové.
Tento postup je overený a bezpečný, pokiaľ sú figúrky pevne prilepené a viečko dobre utesnené.
Sobík z pohára: jednoduchá dekorácia bez rizík
Tento nápad je vhodný aj pre deti, pretože neobsahuje žiadne komplikované kroky.
Postup:
- Pohár natrite hnedou akrylovou farbou (akryl sa na sklo dobre chytá, no odporúča sa nechať ho poriadne vyschnúť).
- Na vrch a spodok pohára namaľujte bielou farbou jemnú vlnovku — vytvorí ozdobný efekt.
- Po úplnom zaschnutí farby nakreslite veselú sobiu tvár a veľký červený nos.
- Viečko polepte vianočnou stuhou, napríklad červenou alebo zlatou.
Ide o bezpečnú, jednoduchú techniku, ktorá nevyžaduje žiadne neštandardné materiály.
Santa Claus v pohári. Ozdoba, ktorá sa dá vyrobiť rýchlo a jednoducho
Pri tejto dekorácii stačí využiť drobný výplňový materiál a fixky vhodné na sklo.
Postup:
- Pohár naplňte malými červenými bambuľkami. Tento materiál je ľahký a dá sa bežne kúpiť v papiernictvách či v tvorivých potrebách.
- Bielou fixkou alebo akrylovou farbou nakreslite na spodnú časť pohára dve zakrivené línie, ktoré vytvoria priestor pre Santovu bradu.
- Túto oblasť vymaľujte bielou farbou.
- Čiernym fixkou dokreslite oči, nos a úsmev.
- Na viečko položte malú vianočnú čiapku — môže byť z látky, plsti alebo z dekoratívnych obchodov.
Výsledkom je milá postavička, ktorá pôsobí hravo a je bezpečná na bežné domáce použitie.
Všetky uvedené nápady sú reálne, bezpečné a bežne používané v DIY komunitách.
Nepoužívajú žiadne zavádzajúce či nefungujúce techniky a pri dodržaní základných zásad (čisté sklo, suchý povrch, bezpečné lepidlá, opatrnosť pri sviečkach) sú vhodné pre každú domácnosť.