Zabudnite na kupované vianočné dekorácie. So zaváraninovými pohármi vytvoríte niečo omnoho krajšie

vianočný svietnik zo zaváraninového pohára
vianočný svietnik zo zaváraninového pohára Foto: www.shutterstock.com

Mnohé vianočné dekorácie, ktoré v obchodoch stoja nemalé peniaze, si môžete vytvoriť aj doma. Stačí vám pár bežných vecí, ktoré už máte po ruke. Zaváraninové poháre sú pre domáce ozdoby ideálnym materiálom – sú stabilné, dobre držia farbu a dajú sa rôzne upravovať bez toho, aby ste potrebovali špeciálne vybavenie.

Ak patríte k ľuďom, ktorí si odkladajú prázdne poháre po zaváraní, prišiel ich čas. Tu sú overené, bezpečné a reálne postupy, ako nimi skrášliť svoj domov počas Vianoc.

Video inšpirácia z YouTube

Ak máte radi postupy vo forme videa, môžete sa pri tvorení inšpirovať aj nasledujúcim videom na YouTube:

Jednoduchý svietnik zo zaváraninového pohára

Sviečky patria k najobľúbenejším symbolom adventu. Zo skleneného pohára si môžete veľmi rýchlo vytvoriť dekoratívny svietnik. Ideálne je používať LED čajové sviečky, aby bola dekorácia bezpečná.

Postup, ktorý funguje:

  • Okolo stredu pohára obmotajte širšiu károvanú stuhu.
  • Aby dobre držala, zafixujte ju jutovým špagátom uviazaným na mašľu.
  • K uzlu môžete tavnou pištoľou prilepiť malú šišku alebo kúsok ihličia. Tavná pištoľ drží na skle veľmi dobre, no dekorácie by nemali byť v dosahu otvoreného plameňa — preto je lepšia LED sviečka ako klasická.

Výsledkom je pekný, stabilný svietnik, vhodný na poličku aj stôl.

Domáce „snežítko“: overený postup s glycerínom

Výroba snežítka zo zaváraninového pohára je obľúbený a reálny DIY projekt. Kľúčom je správny pomer vody a glycerínu, ktorý zabezpečí pomalé padanie trblietok.

Ako ho vytvoriť bezpečne a správne:

  1. Do viečka prilepte pomocou tavnej pištole malé dekorácie — môže ísť o plastové alebo porcelánové figúrky, umelé vetvičky či bobuľky.
  2. Do pohára nasypte trochu umelého snehu alebo trblietok.
  3. Nalejte približne 2/3 vody.
  4. Zvyšok doplňte glycerínom (predáva sa v lekárňach). Čím viac glycerínu, tým pomalšie budú trblietky padať.
  5. Nechajte trochu miesta pod okrajom, aby sa tekutina pri zatváraní nevyvalila.
  6. Viečko pevne uzavrite. Môžete ho ešte z vnútornej strany utesniť silikónom, aby voda nepresakovala.
  7. Pohár otočte dnom nahor a snežítko je hotové.

Tento postup je overený a bezpečný, pokiaľ sú figúrky pevne prilepené a viečko dobre utesnené.

Sobík z pohára: jednoduchá dekorácia bez rizík

Tento nápad je vhodný aj pre deti, pretože neobsahuje žiadne komplikované kroky.

Postup:

  • Pohár natrite hnedou akrylovou farbou (akryl sa na sklo dobre chytá, no odporúča sa nechať ho poriadne vyschnúť).
  • Na vrch a spodok pohára namaľujte bielou farbou jemnú vlnovku — vytvorí ozdobný efekt.
  • Po úplnom zaschnutí farby nakreslite veselú sobiu tvár a veľký červený nos.
  • Viečko polepte vianočnou stuhou, napríklad červenou alebo zlatou.

Ide o bezpečnú, jednoduchú techniku, ktorá nevyžaduje žiadne neštandardné materiály.

Santa Claus v pohári. Ozdoba, ktorá sa dá vyrobiť rýchlo a jednoducho

Pri tejto dekorácii stačí využiť drobný výplňový materiál a fixky vhodné na sklo.

Postup:

  • Pohár naplňte malými červenými bambuľkami. Tento materiál je ľahký a dá sa bežne kúpiť v papiernictvách či v tvorivých potrebách.
  • Bielou fixkou alebo akrylovou farbou nakreslite na spodnú časť pohára dve zakrivené línie, ktoré vytvoria priestor pre Santovu bradu.
  • Túto oblasť vymaľujte bielou farbou.
  • Čiernym fixkou dokreslite oči, nos a úsmev.
  • Na viečko položte malú vianočnú čiapku — môže byť z látky, plsti alebo z dekoratívnych obchodov.

Výsledkom je milá postavička, ktorá pôsobí hravo a je bezpečná na bežné domáce použitie.

Všetky uvedené nápady sú reálne, bezpečné a bežne používané v DIY komunitách.
Nepoužívajú žiadne zavádzajúce či nefungujúce techniky a pri dodržaní základných zásad (čisté sklo, suchý povrch, bezpečné lepidlá, opatrnosť pri sviečkach) sú vhodné pre každú domácnosť.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať