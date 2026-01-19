Z obchodu rovno na záhon. Ako si vypestovať chren z obyčajného koreňa kúpeného v obchode?

Chren je mimoriadne odolná jedlá trvalka, ktorá sa v záhrade správa spoľahlivo a nenáročne. Jeho pestovanie zvládne aj začiatočník a ide o rastlinu, ktorá sa prirodzene hodí do prírodných alebo vidieckych záhrad. Výborne znáša chlad, preto je vhodné ho vysádzať neskoro na jeseň alebo skoro na jar, keď ešte pôda nie je teplá.
Botanicky patrí chren medzi kapustovité rastliny (Brassicaceae), takže je príbuzný kapuste či reďkovke. Záhradkárov často prekvapí, že chren rastie najlepšie práve v období chladnejšieho počasia. Nižšie teploty zvyšujú jeho aromatickosť a koreň má po jesenných mrazoch intenzívnejšiu, typickú chuť.
Chren miluje výživnú pôdu a dokáže vytvoriť hlboký koreň
Nadzemná časť tvorí veľké, dlhé a pevné tmavozelené listy, ktoré môžu dorásť až k výške okolo jedného metra. Najväčšia sila však zostáva ukrytá v pôde. Pri dobrých podmienkach si dokáže vytvoriť silný, niekoľko desiatok centimetrov až približne jeden meter dlhý koreňový systém. Presahy nad meter sú možné, ale v bežných záhradných podmienkach skôr výnimočné.
Praktická pestovateľská rada:
Ak je pôda kyprá, bohatá na živiny a bez veľkých prekážok, vytvára chren rovnejší a hrubší koreň. Umiestnenie plochého kameňa pod výsadbový bod sa niekedy používa na to, aby koreň nerástol príliš hlboko – tento postup môže fungovať, no nejde o nevyhnutnosť.
Chren má aj ďalšie zaujímavé využitia: mladé listy sú jedlé a môžu sa pridávať do jedál ako korenistá zelenina. Niektorí záhradkári ho vysádzajú pod ovocné stromy, pretože rastlina obsahuje silice, ktoré môžu čiastočne obmedzovať šírenie niektorých hubových chorôb. Nejde však o zaručenú ochranu, ale skôr o doplnkový prirodzený prvok v sade.
Ako si chren zadovážiť bez drahých sadeníc
V záhradníctvach sa síce čas od času dajú kúpiť sadenice chrenu, no ich cena býva vyššia, než by človek čakal. Mnohí pestovatelia preto volia jednoduchšiu cestu – vypestovať si rastlinu z koreňa kúpeného v potravinách. Keďže chren sa rozmnožuje práve kúskami koreňov, ide o úplne funkčný a overený postup.
Overený postup, ako vypestovať chren z koreňa:
1. Vyberte si vhodný koreň
V obchodoch býva chren predávaný zabalený vo fólii. Stačí jeden zdravý kus, ideálne bez známok plesne či mechanického poškodenia. Ak má koreň už malé púčiky alebo začínajúce výhonky, je to výborné znamenie – takýto kus je na sadbu ideálny.
2. Pripravte si výživnú pôdu
Chren obľubuje živiny, preto je vhodná zmes kompostu a záhradnej zeminy v pomere 1 : 1. Môžete použiť sadbovač alebo hlbšiu nádobu, no pri pestovaní nie je nutné, aby bola veľmi hlboká – dôležité je, aby bol koreň úplne zakrytý a mal priestor zakoreniť sa.
3. Koreň nakrájajte na klátiky
Koreň zbavený obalu nakrájajte asi na 4–6 cm dlhé kúsky. Každý kúsok zasaďte zvisle, ideálne tak, aby jeho pôvodná horná časť smerovala nahor. V pôde musí byť celý zakrytý.
4. Zalejte a doplňte substrát
Po prvom preliatí vodou pôda trochu klesne, preto ju podľa potreby doplňte. Dôležité je, aby kúsky koreňov neboli nijako odkryté.
5. Nádobu umiestnite von
Sadbovač alebo kvetináč môžete zakopať do záhona alebo uložiť na chránené miesto na záhrade. Počas zimy si rastliny berú vlahu zo snehu a dažďa, mráz im vôbec neprekáža. Chren je prirodzene mrazuvzdorný – práve zimné chladné obdobie podporí tvorbu nových koreňov.
Čo môžete očakávať na jar
Na jar sa jednotlivé kúsky premenia na mladé rastliny, ktoré začnú rýchlo narastať. Chren sa dokáže rozrásť pomerne rýchlo a pri vhodnom stanovisku budete mať o rok pripravený vlastný, kvalitný koreň vhodný na strúhanie aj nakladanie.