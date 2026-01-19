Výsev zeleru a petržlenu. Ak nezačnete práve teraz, na jeseň vás úroda nepoteší

Domáca koreňová zelenina patrí medzi najcennejšie plody každej záhrady. Aby však zeler aj petržlen vytvorili kvalitné, dobre vyvinuté korene, potrebujú dlhý čas na rast. Práve preto je zimné obdobie kľúčovou fázou prípravy.
Video: názorný postup výsevu
Ak potrebujete vidieť celý postup naživo, môžete si pozrieť praktické video, ktoré prehľadne ukazuje výsev a starostlivosť o mladé rastlinky:
Prečo zeler vyžaduje skorý výsev
Zeler buľvový (Apium graveolens var. rapaceum) má mimoriadne dlhú vegetačnú dobu — zvyčajne 180 až 200 dní. To znamená, že ak sa nezačne s predpestovaním v zimných mesiacoch, rastlina už nemusí stihnúť vytvoriť dostatočne veľkú buľvu do jesennej zberovej sezóny.
Za optimálny čas výsevu sa považuje:
- január
- prípadne prvá polovica februára
Neskorý výsev síce prinesie rastliny, ale buľvy zostanú menšie. Nie je to následok „zdrevnatenia“, ako sa často traduje, ale jednoducho fakt, že rastlina nemala dostatok času vytvoriť masívny koreň.
Ako postupovať pri výseve zeleru
Príprava nádoby
Zeler sa predpestuje v miskách, malých kvetináčoch alebo v truhlíkoch. Substrát by mal byť:
- jemný
- preosiaty
- s dostatkom vzdušnosti
Výsev
Semienka sú veľmi drobné, preto sa:
- vysievajú na povrch alebo len mierne zatlačia do substrátu
- rozptyľujú sa riedko, aby mali dostatok priestoru pri klíčení
- udržuje sa rovnomerná vlhkosť — ideálne rozprašovačom
Zeler klíči pri teplote okolo 18–22 °C, pričom klíčenie môže trvať aj 3–4 týždne.
Presádzanie (prepichovanie): čo je skutočne nutné?
Presádzanie má praktický dôvod: rastliny získajú viac priestoru a môžu si vybudovať silnejšiu koreňovú sústavu.
Odborné fakty:
- prvé presádzanie sa vykonáva, keď majú rastliny dva pravé listy – obvykle po 3–4 týždňoch
- medzi rastlinkami je vhodné nechať odstup 2–3 cm
- druhé presádzanie (po ďalších 5–6 týždňoch) zabezpečí lepšie zakorenenie a odporúča sa použiť vzdialenosť 6–8 cm
Skracovanie koreňov – je to pravda?
Áno, ale s vysvetlením:
- Skracovanie koreňov pri presádzaní nie je nevyhnutné, ide o tradičnú záhradkársku techniku
- rastline to neublíži, pokiaľ sa reže čistým nástrojom
- môže podporiť tvorbu kompaktného koreňového systému, no nejde o vedecky potvrdenú podmienku nutnú na dobrú úrodu
Výsadba zeleru von
Sadenice vysádzame na záhon najčastejšie v druhej polovici mája, keď už nehrozia mrazy. Zeler vyžaduje:
- živnú, humóznu pôdu
- pravidelnú závlahu (nedostatok vody vedie k menším buľvám)
- slnečné stanovisko
Pestovanie petržlenu: čo je skutočne dôležité
Petržlen koreňový (Petroselinum crispum var. tuberosum) má síce taktiež dlhšiu vegetačnú dobu, no nie tak extrémne ako zeler. Jeho špecifikom je však citlivosť na presádzanie.
Výsev petržlenu
Najčastejšie sa vysieva priamo na záhon, keďže:
- pri presádzaní sa môže narušiť koreň
- deformácia koreňa vedie k vidlicovitému alebo nepravidelnému tvaru
Priamy výsev sa odporúča od:
- apríla do júna
- v rozstupe 20 × 20 cm (alebo 8–10 cm v riadku pri bežnom hustejšom výseve)
Petržlen vyžaduje:
- slnečné alebo polotienisté stanovisko
- hlinito piesčitú pôdu bohatú na humus
- pravidelnú zálievku (2–3× týždenne podľa počasia)
Zhrnutie: čo je 100 % overené
✔ Zeler potrebuje skorý výsev kvôli dlhej vegetačnej dobe.
✔ Výsev v januári až začiatkom februára je bežná a správna prax.
✔ Petržlen neznáša presádzanie – priamy výsev je najspoľahlivejší.
✔ Oba druhy potrebujú svetlo, kvalitnú pôdu a pravidelnú zálievku.
✔ Skracovanie koreňov pri presádzaní zeleru je tradičná technika, nie nutnosť.
✔ Neskorý výsev = menšie buľvy, nie „drevnatené“.