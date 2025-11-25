Vianočný veniec na dvere 5-krát inak. Nápady, ktoré zvládnete doma za pár minút

Vianočný veniec
Vianočný veniec Foto: depositphotos.com

Vianočný veniec patrí medzi najčastejšie používané zimné dekorácie. Ľudia si ho zvyknú zavesiť na vchodové dvere, do okna alebo ho použiť ako súčasť adventnej výzdoby. Nemusí však vyzerať stále rovnako – materiály aj štýl si môžete prispôsobiť tomu, čo máte radi a čo sa hodí k vášmu domovu.

Nasledujúcich päť nápadov je založených na bežne používaných a bezpečných postupoch výroby dekorácií. Každý z nich je jednoduchý, praktický a zvládnuteľný aj doma bez špeciálnych skúseností.

Veniec z vianočných ozdôb – trvácny a jednoduchý na údržbu

Veniec vyrobený z vianočných gúľ a iných ľahkých ozdôb je vhodnou alternatívou pre tých, ktorí nechcú riešiť opadávajúce ihličie.

Ako ho vytvoriť:

  • Ako základ sa používa penový alebo kovový kruh (dostupné v hobby obchodoch).
  • Ozdoby sa pripevňujú tavnou pištoľou. Tavné lepidlo je presne na tento účel vhodné – rýchlo tuhne a drží na hladkom povrchu.
  • Menšie ozdoby, hviezdičky či vločky môžete doplniť do prázdnych miest, aby bol veniec rovnomerne zaplnený.

Veniec je opakovane použiteľný a pri správnom skladovaní vydrží mnoho rokov.

2) Minimalistický veniec na kovovom kruhu – ľahká a moderná dekorácia

Kovové krúžky sa bežne používajú pri výrobe vencov v modernom a škandinávskom štýle. Dekorácia je umiestnená len na časti krúžku, čo pôsobí vzdušne.

Čo budete potrebovať:

  • kovový krúžok rôznych veľkostí
  • zeleň – napr. eukalyptus, prúžky čerstvého alebo umelého ihličia, sušené trávy
  • drobnú dekoráciu (zvonce, drevené ozdoby, stužku)

Zeleň je najjednoduchšie upevniť jemným floristickým drôtikom. Tento spôsob je bezpečný a bežne používaný pri výrobe dekorácií.

Tradičný veniec z chvojiny – prírodná vôňa a jednoduchosť

Chvojové vence sú obľúbené preto, že pôsobia prirodzene a majú typickú vôňu ihličia. Používajú sa konáre jedle, borovice alebo smreku – všetky sú vhodné.

Overený postup:

  • Ako základ môžete použiť prútený alebo polystyrénový korpus.
  • Chvojina sa pripevňuje drôtikom tak, aby boli vetvičky uložené v rovnakom smere a veniec pôsobil súmerne.
  • Na ozdobenie je možné použiť šišky, sušené bobule, orechy alebo stužku – všetky tieto materiály sú bežne používané v dekoráciách a nevyžadujú špeciálnu údržbu.
  • Červená mašľa je tradičnou voľbou, ale nie je povinná – záleží na štýle, ktorý preferujete.

Pri vonkajšom použití treba počítať s tým, že čerstvé ihličie po čase vysychá, čo je prirodzené.

Perníkový veniec – dekorácia s príjemnou vôňou korenín

Veniec z perníkov je výlučne dekoratívny a robí sa najmä pre vôňu a zaujímavý vzhľad. Bežne sa používa pri interiérovej výzdobe.

Ako postupovať:

  • Upečte perníky rôznych tvarov (hviezdičky, srdiečka, vločky).
  • Ako základ slúži pevný kartónový krúžok, ktorý unesie váhu perníkov.
  • Na pripevnenie sa používa cukrová poleva, ktorá po zatuhnutí drží veľmi dobre.
  • Karamel je vhodný iba v malom množstve, pretože je krehký a reaguje na vlhkosť.
  • Ozdobiť môžete stužkou alebo prírodným špagátom.

Táto dekorácia je určená na vnútorné použitie, pretože vlhkosť a chlad môžu zmeniť štruktúru perníkov.

Pomarančový veniec zo sušených citrusov – prírodný a voňavý

Sušené citrusy sa už roky používajú vo vianočných dekoráciách. Sušením si plátky zachovávajú tvar, farbu aj jemnú vôňu.

Návod:

  • Pomaranče, citróny a grepy nakrájajte na tenké plátky (2–5 mm).
  • Sušiť ich môžete v rúre na nízkej teplote alebo v sušičke potravín – oba postupy sú bezpečné a bežné.
  • Po vysušení ich pripevnite na plochý korpus lepidlom alebo drôtikom.
  • Na zvýraznenie vzhľadu môžete pridať škoricu, klinčeky alebo mašľu.

Veniec je vhodný do interiéru aj pod strechu vonku, no pri daždi môže citrus nasiaknuť vlhkosťou.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať